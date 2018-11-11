24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجزائر .. إقالة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش
- خلاف حول أرض زراعية يسلب روح فلاح بالحوز
- "الآلية السياسية للحوار".. مبادرة لرأب الصدع بين المغرب والجزائر
- "الرايس ألبنسير".. أسطورة الغناء الأمازيغي الذي انتقد الحسن الثاني
- هل تكفي معايير الاقتصاد وحدها لقياس رفاهية الناس؟
القصة الكاملة لمحاكمة الصحافي بوعشرين وإدانته بالاتجار بالبشر (5.00)
مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" (5.00)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يبحث عن مستشارين جدد - (114)
- العثماني يبرر تنازلات حزب العدالة والتنمية بـ"ضرورة تجنب الدّمار" - (94)
- الهيني: سجن بوعشرين حكم مخفف وتعويضات المشتكيات هزيلة - (74)
- مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" - (72)
- العثماني يشتكي سياسة "الأرض المحروقة" ونشر "الأخبار الزائفة" - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
غاضبون بشوارع العاصمة .. رفض "الساعة الإضافية" ومطالبة بالكرامة
بعد الغضب الكبير من القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، آخرها الاستمرار في توقيت "غرينيتش+1" طيلة السنة، نزل مواطنون مغاربة إلى الشارع في العاصمة الرباط، اليوم الأحد، للمطالبة بـ"احترام كرامة ورأي الشعب المغربي".
ورفع المشاركون في الاحتجاج، الذي لم يكن مؤطرا من طرف أيّ جهة سياسية أو نقابية أو مدنية، وإنْ طغى عليه حضور جماعة العدل والإحسان، شعارات غاضبة من قرارات الحكومة، وجدّدوا مطلبَ "إسقاط مشروع قانون التجنيد الإجباري" وقرار تطبيق "الساعة الإضافية".
وطالب المشاركون أيضا بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراكات الاحتجاجية التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة، وتوفير الشغل للشباب، وصيانة الحريات والديمقراطية، وضمان الحق في الحياة الكريمة للمواطن المغربي، ونددوا بـ"القرارات الانفرادية للدولة"، وفق تعابيرهم المتطابقة.
في هذا الإطار قال خالد البكاري، ناشط حقوقي، إن القرارات الفُجائية التي تتخذها الحكومة، كقرار المصادقة على مرسوم الساعة الإضافية في مجلس حكومي استثنائي وفجائي، التي تعجز عن تبريرها، "تعني أن مراكزَ أخرى في الدولة هي التي تقرّر، وأن الشعب المغربي لا يُحترم ولا يُؤخذ رأيه بعين الاعتبار".
وأضاف البكاري في تصريح لهسبريس: "احترام كرامة الشعب المغربي، وهو الشعار المركزي الثاني للمسيرة الاحتجاجية، جاء لاعتبار أن مجموعة من الأحداث التي وقعت خلال الشهور الأخيرة فيها استهداف لكرامة المواطن، مثل الطريقة التي قُتلت بها الشهيدة حياة في المياه الإقليمية المغربية، وفاجعة قطار بوقنادل"، معتبرا أنّ "هذا يُبين أن الدولة لا تحترم كرامة الشعب المغربي، وأنها ما زالت مستمرة في نهج سياسة الحُكرة وصم الآذان".
وندّد المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، التي انطلقت من ساحة "باب الحد" بالرباط في اتجاه مقر البرلمان، بما سمّوها "القرارات الانفرادية التي تمسّ مصالحَ الأسر المغربية، ومن ضمنها التوقيت الجديد"، رافضين أن تحوّل الدولة والحكومة المغاربة "إلى فئران تجارب"، كما دُوّن في إحدى اللافتات الكبرى التي تصدّرت المسيرة.
وقال منير الجوري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة والعدل والإحسان، إنّ المسيرة الاحتجاجية "جاءت للتنديد بأسلوب الدولة من خلال ما يتم تصريفه من قرارات عن طريق الحكومة تتخذها بشكل انفرادي حيث يتم الاستبعاد الكلي لرأي الشعب"، مضيفا: "هذه السياسة سببت ارتباكات كثيرة لدى عموم المواطنين والإدارات والمدارس، وهذه الارتباكات تتحمل فيها الدولة المسؤولية".
وندد الجوري بالارتفاع المتتالي للأسعار الذي طال أكثر من مادة من المواد الأساسية، "وهذه التجاوزات تحتاج إلى أكثر من وقفة لنقول للدولة وللحكومة التي تنفذ تعليماتها إن هناك شعبا قادرا يجب أن تؤخذ آراؤه بعين الاعتبار ويُنصت إليه في أي قرار من القرارات"، على حد تعبيره، مضيفا: "إذا كان البرلمان والحكومة لا يحملان صوت الشعب، فيجب على الشعب أن يُسمع صوته بشكل مباشر إلى من يعنيهم الأمر من المسؤولين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
المغرب رااااااح إلى غير رجعة.
الساعة كالمقاطعة الصقت بها اشكاليات لا علاقة لها بالموضوع
النظج يتطلب الوضوح في الرؤية والشجاعة لوصولها دون التوسل بحاجات هامشية كالساعة
الحاصيل: الله يهدي ما خلق
أ سيدي كاع لا دير خير و كاع ما يطرا باس و عفى الله عن ما سلف.
و ربما قد إنتهى الكلام.
حكومتنا ودولتنا ومشاكلنا نحلوها بانفسنا وبمظاهرات شرعية ومسالمة وماشي شغلكم سير عند لالاك هولندا اللي كتحرضك على الفتن وعاود لراسك حقوقنا قادرين نتكلمو عليها بانفسنا وما تركبش فهاد المركب افضل لك .
ان شاء الله رسالتنا وصلت وعاش المغرب بشعبه وسيادته الشريفة وشعاره الدائم الله الوطن الملك .
الشعب كله ضد الساعة لدى وجب على صناع القرار احترامه و الرجوع الى العدول وإلا سيزيد بلادنا احتقانا و غضبا على الحكام
ومن هي الدولة الأروبية التي ستقبل بك ياهذا أن تستقر عندها، علما أن الدول الأروبية تطرد يوميا المهاجرين الغير شرعيين عندها...
ثم من قال إن المغرب هو الدي يغلق الحدود ويفرض التأشيرة ( فيزا) لكي لا يخرج المواطنين؟
من أين أتيت بهده المعلومات الغبية جدا؟!!
التأشيرة ( فيزا) تفرضها الدول الاروبية والدول المتقدمة على شعوب الدول المتخلفة حتى لايهاجرون عندهم..ولا سلطة للمغرب عليهم إطلاقا..
ايها المغاربة اياكم ونوايا طيور الظلام