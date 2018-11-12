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تطبيق التوقيت المدرسي الجديد يطلق مسيرة احتجاج تلمذيّة بمدينة سلا

تطبيق التوقيت المدرسي الجديد يطلق مسيرة احتجاج تلمذيّة بمدينة سلا
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 12 نونبر 2018 - 12:00

على إيقاع الفوضى انطلق العمل بالتوقيت المدرسي الجديد،في مدينة سلا، حيث ما زالت الاحتجاجات التي خاضها التلاميذ يومي الجمعة والسبت الماضيين في مختلف ربوع المغرب وشلّت الدراسة في عدد من المؤسسات مستمرة.

تلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية، وخاصة مؤسسات الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، أقدموا على مقاطعة الدراسة اليوم الاثنين، وانخرطوا في مسيرة احتجاجية صاخبة في اتجاه مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.

المسيرة الاحتجاجية لتلاميذ المؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية بدأت ككرة ثلج صغير انطلقت من إحدى الثانويات الإعدادية في حي تابريكت بسلا، حيث تجمّع بضعة تلاميذ وحرّضوا زملاءهم على مقاطعة الدراسة.

التلاميذ "المحرضون" استطاعوا أن يقنعوا عشرات التلاميذ بعدم الالتحاق بفصول الدراسة، وظل مدير المؤسسة وبعض مسؤوليها واقفين في الباب يتأملون المشهد وقد مضت ربع ساعة عن التوقيت المفروض أن تنطلق فيه الدراسة وهو الثامنة والنصف.

"هادو اللي كيحرضو التلاميذ ماشي دياولنا"، يقول مدير المؤسسة، قبل أن يستدرك: "ولكن فيهم شي وحدين دياولنا"، بينما كان عدد من الآباء والأمهات يرقبون الوضع، قبل أن يتم إغلاق أبواب المؤسسة.

بعد ذلك انطلق التلاميذ "المحرضون" نحو الثانوية التأهيلية عباس مفتاح، ومن هناك انطلقت مسيرة احتجاجية كبيرة، حيث غادر التلاميذ المؤسسة ونظم بعضهم وقفة وسط الشارع الرئيسي قبل أن ينخرطوا في مسيرة في اتجاه ثانوية الفقيه التطواني.

ولاحقا اتجه التلاميذ عبر سكة الترام نحو ساحة بال المريسة، حيث التقوا بتلاميذ آخرين، وسط دعوات بالتوجه نحو البرلمان في العاصمة الرباط، حيث يخوض تلاميذ العاصمة وقفة احتجاجية للمطالبة بـ"إسقاط الساعة الإضافية".

وحسب ما عاينت هسبريس في زيارتها لعدد من المؤسسات التعليمية بسلا، فإن تطبيق التوقيت المدرسي الجديد انطلق وسط ارتباك وفوضى، إذ وجد أولياء التلاميذ أنفسهم أمام التوقيت الذي أعلنته وزارة التربية الوطنية.

في إحدى المدارس الابتدائية بحي تبريكت في سلا، حددت إدارة المؤسسة توقيت دخول التلاميذ في الساعة التاسعة إلا ربع، "بينما قيل لنا إن التلاميذ سيدخلون على الساعة الثامنة والنصف"، تقول إحدى الأمهات.

بعد دخول التلاميذ، تجمع عدد من الأمهات أمام باب المؤسسة، وطالبن الحارس بتمكينهن من مقابلة المدير من أجل توضيح مسألة التوقيت؛ لكن لم يُسمح لهن بالدخول، ما دفعن إلى التراجع والانخراط في نقاش انتهى بالاتفاق على "خوض وقفة أمام المؤسسة في حال عدم عملها بالتوقيت المدرسي كما حددته الجهات الرسمية"، في حين ذهبت آراء نساء أخريات إلى المطالبة بإلغاء التوقيت المدرسي الجديد من الأصل، والعودة إلى التوقيت القديم المعمول به قبل إقرار التوقيت الصيفي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - سكينة الاثنين 12 نونبر 2018 - 12:05
ياريت وكم جميل ان يبقى التوقيت العادي كما درسنا في الصغر توقيت المملكة المغربية هو توقيت جرينيتش الملائم للطبيعة بدون زيادة ولا نقصان والاجمل حينما يكون ادان صلاة المغرب في الشتاء الخامسة والنصف مساء وفي الصيف مع السابعة وخمس واربعون دقيقة بدل ساعة توقيتهم الصيفي الدي لا بركة فيه حيث يتحول فيه ادان صلاة المغرب في الشتاء مع السادسة والنصف مساء وفي الصيف حتى الثامنة وخمس واربعون دقيقة والشمس مازالت ساطعة نريد التوقيت العادي كما يسيره الله عز وجل بدون زيادة ولا نقصان
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2 - ادم الاثنين 12 نونبر 2018 - 12:08
سير العثماني الله يرضي عليك زرعتي النضال ف التلاميذ والشجاعة هههه لعله خير اكتشفنا ان ولا 2000 اكثر شجاهة وجرأة من ابناء السبعينات ..تحية نضالية لتلاميذ ربما هي بداية ثورة الشعب على ضلم الحكومات المتعاقبة
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3 - مرزوك عبدالله الاثنين 12 نونبر 2018 - 12:11
والله الفوضى عمت كل ارجاء ربوع المملكة اهكذا تريد السي العثماني شاهد الشعب الذي انتخب عليك وصيرورته الله ياخذ فيك الحق
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4 - mellouk الاثنين 12 نونبر 2018 - 12:13
نصيحتي لأولياء التلاميذ الزمن المدرسي يهدر لسبب انخراط التلاميذ اليافعين في أمور تهم التشريع والبرلمان دون إلمام بالأمور وبما يجري ويدور /اطفال بلدنا محتاجين لتعليم من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة ليلا في ضل المستوى التعليمي الذي آلت إليه الأمور. ليس بالأخطاء تعالج الاخطاء .
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5 - مغربي..... الاثنين 12 نونبر 2018 - 12:14
اتمنى من الحكومة الموقرة ان تلتفت مرة واحدة لهدا الشعب وان تعيد له ساعته......الشعب مابغا والو.... بغا غير ساعتو اخاف على بلدي من هده الحكومة.... الله يدير تاويل ديال الخير....
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6 - مواطن غيور على دينه ووطنه الاثنين 12 نونبر 2018 - 12:15
يا حكومة الشئم و والعار اوقفوا هذه المهزلة بالغاء المرسوم المشؤوم ام انكم تريدون ان تنفلت الامور الى ما لا يحمد عقباه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم .
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