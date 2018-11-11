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الرئيسية | مجتمع | إعاقة 3 بنات تضاعف محنة أسرة في جبال تنغير

إعاقة 3 بنات تضاعف محنة أسرة في جبال تنغير

إعاقة 3 بنات تضاعف محنة أسرة في جبال تنغير
محمد ايت حساين
الأحد 11 نونبر 2018 - 13:20

في دوار تاغزوت، الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة أمسمرير بإقليم تنغير، تقطن أسرة مكونة من ثمانية أفراد، تعيش بين مطرقة الفقر والحاجة وسندان المعاناة في رعاية بناتها الثلاث اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 14 و29 سنة ويعانين من إعاقة جسدية.

أسرة أكسي بدوار تاغزوت تحتضن في بيتها ثلاث بنات هن زنبة، السعدية، وزهرة، كلهن يعانين من إعاقة جسدية، يستعنن بكراسي متحركة من أجل تنقلاتهن، ويأملن أن تلتفت إلى حالتهن الجهات المسؤولة من أجل مساعدتهن على تجاوز محنتهن وتوفير بعض متطلبات الحياة اليومية.

زنبة أكسي، البالغة من العمر 29 سنة، أكدت أن والدهن بلغ من العمر عتيا ولم يعد يستطيع توفير لقمة العيش لهن ولباقي أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن الحياة توقفت في بيت أسرتهن لولا المحسنين الذين يحسنون إليهن.

وبنبرة حزينة يغلب عليها الانكسار والضعف، تسرد المتحدثة في تصريح لهسبريس قصتها رفقة اثنين من شقيقاتها، وهن جميعا يعانين من إعاقة جسدية أقعدتهن على كراسي متحركة، وحرمتهن من حقهن في التعليم والصحة، قائلة: "الدولة ممثلة في السلطات المحلية والإقليمية والمنتخبين أهملتنا؛ ما يشعرنا بأننا نتعرض للظلم والمهانة في وطننا العزيز"، وفق تعبيرها.

وبعينين دامعتين، وصوت يرتجف، تقول السعدية، البالغة من العمر 24 سنة: "أعيش أنا وشقيقاتي على كراسي متحركة، وننتمي إلى أسرة ينخرها الفقر والحرمان"، مشيرة إلى أن كبر سن والدهن، المعيل الوحيد للأسرة، قلب حياتهن رأسا على عقب، مضيفة أن "الأسرة تأمل من الملك محمد السادس أن ينظر إليها بعين الرحمة وأن ينتشلها من وضعها المزري".

وبألم كبير تابعت: "لولا المحسنين الذين يساعدوننا ويوفرون لنا بعض الأساسيات لكنا في عداد الموتى منذ سنوات"، مبرزة أن "المساعدات الإنسانية والمادية التي توفرها الدولة لذوي الإعاقة لم يسبق لنا الحصول عليها لأسباب نجهلها"، وزادت: "نطلب من الدولة والمحسنين تقديم المساعدة إلينا ومساعدة أختي الصغيرة لإتمام دراستها بالمستوى أولى إعدادي".

المتحدثة أكدت أن وضعهن الاجتماعي جد هش، وفي بعض الأوقات لا يجدن ما يسدن به جوعهن، مشيرة إلى أن ذلك يجعلهن أجسادا بلا أمل، موضحة أن فصل الشتاء حيث تتساقط الثلوج يزيد من تعميق معاناة الأسرة، مشددة على أن "المسؤولين بالإقليم يزورون الأقوياء وينسون الضعفاء والمرضى والمحتاجين"، وفق تعبيرها.

أحمد امجاض، من أقارب الفتيات في وضعية إعاقة، طالب وزارة الصحة بالتدخل إذا ما كان هناك أمل في علاج البنات الثلاث، موضحا أن هذه الأسرة تعيش ظروفا قاسية في مجتمع لا يرحم، مناشدا أصحاب الخير وأهل القلوب الرحيمة مساعدة هذه الحالة الإنسانية المؤلمة، مستعطفا الجهات المسؤولة البحث عن حل لهذه الأسرة يخفف من معاناتها الاجتماعية.

لمزيد من المعطيات؛ الرقم الهاتفي لزنبة أكسي هو: 0673410889

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطنة الأحد 11 نونبر 2018 - 13:58
وافينكم يا حقوقيين ويا محسنين انتبهوا ثلاثة بنات معاقين لا حول لهم ولا قوة محتاجين مساعدات الله يجازيكم بخير .
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2 - Ilias الأحد 11 نونبر 2018 - 14:01
Vivre dans la pauvreté et faire 8 enfants ??? C'est la définition même de la bêtise ! J'espère que les enfants ne reproduiront plus les erreurs très coûteuses commises par les parents
Hespress, publiez svp
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