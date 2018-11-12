تطبيق التوقيت المدرسي الجديد يطلق مسيرة احتجاج تلمذيّة بمدينة سلا

هسبريس - محمد الراجي

على إيقاع الفوضى انطلق العمل بالتوقيت المدرسي الجديد،في مدينة سلا، حيث ما زالت الاحتجاجات التي خاضها التلاميذ يومي الجمعة والسبت الماضيين في مختلف ربوع المغرب وشلّت الدراسة في عدد من المؤسسات مستمرة.

تلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية، وخاصة مؤسسات الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، أقدموا على مقاطعة الدراسة اليوم الاثنين، وانخرطوا في مسيرة احتجاجية صاخبة في اتجاه مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.

المسيرة الاحتجاجية لتلاميذ المؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية بدأت ككرة ثلج صغير انطلقت من إحدى الثانويات الإعدادية في حي تابريكت بسلا، حيث تجمّع بضعة تلاميذ وحرّضوا زملاءهم على مقاطعة الدراسة.

التلاميذ "المحرضون" استطاعوا أن يقنعوا عشرات التلاميذ بعدم الالتحاق بفصول الدراسة، وظل مدير المؤسسة وبعض مسؤوليها واقفين في الباب يتأملون المشهد وقد مضت ربع ساعة عن التوقيت المفروض أن تنطلق فيه الدراسة وهو الثامنة والنصف.

"هادو اللي كيحرضو التلاميذ ماشي دياولنا"، يقول مدير المؤسسة، قبل أن يستدرك: "ولكن فيهم شي وحدين دياولنا"، بينما كان عدد من الآباء والأمهات يرقبون الوضع، قبل أن يتم إغلاق أبواب المؤسسة.

بعد ذلك انطلق التلاميذ "المحرضون" نحو الثانوية التأهيلية عباس مفتاح، ومن هناك انطلقت مسيرة احتجاجية كبيرة، حيث غادر التلاميذ المؤسسة ونظم بعضهم وقفة وسط الشارع الرئيسي قبل أن ينخرطوا في مسيرة في اتجاه ثانوية الفقيه التطواني.

ولاحقا اتجه التلاميذ عبر سكة الترام نحو ساحة بال المريسة، حيث التقوا بتلاميذ آخرين، وسط دعوات بالتوجه نحو البرلمان في العاصمة الرباط، حيث يخوض تلاميذ العاصمة وقفة احتجاجية للمطالبة بـ"إسقاط الساعة الإضافية".

وحسب ما عاينت هسبريس في زيارتها لعدد من المؤسسات التعليمية بسلا، فإن تطبيق التوقيت المدرسي الجديد انطلق وسط ارتباك وفوضى، إذ وجد أولياء التلاميذ أنفسهم أمام التوقيت الذي أعلنته وزارة التربية الوطنية.

في إحدى المدارس الابتدائية بحي تبريكت في سلا، حددت إدارة المؤسسة توقيت دخول التلاميذ في الساعة التاسعة إلا ربع، "بينما قيل لنا إن التلاميذ سيدخلون على الساعة الثامنة والنصف"، تقول إحدى الأمهات.

بعد دخول التلاميذ، تجمع عدد من الأمهات أمام باب المؤسسة، وطالبن الحارس بتمكينهن من مقابلة المدير من أجل توضيح مسألة التوقيت؛ لكن لم يُسمح لهن بالدخول، ما دفعن إلى التراجع والانخراط في نقاش انتهى بالاتفاق على "خوض وقفة أمام المؤسسة في حال عدم عملها بالتوقيت المدرسي كما حددته الجهات الرسمية"، في حين ذهبت آراء نساء أخريات إلى المطالبة بإلغاء التوقيت المدرسي الجديد من الأصل، والعودة إلى التوقيت القديم المعمول به قبل إقرار التوقيت الصيفي.