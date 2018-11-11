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نقابات التعليم تكذّب أمزازي: لم نؤيّد التغييرات في التوقيت المدرسي

نقابات التعليم تكذّب أمزازي: لم نؤيّد التغييرات في التوقيت المدرسي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 11 نونبر 2018 - 19:00

بعد تأكيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن تغيير وقت دخول وخروج التلاميذ من المؤسسات التعليمية جاء بتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين وجمعيات آباء وأمهات التلاميذ، خرجت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتكذب تصريحات المسؤول الحكومي التي جاءت على خلفية احتجاجات التلاميذ.

النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكدت أنها ترفض "أساليب التضليل والتغليط وتُجدد دعوتها إلى التراجع عن ترسيم التوقيت المدرسي الجديد"، وفق تعبيره.

وأشارت المركزية النقابية إلى اللقاء الذي جمع الوزير أمزازي مع النقابات التعليمية الست بخصوص التفاوض حول الزمن المدرسي الجديد، معبرة عن رفضها العمل بالتوقيت الصيفي لما له من انعكاسات سلبية اجتماعيا وتربويا وإداريا.

وفندت "FNE-CDT"، في بيان لها، "ادعاءات وزير التربية الوطنية بإشراك النقابات وموافقتها على ما تم الإقدام عليه من طرف الوزارة من إجراءات متعلقة بتكييف الزمن المدرسي مع التوقيت الصيفي المفروض من طرف الحكومة بشكل انفرادي".

ودعا "رفاق الأموي" إلى التراجع عن ترسيم التوقيت الصيفي، محملين الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تزايد الاحتقان الذي تعرفه المؤسسات التعليمية والساحة الاجتماعية عموما، كما نبهوا إلى خطورة التمادي في أسلوب التخبط والارتجال الذي يعمق الأزمة ويفضي إلى المزيد من هدر الزمن المدرسي.

يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال إن اللقاء الذي جمع الكتاب العامين للنقابات التعليمية بالوزير أمزازي كان مخصصا للملفات القطاعية المعروضة على الوزارة.

وأوضح القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجامعة الحرة للتعليم رفضت مناقشة التوقيت المدرسي "لأنه عبرنا صراحة داخل اللقاء أن الأمر يعتبر قرارا حكوميا ارتجاليا، وأن أي محاولة لإخفاء آثاره السلبية ستكون على حساب الإيقاعات البيولوجية للتعلم وعلى الأسر ونساء ورجال التعليم".

وزاد المتحدث: "وإن كان لا بد من فتح نقاش تدبير الزمن، فيجب أن ينطلق من تخفيف ساعات التمدرس بموازاة مع مراجعة تكدس البرامج والمواد الدراسية وبرؤية بيداغوجية، وليس بمنطق الضوء والعتمة كما صرح وزير القطاع".

وأرجع علاكوش ما يقع في قطاع التعليم اليوم إلى القرارات الحكومية الارتجالية، و"هو ما جعل وزارة التربية تصدر البلاغ تلو البلاغ لتترك في الأخير الصلاحيات لمجالس التدبير وما سينتج عن ذلك من تأخر في البرمجة بسبب إعادة توزيع جداول الحصص الأسبوعية كما لو كنا في دخول مدرسي جديد على مشارف شهر دجنبر".

من جهته، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، القيادي في حزب العدالة والتنمية: "أقولها بكل مسؤولية، لم نتفق أو نتوافق مع وزير التربية بخصوص ترسيم التوقيت الصيفي بالقطاع، بل أعلنا رفضنا له ومن يقول غير ذلك فقد كذب".

وكان وزير التربية الوطنية، بعد تزايد حالة الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية، أكد تفهم الفاعلين الاجتماعيين لقطاع التعليم قرار الحكومة ترسيم التوقيت المستمر، وكذا مضامين المذكرة الوزارية المرفوعة إلى مديري الأكاديميات، التي منحت لهم صلاحيات تكييف مقتضيات المذكرة المتعلقة بالتوقيت المدرسي، واعتماد صيغ التوقيت المدرسي التي تناسب خصوصيات الجهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رأي الأحد 11 نونبر 2018 - 19:09
حكومة لا تتقن شيئا !!! حتى الكذب لا يعرفون استخدامه . لا زين لا مجي بكري.
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14
2 - العثماني إرحل الأحد 11 نونبر 2018 - 19:10
العثماني أفشل رئيس حكومة عرفه المغرب ...لا شخصية ...لا حضور ...لا انجازات تحمر لوجه ...لا كاريزما .. مجرد عبد مطيع ما يقال له ينفذه بالحرف ...لا يشرف المغرب أن يكون له رئيس حكومة من هذه الطينة ...هذا الشخص مقدم ديال الحومة بزاف عليه .. حتى حينما يتكلم لا يقنع ولا يقول شيئا ...يجب على المغاربة أن يصلوا صلاة رفع هذا البلاء المبين الذي تسلط عليهم
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12
3 - الطنز البنفسجي الأحد 11 نونبر 2018 - 19:14
تاحاجة ما رسمية لحد الان. ولكن المحكومة راه قاست النبض وعرفات معامن..
يا تكوني معانا وفخدمتنا ولا معاهم .. عصابة الظلام وتحملي مسؤوليتك فللي غادي يوقع.
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7
4 - سوسي حر. الأحد 11 نونبر 2018 - 19:14
ما حدها كتقاقي و هي كتزيد فالبيض..حكومة فاشلة و كذابة...و لكن الكاس عمار...و خاصة ها ديك النقطة ليغادي تفيض الكاس...فحداري ثم حداري...فجيل اليوم لا يعرف الخوف و لا يعرف المستحيل...
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11
5 - العبث بعينه!!!! الأحد 11 نونبر 2018 - 19:14
بالله عليكم فسرو لي كيف ستفعل أو سيفعل أم أو أب مع أبناءه(ا)، الأول في الخامسة ابتدائي (09h00)، الثاني في الاولى فالأولى إعدادي (08h30) والآخر في الحضانة (07h30) إضافة إلى التحاقه(ا) بالعمل (08h00)
أظن يقينا أن هذه الإجرائات جاءت من أجل إلهاء المواطنين عن مطالبهم المشروعة ومعاقبتهم لارتيادهم مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مساندة حملات معينة!!!!! والفاهم يفهم!!!!!
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14
6 - imane الأحد 11 نونبر 2018 - 19:15
ou allons nous ???? c est quoi ça ??? tout est en désordre,,des décisions prises sans études qui va enmener à l enfer au maroc,,, vraiment on a honte d eux
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2
7 - nihad الأحد 11 نونبر 2018 - 19:17
نحن ضد التوقيت المدرسي الجديد لما له من تأثيرات سلبية علينا فمثلا انا بعيدة عن الثانوية ساعة ونصف و امشي على الاقدام و نحن في وسط قروي اخرج فالظلام الدامس و عندما تكون الامطار ابكي دائما من الخوف هناك ذئاب في المنطقة ما هذه الحياة؟
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7
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