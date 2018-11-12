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كُتّاب وآراء
العثماني يطالب أغنياء المملكة بالمساهمة في إخراج الفقراء من التهميش
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنه يتوجب على الأغنياء المغاربة أن يخرجوا الفقراء من عوزهم وتهميشهم، معتبراً أن النقص الذي تعاني منه فئات من المجتمع يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي في المملكة.
وأشار العثماني، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين بالمناظرة الوطنية حول الحماية الاجتماعية المنظمة في الصخيرات، إلى أن الحكومة مهمومة بتطوير الحماية الاجتماعية للوفاء بحقوق المواطنين المنصوص عليها دستورياً وفي البرنامج الحكومي.
كما أكد المسؤول الحكومي نفسه أن "وجود الفقر لا يهدر فقط كرامة المواطنين ولكن أيضاً يضر بالمجتمع، ولا يجب أن يسمح بأن تظل فيه فئات مهمشة تعيش الهشاشة وصعوبة الحياة".
رئيس الحكومة، في كلمته خلال المناظرة التي تعرف مشاركة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء من أجل تدارس الآليات الكفيلة بإصلاح المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، لفت الانتباه إلى أن هناك فئات في عدد من القرى والبوادي البعيدة لا تستفيد من ثمار التنمية؛ وهو ما يجعلها تعيش نوعاً من التهميش.
وقال سعد الدين العثماني: "يجب أن يكون هناك وعي مشترك لدى المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف التنسيق والتعاون لمعالجة هذا الاختلال من خلال التعاون والتضامن".
وذهب المتحدث إلى القول بأن "وجود التهميش في بعض المناطق يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي، فالغني محتاج أيضاً إلى أن يُخرِج الفقير من فقره، والحكومة أخذت هذه القضية كأولوية، وذلك جلي في الدعم الموجه إلى البرامج الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية".
وأقر العثماني بأن برامج الدعم الاجتماعي كثيرة؛ لكنها تحتاج إلى التطوير والحكامة لكي يستفيد منها المواطنون المستحقون. وأورد في هذا الصدد تخصيص ضريبة تضامنية على الشركات في مشروع قانون مالية 2019 كإجراء جديد لدعم مالية البرامج الاجتماعية التي يزيد عددها عن المائة.د
وتأتي هذه المناظرة الأولى حول الحماية الاجتماعية بعدما كان الملك محمد السادس قد أشار، في خطاب يوليوز الماضي، إلى ضعف التنسيق بين برامج الدعم والحماية الاجتماعية ونبه إلى أنها غير قادرة على استهداف الفئات التي تستحقها.
وتسعى الحكومة، من خلال المناظرة ذاتها، إلى وضع خارطة طريق لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية بهدف توسيع التغطية لتشمل الشرائح الاجتماعية التي تعاني من العجز والهشاشة نتيجة لخصوصيتها الديمغرافية ووضعها الاجتماعي والاقتصادي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (86)
كل الكماليات التي تستفيدون منها .
اما الكلام فقد شبعنا منه .
الجفاف :صلاة الاستسقاء
البطالة : الدعاء
الفقر : تعاونوا بيناتكم.
اسي العثماني دير طبق وبدي دور على الأغنياء تتطلب الصدقة.
المصالح الاجتماعية محاربة زيادة الاسعار و خصوصا المحروقات تحسين اوضاع الصحة و التعليم استتمار خيرات البلاد لصالح الخزينة العامة الى اخ هدا هو دور الدولة المثالية اتجاه المواطن
لوكان يهمك امر الفقراء بالفعل لو فرضت ضريبة خاصة على الأغنياء من اجلهم؟
كفى من الشفوي والشعبوية !
ونحن نطالبك بحدف الساعة الإضافية التي تحاصرنا.
كفاكم زيادة في الأسعار...فلا تزيدوا أيضا في التوقيت.
اذا كنتم حقا تحبون هاذا الوطن وتخدمونه حبا فيه وكذالك عن التقاعدكم ابدؤو انتم حتى تكونو اسوة لباقي المواطنين
شكرًا هسبريس
ناهيك عن الامتيازات التي تمر من تحث الطاولة كأراضي خدام الدولة
Il serait judicieux que les ministres et parlementaire fassent le premier pas suivi des parlementaire qui puisent d un important budget
Ils montreront leur citoyenneté
و السلام عليكم
اما من ناحية اخرى فالسيد العتماني يحاول الضهور بمظر السياسي الغيور على المواطنين الفقراء هل هي بداية الحملة الانتخابية ؟؟
البلد محتاجة للمشافي و المدارس ...... الم تعدو المواطنين بانكم ستوفرون لهم كل هدا عند التخلي على صندق المقاصة لم نرى لا اموال المقاصة و ما وعتم به ادن انه كدب في كدب في كدب.
خربتم صندوق المقاصة الذي كان يوصل الدعم للمواطنين جميعا إلى حيث يوجدون وعوضه بداتم تفكرون في كيفية إيصال الدعم لمن يستحقه ثم بداتم بصدد إحصاء الفقراء
ثم اقبرتم صندوق التقاعد واغرقتم التشغيل في متاهات التعاقد وفي الاخير فرضتم علينا ساعة صيفية طيلة أيام السنة
والآن اخيرا اهتديتم إلى آلة تخريب جديدة وهي تكليب الفقراء على الأغنياء وادعاء أن فقر وبؤس هؤلاء الفقراء بسبب هؤلاء الأغنياء
إنه فهم خاطئ للحديث النبوي الشريف حول الزكاة فلا تتغولوا علينا حتى في الدين
الدين يا السي العثماني لا يترك مجالا للشك في من تجب له الصدقة
وأنتم قررتم أن فءات كثيرة من المغاربة تستحق الصدقة
انسمي هذا إنجازا أم سيءة من سيءات حكومتكم
إنكم يظهر لي والله اعلم انكم عازمون على التفريق بين المغاربة ولقد بداتموها من الساعة والآن الثروة ويعلم الله إلى اين ستصلون
ديرو عفاكم الخير فروسكم وفالمغاربة واعلنوا استقالتكم راكم طلعتوا لينا فالراس...راه الإعلان على استقالتكم هو أحسن خبر غادي يسمعوه المغاربة
ما فائدة هذه المحكومة في المغرب
قهرتونا بالشعارات التافهة والخاوية.
ارحل #ارحل#ارحل
بدل ساعة بأخرى.
اسف للكلام الفرغ
في الدول التي تحترم شعوبها يتنازل الحاكم عن كل الأعمال الاقتصادية حين يدخل دواليب السياسة ولاكن عندنا العكس وهذا ما يفشل محاربة الفساد.
عالم في الاقتصاد يقول ان تسارع لاغتناء البعض هو تفقير للبعض الآخر، لذا يجب احصاء الاموال المكدسة عند البعض ونسبة الفقر المتفشي، هذه مؤشرات يجب أن توضع بعين الاعتبار لتصحيح سياسة الضرائب وخلق نظام اجتماعي للتكافل والتضامن، اما الدعوات إلى الصدقة فهي مهزلة
اسي العثماني تخلطت عليه الاوراق نسي انه رئيس حكومة و بقي عاقل غير على انه فقيه يمارس النصح و الارشاد
اعلم سيدي الفقيه اننا نحن فقراء هذا الوطن لا ننتظر صدقات من الاغنياء وإنما نطالب في حقنا في ثروات البلاد من خلال تشغيل شبابنا و تحسين ظروف عيشنا
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