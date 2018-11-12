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كُتّاب وآراء
مؤتمرون بمراكش يرفضون الاعتداء على قنديل
عبر المؤتمرون المشاركون في ندوة "الحرية بين الواقع والممكن"، المنظمة من طرف مركز "تكامل للدراسات والأبحاث" في مراكش، عن استنكارهم لـ"اختطاف الأستاذ يونس قنديل الأمين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود، وأحد المدعوين للمشاركة في المؤتمر، وتعريضه لأنواع من التعذيب الجسدي، من طرف جهات مجهولة".
وأجمع المؤتمرون، في بلاغ توصلت به هسبريس، على تضامنهم الكامل واللامشروط مع يونس قنديل، وأضافوا: "نؤكد قناعتنا الراسخة أن المقصود من هذا الاعتداء هو حرية الأستاذ قنديل ومنعه من الحق في التعبير والكتابة".
وأضاف المصدر: "إنه لمن عجيب الصدف أن الموضوع الذي نجتمع حوله خلال هذا المؤتمر متعلق تعلقا جوهريا بهذه القضية، وهو ما يكشف الراهنية والأهمية القصوى لمواصلة جهود الدفاع عن الحريات المدنية والسياسية وصيانتها، بما في ذلك حرية التعبير والضمير".
جدير بالذكر أن المفكر الإردني يونس قنديل قد تعرض لعملية اختطاف استمرت 24 ساعة، وبعدها عثرت عليه سلطات عمّان في إحدى الغابات وآثار التعذيب بارزة على جسمه.