24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجزائر .. إقالة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش
- خلاف حول أرض زراعية يسلب روح فلاح بالحوز
- "دكاترة الوظيفة" يرفضون المهام البسيطة ويطالبون بمناصب جامعيّة
- غضب دكاترة الوظيفة العمومية
- فقدان 12 بحّارا مغربيا بين أمواج المحيط الأطلسي
القصة الكاملة لمحاكمة الصحافي بوعشرين وإدانته بالاتجار بالبشر (5.00)
مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" (5.00)
- العثماني يبرر تنازلات حزب العدالة والتنمية بـ"ضرورة تجنب الدّمار" - (124)
- الهيني: سجن بوعشرين حكم مخفف وتعويضات المشتكيات هزيلة - (77)
- مبروكي يبسط الأسباب النفسية لرفض التلاميذ "التوقيت الصيفي" - (74)
- العثماني يشتكي سياسة "الأرض المحروقة" ونشر "الأخبار الزائفة" - (69)
- القصة الكاملة لمحاكمة الصحافي بوعشرين وإدانته بالاتجار بالبشر - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"دكاترة الوظيفة" يرفضون المهام البسيطة ويطالبون بمناصب جامعيّة
خاض الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة مسيرة وطنية، اليوم الأحد في الرباط، تنديدا بـ"تجاهل الحكومة الحالية لملف الدكاترة الموظفين الذين يطالبون بإدماجهم داخل الجامعة"، مستغربين تكليفهم ببعض المهام البسيطة التي لا تناسب تكوينهم الجامعي، "الأمر الذي ينتج عنه تكريس التخلف التنموي والعلمي والتكنولوجي للمغرب"، وفق تعابيرهم.
وصدحت أصوات العشرات من الدكاترة الموظفين، خلال المسيرة التي انطلقت من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل صوب البرلمان، بالعديد من الشعارات التي طالبت بتسوية وضعيتهم الإدارية؛ من قبيل "الحكومات مشات وجات والحالة هي هي، عييتونا بالشعارات وحنا هوما الضحية"، و"حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني".
وفي هذا الصدد قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، إن "المسيرة الوطنية تندد بتماطل الحكومة في تسوية ومعالجة موضوع الدكاترة الموظفين، سواء داخل الإدارة أو المؤسسات العامة، بحيث سبق للاتحاد أن وجه مراسلات عدة إلى الجهات الحكومية، خاصة رئيس الحكومة لأنه المسؤول الأول عن الملف".
المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أضاف: "سبق أن طالبنا بإحداث مرسوم يعالج وضعية الدكاترة الموظفين داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، باعتبار أن هذه الفئة ليس من حقها ممارسة البحث العلمي نتيجة غياب إطار قانوني ينظم ذلك، وبالتالي فإننا نندد بسياسة التماطل التي تنهجها الحكومة عوض الاستفادة من هذه الأطر".
وزاد المتحدث أنه "يتم تهميش المؤهلات التي راكمت تجربة كبيرة في البحث العلمي والدراسات الأكاديمية، ما يحرم المملكة من عشرات النخب المثقفة التي ستسهم في تجويد خدمات الإدارات العمومية بمختلف القطاعات الوزارية، في الوقت الذي تتسابق فيه الدول المجاورة من أجل المعرفة واستقطاب هذه الأطر".
من جهته، أوضح زين العابدين سليمان، نائب رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، أن "المسيرة تطالب بضرورة حل الملف الذي عمّر لمدة تزيد عن عقد، لذلك فإن الاتحاد يراهن على التدخل العاجل لرئاسة الحكومة، لا سيما أن الموضوع لن يكلف شيئا من الميزانية العامة، بقدر ما ستستفيد الدولة من هذه الأطر".
وأكد زين العابدين أن "الدكاترة الموظفين ما زالوا متشبثين بالملف المطلبي، المتمثل أساسا في الإدماج داخل المؤسسات الجامعية، ولن نتراجع حتى يتم إلحاقنا في المناصب الأصلية التي نستحقها، لأن الأعمال البحثية التي ينجزها هؤلاء الدكاترة ليس لها أي إسهام في الوظائف التي يشتغلون بها، لا سيما في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه الجامعة فيما يتعلق بالأطر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
ربما الدكتوراه التي حصل عليها كانت في تخصص علمي أو تقني و لكن هذا لا يمنعه من اتقان اللغة العربية الفصحى خاصة انه مسؤول في الاطار النقابي.
واش اعيباد الله هاد الدولة ضربتها تلافة واش كلشي فقد البوصلة. واش الأولى نوظفوا المعطلين الدكاترة ولا نرقوا اشباه الدكاترة عاطيينها غير لماكلة والنعاس، كرشوا كد برميل النفط.
صراحة والله يلا عيينا نصبروا فهاد البلاد والله يلا عيب وحشومة وعار ،
كون غير كانوا أكفاء مايبقى فيك حال، لا معرفة، لا تمكن من تقنيات البحث. لا ظبط المنهجية، وحتى الحس البحثي ماعندو بسيف عرف ديك حقوقي حقوقي. اخويا اتقِ الله فراسك وقدر هاد المهمة وقيمتها وما تلوح راسك لشي مانك كادلو ومالك بيه طاقة