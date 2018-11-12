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الرئيسية | مجتمع | مؤتمرون بمراكش يرفضون الاعتداء على قنديل

مؤتمرون بمراكش يرفضون الاعتداء على قنديل

مؤتمرون بمراكش يرفضون الاعتداء على قنديل
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 نونبر 2018 - 09:57

عبر المؤتمرون المشاركون في ندوة "الحرية بين الواقع والممكن"، المنظمة من طرف مركز "تكامل للدراسات والأبحاث" في مراكش، عن استنكارهم لـ"اختطاف الأستاذ يونس قنديل الأمين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود، وأحد المدعوين للمشاركة في المؤتمر، وتعريضه لأنواع من التعذيب الجسدي، من طرف جهات مجهولة".

وأجمع المؤتمرون، في بلاغ توصلت به هسبريس، على تضامنهم الكامل واللامشروط مع يونس قنديل، وأضافوا: "نؤكد قناعتنا الراسخة أن المقصود من هذا الاعتداء هو حرية الأستاذ قنديل ومنعه من الحق في التعبير والكتابة".

وأضاف المصدر: "إنه لمن عجيب الصدف أن الموضوع الذي نجتمع حوله خلال هذا المؤتمر متعلق تعلقا جوهريا بهذه القضية، وهو ما يكشف الراهنية والأهمية القصوى لمواصلة جهود الدفاع عن الحريات المدنية والسياسية وصيانتها، بما في ذلك حرية التعبير والضمير".

جدير بالذكر أن المفكر الإردني يونس قنديل قد تعرض لعملية اختطاف استمرت 24 ساعة، وبعدها عثرت عليه سلطات عمّان في إحدى الغابات وآثار التعذيب بارزة على جسمه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عادل ابو العدالة الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:00
هذا الناشط المدني ظهر امس على قناة الحرة مشقوق اللسان و مضروب في الراس و قد تكلم زميله و قال ان عدة برلمانيين اردنيين و برلمانية قالوا هذا يستحق القتل و لم يقل هذا الشخص ماذا قال قنديل ليستحق القتل .
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2 - معلق الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:31
الحرية الشخصية هي حق ممارسة الشخص لكل اختياراته من اقوال وافعال دون الحاق الضرر بالاخر و المساس بحريته ودون التعدي على القوانين الطبيعية،اذن الحرية هي حق والتزام،اي ان يطالب الشخص بحريته في إطار الممكن ويلتزم بالحفاظ على حرية الاخرين والحفاظ على الطبيعة الحاضن الأكبر لكل الكائنات.
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