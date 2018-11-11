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الرئيسية | مجتمع | "دكاترة الوظيفة" يرفضون المهام البسيطة ويطالبون بمناصب جامعيّة

"دكاترة الوظيفة" يرفضون المهام البسيطة ويطالبون بمناصب جامعيّة

"دكاترة الوظيفة" يرفضون المهام البسيطة ويطالبون بمناصب جامعيّة
هسبريس - مصطفى شاكري (صور: ياسين بنميني)
الأحد 11 نونبر 2018 - 18:00

خاض الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة مسيرة وطنية، اليوم الأحد في الرباط، تنديدا بـ"تجاهل الحكومة الحالية لملف الدكاترة الموظفين الذين يطالبون بإدماجهم داخل الجامعة"، مستغربين تكليفهم ببعض المهام البسيطة التي لا تناسب تكوينهم الجامعي، "الأمر الذي ينتج عنه تكريس التخلف التنموي والعلمي والتكنولوجي للمغرب"، وفق تعابيرهم.

وصدحت أصوات العشرات من الدكاترة الموظفين، خلال المسيرة التي انطلقت من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل صوب البرلمان، بالعديد من الشعارات التي طالبت بتسوية وضعيتهم الإدارية؛ من قبيل "الحكومات مشات وجات والحالة هي هي، عييتونا بالشعارات وحنا هوما الضحية"، و"حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني".

وفي هذا الصدد قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، إن "المسيرة الوطنية تندد بتماطل الحكومة في تسوية ومعالجة موضوع الدكاترة الموظفين، سواء داخل الإدارة أو المؤسسات العامة، بحيث سبق للاتحاد أن وجه مراسلات عدة إلى الجهات الحكومية، خاصة رئيس الحكومة لأنه المسؤول الأول عن الملف".

المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أضاف: "سبق أن طالبنا بإحداث مرسوم يعالج وضعية الدكاترة الموظفين داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، باعتبار أن هذه الفئة ليس من حقها ممارسة البحث العلمي نتيجة غياب إطار قانوني ينظم ذلك، وبالتالي فإننا نندد بسياسة التماطل التي تنهجها الحكومة عوض الاستفادة من هذه الأطر".

وزاد المتحدث أنه "يتم تهميش المؤهلات التي راكمت تجربة كبيرة في البحث العلمي والدراسات الأكاديمية، ما يحرم المملكة من عشرات النخب المثقفة التي ستسهم في تجويد خدمات الإدارات العمومية بمختلف القطاعات الوزارية، في الوقت الذي تتسابق فيه الدول المجاورة من أجل المعرفة واستقطاب هذه الأطر".

من جهته، أوضح زين العابدين سليمان، نائب رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، أن "المسيرة تطالب بضرورة حل الملف الذي عمّر لمدة تزيد عن عقد، لذلك فإن الاتحاد يراهن على التدخل العاجل لرئاسة الحكومة، لا سيما أن الموضوع لن يكلف شيئا من الميزانية العامة، بقدر ما ستستفيد الدولة من هذه الأطر".

وأكد زين العابدين أن "الدكاترة الموظفين ما زالوا متشبثين بالملف المطلبي، المتمثل أساسا في الإدماج داخل المؤسسات الجامعية، ولن نتراجع حتى يتم إلحاقنا في المناصب الأصلية التي نستحقها، لأن الأعمال البحثية التي ينجزها هؤلاء الدكاترة ليس لها أي إسهام في الوظائف التي يشتغلون بها، لا سيما في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه الجامعة فيما يتعلق بالأطر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - ghomari الأحد 11 نونبر 2018 - 18:07
احمدوا الله على العمل الذي تتمتعون به...لو كنا في دولة الحق و الاستحقاق لطلب منكم أداء مباراة و سنرى حينئذ كم سيبقى من الدكاترة الأكفاء...
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21
2 - H MEN الأحد 11 نونبر 2018 - 18:09
باختصار باغين يتبرعو بالعطل لي في التعليم والسفريات للمؤتمرات والاشتغال 4 ساعات في النهار.
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18
3 - ملاحظ عابر سبيل الأحد 11 نونبر 2018 - 18:13
اد الدكاترة المصرحين تلزمه ساعات دعم في اللغة العربية.
ربما الدكتوراه التي حصل عليها كانت في تخصص علمي أو تقني و لكن هذا لا يمنعه من اتقان اللغة العربية الفصحى خاصة انه مسؤول في الاطار النقابي.
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-5
4 - الأمين الأحد 11 نونبر 2018 - 18:20
في الحقيقة من المؤسف أن يبقى المغرب استثناء بخصوص وضعية الدكاترة الذين تكبدو عناء كبيرا في تحصيل أعلى شهادة جامعية وفي ظل الخصاص المجحف الذي تعرفه الجامعات المغربية والمؤسسات العليا ولذلك فهذه تبقى وصمة عار في جبين حكومة العثماني
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5
5 - مغربي الأحد 11 نونبر 2018 - 18:21
الوظيفة العمومية لا تحتاج ولم تطلب منكم ان تكونوا دكاترة . من أراد ان يستفيد من شهادة الدكتوراه فعليه اولا ان يستقيل من الوظيفة العمومية والمشاركة في المباراة التي تشترط شهادة الدكتوراه غير ذالك فأنتم تبحثون على الريع ومن جهة اخرى فاغلب الحاصلين على شهادة الدكتوراه مستواهم العلمي ضعيف جدا.
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21
6 - yahya الأحد 11 نونبر 2018 - 18:26
على الدولة أن تتدخل عاجلا لتسوية وضعية دكاترة الوظيفة العمومية، خاصة دكاترة التربية الوطنية، لأن الجامعة في حاجة إليهم، ولأنهم راكموا تجارب ميدانية وبيداغوجية ما يخول لهم التأطير والتدريس بالجامعة. وشخصيا أعرف عددا من الدكاترة المتعاونيين بالجامعة منذ سنوات يبلون البلاء الحسن، بل ويفوق عطاؤهم عطاء الأساتذة الباحثين الموسمين... حان الوقت للالتفات لدكاترة التربية الوطنية، لأجل إلحاقهم بالجامعة بمرسوم استثنائي، لكون هذا الإجراء لن يكلف ميزانية الدولة...
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-13
7 - نجاة الأحد 11 نونبر 2018 - 18:27
إضاعة أطر عليا ممكن للدولة ان تستفيد منها خسارة لهذا الوطن. هؤلاء يجمعون بين الدراسة والخبرة كل في مجال عمله. نرجو الالتفاتة الفعلية لهذه الفئة.
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-7
8 - fahd الأحد 11 نونبر 2018 - 18:27
ما يطالبون به يتناقص مع مبدا تكافؤ الفرص .خاصة بعد أن أصبحت جل مناصب الاساتذة بالجامعة تفتح فقط أمام الدكاترة الموظفين وهذا أدى في الكثير من الأحيان إلى ولوج أناس دون المستوى للتدريس داخل الجامعة بعد إقصاء الدكاترة غير الموظفين من التباري ...هناك أطروحات أنجزت بو اسطة الغش خاصة بالنسبة لبعض الموظفين و بصفة خاصة في القانون العام
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20
9 - Fatima الأحد 11 نونبر 2018 - 18:28
Les docteurs pratiquent d'énormes efforts et de responsabilités dans tous les domaines et c'est eux la clé du développement de la recherche
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-2
10 - أستاذ جامعي الأحد 11 نونبر 2018 - 18:29
الجامعات المغربية في حاجة إلى هؤلاء الدكاترة الموظفين بحكم تجربتهم المهنية خاصة أنهم راكمو بحوثا واعمالا كثيرة لا يستهان بها
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-11
11 - سليمان الأحد 11 نونبر 2018 - 18:32
دكاترة كتصيبو النووي، المخير فيكم ميعرف اكتب حتا بحت علمي محترم في شي ميدان، كاين غير النقيل و عدم المردودية. قتلتونا بالشواهد و نحن لا نتوفر على اي شركة في مجال التكنولوجيا او الادوية او الاسلحة، علمك يا سادة لا ينفع. و كلكم يبحت عن المصالح الشخصية في التوضيف، طفرناه بكري.
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11
12 - Moh الأحد 11 نونبر 2018 - 18:36
Tous Le monde râle les médecins veulent des poste hautement rémunérer les infermier Et infermieree veulent aussi augmentation des salaires Les auxillieres De l'éducation veulent être tetulaires d suites les fonctionnaires plus de salaires les élèves veulent Le changement d horaires bref personnes n est content qu faire ,,,,,?,,,,
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2
13 - دكتورة الأحد 11 نونبر 2018 - 18:39
السلام عليكم و رحمة الله , أعانكم الله الى الوصول لمبتغاكم. انتم الفئة التي تم ادماجها يمنة و يسرة بلا أدنى احترام أو تقدير للكفاءات التي تمتلكونها. من هذا المنبر نشد على أياديكم و نطلب من الله أن ييسر أموركم.
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-3
14 - الواقعي الأحد 11 نونبر 2018 - 18:39
لو انكم تطالبون بحق مقبول لطالبتم بدرجة في السلم خاصة بالدكاترة.لكن مطلبكم محصور في التعليم العالي يعني شيئا واحدا و هو البحث عن وظيفة مريحة جدا بدون مجهود و بامتيازات كثيرة.استاذ جامعي هي افضل مهنة على الاطلاق لهذا ترى الكل يتهافت عليها لانهم لا يعملون الا بعض الساعات و لا مراقبة و لا محاسبة .
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9
15 - Ahmed الأحد 11 نونبر 2018 - 18:41
من منطلق كوني أستاذ جامعي تخصص اقتصاد، ألاحظ أن أغلب الدكاترة الموظفين الملتحقين بالكلية، لا يملكون أدنى مستوى من التجربة في التدريس ولا حتى في البحت العلمي. والدليل على ذلك كثرة الشكايات من الطلبة التي تصل في بعض الأحيان إلى العزوف عن متابعة الدروس لدى بعض من السالف ذكرهم.
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8
16 - اتقوا الله في المعطلين الأحد 11 نونبر 2018 - 18:42
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صراحةً ماعرفت واش ندب ولا نجدب، واش اعيباد الله الدكاترة المعطلين مستفين فجدورت الحيوط مالاقيين لا خدمة لا عمل يسترهم فبالأحرى يتلائم مع كفاءاتهم وشواهدهم وشي خدام مجبد رجليه، مالقى مايدار كالك اجي ندير الإضراب باش ندخل الجامعة، وا هادي هي قلة ليا وقلة العرض،
واش اعيباد الله هاد الدولة ضربتها تلافة واش كلشي فقد البوصلة. واش الأولى نوظفوا المعطلين الدكاترة ولا نرقوا اشباه الدكاترة عاطيينها غير لماكلة والنعاس، كرشوا كد برميل النفط.
صراحة والله يلا عيينا نصبروا فهاد البلاد والله يلا عيب وحشومة وعار ،
كون غير كانوا أكفاء مايبقى فيك حال، لا معرفة، لا تمكن من تقنيات البحث. لا ظبط المنهجية، وحتى الحس البحثي ماعندو بسيف عرف ديك حقوقي حقوقي. اخويا اتقِ الله فراسك وقدر هاد المهمة وقيمتها وما تلوح راسك لشي مانك كادلو ومالك بيه طاقة
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4
17 - عبد الرحمن الأحد 11 نونبر 2018 - 18:44
الدكاترة الموظفون يطالبون الحكومة بتسوية وضعيتهم عاجلا فمن غير المعقول أن يتم تهميش مثل هؤلاء خاصة أنهم يمتلكون تكوينات ومؤهلات تفيد في تأطير الطلبة وضخ الروح في الكليات والمعاهد العليا
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-6
18 - أستاذ باحث الأحد 11 نونبر 2018 - 18:47
من العيب والعار ان تجد أطر حاملة لشهادة الدكتوراه تناضل في الرباط من أجل ممارسة البحث العلمي وهذا مؤشر سلبي للمغرب
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-2
19 - Wald lmohammedia الأحد 11 نونبر 2018 - 18:47
Hhhhhhhhh هدا ما يسمى في لغتنا. بالطنز. الله يعطينا وجهكم
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2
20 - ملاحظ الأحد 11 نونبر 2018 - 18:49
التخربيق هذا يجب منعهم. تم ادخالهم من اجل عمل معين اذا يقوموا بعملهم و انتهى . الدولة لم تتعاقد معه كاستاذ في اليوم الاول. ما عجباتوش خدمتوا يقدم الاستقالة ديالو . كلشي باغي يمص من هذه الدولة .
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8
21 - دكتور الأحد 11 نونبر 2018 - 18:54
أغلبية الدكاترة الموظفون لهم أعمال جد مهمة و قد قاموا بنشر مجلات علمية و تربوية و أدبية بجودة عالية داخل وخارج الوطن. و هم يستحقون مناصب متميزة في الجامعات و ذلك لما لهم من كفاءات مهنية و معرفية عالية. إن هذه الفئة من الموظفين أمورهم المادية نسبيا ميسورة و همهم الوحيد هو العمل بمستوى شهادتهم أي العمل بكرامة. و ملف هذه الفئة لن يكلف الدولة شيئا فهمهم فقط هو تغيير الإطار.
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1
22 - غيور على بلاده الأحد 11 نونبر 2018 - 19:06
إن هذه الفئة من المجتمع المغربي كافحت وتابرت من أجل الحصول على أعلى شاهدة في البلاد وكل هذا على حساب وقتها ومالها الخاص. وجلهم يشتغلون تحت أوامر اشخاص لا يتجاوز مستواهم الدراسي البكالوريا. فإنصافهم واجب على الحكومة لأن مطالبهم لا تتجاوز قدرات الدولة وذلك بتغيير إطارهم إلى أستاذ مساعد. وفتح لهم أبواب الجامعات للعمل داخلها.
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-5
23 - رشيد من مراكش الأحد 11 نونبر 2018 - 19:07
اذا كنت فعلا دكتورا بما تحمله الكلمة من معنى ولم تجد في بلادك الفرصة المواتية للانتاج العلمي او الفكري.... فماذا تنتظر اذهب الى اليابان او كندا او امريكا....فهناك يقدرون اهل العلم. اما ان كنت تحمل فقط دبلوما أجوف من أجل التباهي فأفضل لك ان تلتحق بمركز للتكوين المهني لتتعلم حرفة حتى لا تكون عالة على المجتمع. راه ماينفع غير الصح اما الدبلوم راه غير ورقة
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