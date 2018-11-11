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الرئيسية | مجتمع | غاضبون بشوارع العاصمة .. رفض "الساعة الإضافية" ومطالبة بالكرامة

غاضبون بشوارع العاصمة .. رفض "الساعة الإضافية" ومطالبة بالكرامة

غاضبون بشوارع العاصمة .. رفض "الساعة الإضافية" ومطالبة بالكرامة
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الأحد 11 نونبر 2018 - 15:00

بعد الغضب الكبير من القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، آخرها الاستمرار في توقيت "غرينيتش+1" طيلة السنة، نزل مواطنون مغاربة إلى الشارع في العاصمة الرباط، اليوم الأحد، للمطالبة بـ"احترام كرامة ورأي الشعب المغربي".

ورفع المشاركون في الاحتجاج، الذي لم يكن مؤطرا من طرف أيّ جهة سياسية أو نقابية أو مدنية، وإنْ طغى عليه حضور جماعة العدل والإحسان، شعارات غاضبة من قرارات الحكومة، وجدّدوا مطلبَ "إسقاط مشروع قانون التجنيد الإجباري" وقرار تطبيق "الساعة الإضافية".

وطالب المشاركون أيضا بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراكات الاحتجاجية التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة، وتوفير الشغل للشباب، وصيانة الحريات والديمقراطية، وضمان الحق في الحياة الكريمة للمواطن المغربي، ونددوا بـ"القرارات الانفرادية للدولة"، وفق تعابيرهم المتطابقة.

في هذا الإطار قال خالد البكاري، ناشط حقوقي، إن القرارات الفُجائية التي تتخذها الحكومة، كقرار المصادقة على مرسوم الساعة الإضافية في مجلس حكومي استثنائي وفجائي، التي تعجز عن تبريرها، "تعني أن مراكزَ أخرى في الدولة هي التي تقرّر، وأن الشعب المغربي لا يُحترم ولا يُؤخذ رأيه بعين الاعتبار".

وأضاف البكاري في تصريح لهسبريس: "احترام كرامة الشعب المغربي، وهو الشعار المركزي الثاني للمسيرة الاحتجاجية، جاء لاعتبار أن مجموعة من الأحداث التي وقعت خلال الشهور الأخيرة فيها استهداف لكرامة المواطن، مثل الطريقة التي قُتلت بها الشهيدة حياة في المياه الإقليمية المغربية، وفاجعة قطار بوقنادل"، معتبرا أنّ "هذا يُبين أن الدولة لا تحترم كرامة الشعب المغربي، وأنها ما زالت مستمرة في نهج سياسة الحُكرة وصم الآذان".

وندّد المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، التي انطلقت من ساحة "باب الحد" بالرباط في اتجاه مقر البرلمان، بما سمّوها "القرارات الانفرادية التي تمسّ مصالحَ الأسر المغربية، ومن ضمنها التوقيت الجديد"، رافضين أن تحوّل الدولة والحكومة المغاربة "إلى فئران تجارب"، كما دُوّن في إحدى اللافتات الكبرى التي تصدّرت المسيرة.

وقال منير الجوري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة والعدل والإحسان، إنّ المسيرة الاحتجاجية "جاءت للتنديد بأسلوب الدولة من خلال ما يتم تصريفه من قرارات عن طريق الحكومة تتخذها بشكل انفرادي حيث يتم الاستبعاد الكلي لرأي الشعب"، مضيفا: "هذه السياسة سببت ارتباكات كثيرة لدى عموم المواطنين والإدارات والمدارس، وهذه الارتباكات تتحمل فيها الدولة المسؤولية".

وندد الجوري بالارتفاع المتتالي للأسعار الذي طال أكثر من مادة من المواد الأساسية، "وهذه التجاوزات تحتاج إلى أكثر من وقفة لنقول للدولة وللحكومة التي تنفذ تعليماتها إن هناك شعبا قادرا يجب أن تؤخذ آراؤه بعين الاعتبار ويُنصت إليه في أي قرار من القرارات"، على حد تعبيره، مضيفا: "إذا كان البرلمان والحكومة لا يحملان صوت الشعب، فيجب على الشعب أن يُسمع صوته بشكل مباشر إلى من يعنيهم الأمر من المسؤولين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مقاطع الأحد 11 نونبر 2018 - 15:10
اما كرامتنا او الموت لا أحد يتحدى اراده الشعب الا تعلم هذه الحكومه ان الخلود للشعوب
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77
2 - ahmed الأحد 11 نونبر 2018 - 15:14
سلام عليكم شعب هو الحائط القصير لجا ينقزو
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52
3 - FOUAD الأحد 11 نونبر 2018 - 15:18
السلام عليكم، نعم للرقي بالاقتصاد والتعليم الجيد والصحة و و و ولكن بالعمل الجماعي لا يجب أن ننتظر الحكومة فقط فالساعة الزائدة أو الناقصة هذا كله لا يهم فنحن بحاجة إلى شعب واعي ومسؤول ومجتهد، والله المستعان
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17
4 - حسيمي من هولندا الأحد 11 نونبر 2018 - 15:22
يا ويلتاه .. وا أسفاه .. ألهتكم الحكومة في القشور، أما اللب فقد تركتموه وراء ظهوركم.
المغرب رااااااح إلى غير رجعة.
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-12
5 - مصطفى كاراطيكا الأحد 11 نونبر 2018 - 15:22
الشعب خاص يدير حل لراسه وميتسناش من العثماني الحل لأنه مغلوب على امره الا على المستضعفين أمثالنا هدا علاش خاص يمشي الشعب يرجع ساعة غرنيش رغم أنف ساعة العثماني
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22
6 - بشير الأحد 11 نونبر 2018 - 15:22
الشعب كله يصرخ ضد هذه الساعة صغارا وكبارا من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه . منطقيا لا يعقل ان يكون الحكام ضد رغبة شعوبهم . والعودة الى الساعة القانونية للملكة لن يكلف الحكام اي شيء لصالح هذا الشعب . ام انه العلو والاستكبار!
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37
7 - jalal الأحد 11 نونبر 2018 - 15:25
الدليل على فشل الحكومة في معالجة مشكل الساعة هو القاؤها للمسؤولية على الأكاديميات الجهوية لكن هذا سيخلق مشاكل كبيرة بالنسبة لتوقيت دخول موظفي الإدارات العمومية الذين لهم أبناء متمدرسون...باختصار حكومة فاشلة
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28
8 - واقعي الأحد 11 نونبر 2018 - 15:27
غير مؤطرة سياسيا وفيها العدل والاحسان ؟؟؟سؤال لولبي حلل وناقش وعلل
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-10
9 - khalil الأحد 11 نونبر 2018 - 15:29
الناس عيات او ملات من التخربيق!!!!!!
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22
10 - Abou majd الأحد 11 نونبر 2018 - 15:33
بسالك الناس عن الساعة قل ان زحزحة الساعة شيء عظيم تدخل كل تلميذ وتلميذة عما تعلمت وكل عاملة وعامل عما كسبت ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المجرمون وتراهم حيارى وسكارى وما بسكارى كالذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا إنما كرينش مثل كرتيشت زائد واحد والشعب اراد كرينش ولم يرد كرينش زائد واحد ومن يتحد ارادة فقد ظلم نفسه لا تدري لعل ساعة الحكومة تكون قريبا وما ساعة الحكومة إلا كلمح البصر أو هو اقرب تحث وطاة حركة الشعب فاتعض يامن تخرب البيت واتيت على الحديقة والحقيقة والحظيرة غدا تقوم ساعتك فأي منقلب تنقلب والساعة أدهى وامر
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-9
11 - Simo الأحد 11 نونبر 2018 - 15:33
الساعة لا علاقة لها بالمواضيع المطروحق - التربية الطنية _ الصحة _ الادارة العمومية الفساد الخ
الساعة كالمقاطعة الصقت بها اشكاليات لا علاقة لها بالموضوع
النظج يتطلب الوضوح في الرؤية والشجاعة لوصولها دون التوسل بحاجات هامشية كالساعة
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9
12 - مجد الأحد 11 نونبر 2018 - 15:34
يضحكون عنا. يسرقوننا. يغدروننا. يكذبون عنا. ينافقوننا. يفقروننا. يكليخوننا. ما سبب يا ترى؟ ألسنا من فئتهم ؟ ألسنا من طينتهم؟ لماذا يعاملوننا هكذا؟ لا تريدوننا . افتحوا الحدود الأروبية. ألغوا التأشيرات ( فيزا). و كلوا و اشربوا كما تشاؤون.
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13
13 - مدوخ ومقاطع الأحد 11 نونبر 2018 - 15:35
الشعب يريد العيش الكريم الاجباري والتطبيب الاجباري والتعليم الاجباري. بعد ذلك الكل سيذهب للتجنيد ولا داعي لأن تجبروا أحدا.
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11
14 - ايت السجعي الأحد 11 نونبر 2018 - 15:35
نحن مع الرقي بالاقتصاد ومحاربة الفساد والمفسدين ونحن مع توفير العمل(للذين يبحثون عن الشغل و يريدون أن يشتغلوا وليس الكسالى والفاشلين والفلاشات) ونحن مع اصلاح التعليم والصحة ومحاربة الرشوة واقتصاد الريع لكن على شعبنا ان يكون عاقلا ورزينا وليس لان موظفا ما يرغب في ساعات من الراحة يحرض على الاحتجاج ويضع استقرار البلد على كف عفريت مما يذكرنا بايأم حرب الخليج عندما غزا الراحل صدام الكويت وتعطلت الدراسة وانتشر بشكل واسع شعار:"صدام يا بطل زيدنا فالعطل".
الحاصيل: الله يهدي ما خلق
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-6
15 - kawni الأحد 11 نونبر 2018 - 15:36
السيد العثماني لقد سئم الناس من خرجاتكم وا طلالنكم المملة و مرة اخرى برهنتم عن فشلكم الذريع افي تسيير شؤون العباد لافتقادكم للحنكة السياسية وضعف الشخصية والتجربة كسايقكم كل ما احسنتم تدبيره هو انجاح مشروعكم التدميري التخريبي وتفقير الشعب واستحماره فالى مزبلة التاريخ
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7
16 - sokrratt الأحد 11 نونبر 2018 - 15:38
حكومة فاشلة فقدت البوصلة ومستقبلها في كف عفريت
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8
17 - مغربي الأحد 11 نونبر 2018 - 15:41
المسيرة تعبير سلمي عن رفض الشعب الاجهاز على قوته و وقته الذي ارجوه هو الا يكون الغرض من المسيرة .المسيرة بحد ذاتها و عند انتهائها نعود ادراجنا و انتهى الامر المطلوب الظغط ثم الظغط حتى تتراجع الحكومة عن قراراتها اللاشعبية وان رات الحكومة انها غير قادرة فالسبيل الوحيد الانسحاب عندئد سنشهد و يشهد معنا التاريخ انها حكومة فعلا كانت تمثل ارادة الشعب
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7
18 - ملاحظ الأحد 11 نونبر 2018 - 15:42
المشكل أن هذا الشعب ينسى من يسلبه حقوقه ويحتقره فيهب كالقطيع يوم الاقتراع للتصويت عليهم .. إنه يستحق كل ما يُفعل به
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4
19 - l'expert retraite bénévole الأحد 11 نونبر 2018 - 15:44
التجيبي و البيجدي و الترامواي و مع ذلك المظاهرات في الشواريع.

أ سيدي كاع لا دير خير و كاع ما يطرا باس و عفى الله عن ما سلف.

و ربما قد إنتهى الكلام.
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-6
20 - سناء من فرنسا الأحد 11 نونبر 2018 - 15:44
القرآن الذي يقولون عنه بأنه صالح لكل زمان ومكان لم يستعمل المفردات التي نستعملها اليوم بل كان يستعملها بشكل يكون له تأثير أقل على عقلية وقلب ووجدان وضمير الإنسان, فلم يستعمل القرآن كلمة(الجمهورية) أو الجماهير, أو إرادة الشعب وقوة الشعب وحق تقرير المصير والاشتراكية والحياة العصرية أو الحياة المدنية, وكان مفهوم كلمة (المدينة) يعني ما نقول عنه اليوم(الفلاحون أو الريف) فالحَضر كانوا يمارسون حياة أشبه ما تكون بحياة القرويين لذلك لم تكن كلمة(مدينة) تعني(المدنية) بمعناها الواسع هذا اليوم, ولم تكن العربُ تعرف كلمة(الشعب) بل كانت تعرف كلمة(الناس) أو (الملأُ من القوم) أو (عِلية القوم) وكان القرآن والعربي ستخدمون كلمة الناس للتدليل على مفهوم خطابي معين فلم يطوروها إلى كلمة(الشعب) لتتطور هذه الكلمة مرة أخره فتصبح (المدنية) إننا اليوم نستعمل اختراع جديد هو (المدنية) المتقدم لفظا ومعنى على كلمة(الشعب), حتى كلمة (الشعب) لم يستعملها القرآن, وكذلك أحاديث الرسول لم يستخدم الرسول فيها كلمة الجماهير والشعب والجماهيرية بل استعمل كلمة أخرى تدل على (الفرد) القوي الأقوى من الجماهير وهو (ولي الأمر)..
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-3
21 - مغربية الأحد 11 نونبر 2018 - 15:48
الى صاحب التعليق رقم 4
حكومتنا ودولتنا ومشاكلنا نحلوها بانفسنا وبمظاهرات شرعية ومسالمة وماشي شغلكم سير عند لالاك هولندا اللي كتحرضك على الفتن وعاود لراسك حقوقنا قادرين نتكلمو عليها بانفسنا وما تركبش فهاد المركب افضل لك .
ان شاء الله رسالتنا وصلت وعاش المغرب بشعبه وسيادته الشريفة وشعاره الدائم الله الوطن الملك .
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-1
22 - حسن الأحد 11 نونبر 2018 - 15:49
اللهم بارك واكثر منهم حتى يسمع كلامهم ويرجع التوقيت لغرينيتش
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4
23 - ملاحظ مغربي الأحد 11 نونبر 2018 - 15:51
والله لو كنتم تطالبون هكذا بتحسين مستوى معيشتكم وتحسين مستوى الصحة في المغرب، مثلما تعطون الأهمية للمسائل الفارغة لو حققتم الشيء الكثير لأنفسكم وللأجيال الصاعدة
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2
24 - وطني الأحد 11 نونبر 2018 - 15:53
الصراحة يجب احترام رأي غالبية الشعب لان الديموقراطية الحقيقية هكدا!!!
الشعب كله ضد الساعة لدى وجب على صناع القرار احترامه و الرجوع الى العدول وإلا سيزيد بلادنا احتقانا و غضبا على الحكام
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4
25 - ابوذرالغفاري الأحد 11 نونبر 2018 - 16:01
اين هي ثروة الشعب؟التي يجب أن ان يستفيد منها.ام أن الشعب يتم تذكيرهذا فقط بالمديرية التي على البلاد ولا يتم التصريح له بثروة البلاد
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2
26 - محب لوطنه الأحد 11 نونبر 2018 - 16:06
إتق الله أيتها الحكومة في أبناءنا وفلذات أكبادنا فإنهم يعانون صحيا ونفسيا بسبب هذه الساعة المشؤومة التي اظفتموها. إنكم تغيرون نعمة من نعم الله التي وهبها لبلدنا الحبيب وهذه النعمة هي توقيت جرينتش GMT. وآلله يقول" ومن يبدل نعمة من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ".
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0
27 - Casaoui الأحد 11 نونبر 2018 - 16:13
ردا على الاخ مجد رقم 12..


ومن هي الدولة الأروبية التي ستقبل بك ياهذا أن تستقر عندها، علما أن الدول الأروبية تطرد يوميا المهاجرين الغير شرعيين عندها...
ثم من قال إن المغرب هو الدي يغلق الحدود ويفرض التأشيرة ( فيزا) لكي لا يخرج المواطنين؟
من أين أتيت بهده المعلومات الغبية جدا؟!!

التأشيرة ( فيزا) تفرضها الدول الاروبية والدول المتقدمة على شعوب الدول المتخلفة حتى لايهاجرون عندهم..ولا سلطة للمغرب عليهم إطلاقا..
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0
28 - عدنان القرماشي الأحد 11 نونبر 2018 - 16:17
قلناها لك أحمادي أن كرة الثلج ستكبر مع الأيام و هي تتدحرج للأمام و كلما كبرت إلا و سيصعب إيقافها. ظننتم أن المغاربة سينسون مع الوقت لكن هيهات. في الوقت الذي كانت تطبخ فيه التهم الجاهزة إزاء حركة التلاميذ العفوية بحر الأسبوع الماضي، ها هي حشود الجماهير المغربية الرافضة لسياسة التضبيع تخرج لكم في شوارع العاصمة، و لن ينفع التدخل الأمني كما كان مقررا في حق التلاميذ المضربين بحجة منع الشغب. تذكر أحمادي أن درعة بدأت بكتابة على حائط انتقدت أنذاك أداء الحكومة السورية و انظر أين وصل الأمر بعد أن أعرض حمادي انتاعهم عن الإنصات لصوت الشعب.
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0
29 - hamidou الأحد 11 نونبر 2018 - 16:18
العدل و الاحسان هم اسباب كل هاته الفتن سوف نرى مادا سوف تصنعون عند وصولكم للحكومة تجار الدين اجمعين
ايها المغاربة اياكم ونوايا طيور الظلام
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0
30 - نورالدين الأحد 11 نونبر 2018 - 16:20
السؤال المطروح هل هذه الاحتجاجات في قارة أو جزيرة أخري غير المغرب القنوات العالمية أعدت ربورتاجات عليها وعلي راعي الغنم رحمه الله الذي توفي في الثلوج والقنوات التي تمول بضراءب الشعب في غيبوبة هل هذا هو الإعلام الحر وحرية التعبير ودولة الحق والقانون
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