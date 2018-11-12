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الرئيسية | مجتمع | العثماني يطالب أغنياء المملكة بالمساهمة في إخراج الفقراء من التهميش

العثماني يطالب أغنياء المملكة بالمساهمة في إخراج الفقراء من التهميش

العثماني يطالب أغنياء المملكة بالمساهمة في إخراج الفقراء من التهميش
هسبريس ـ يوسف لخضر (صور: مصطفي بهلول)
الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:00

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنه يتوجب على الأغنياء المغاربة أن يخرجوا الفقراء من عوزهم وتهميشهم، معتبراً أن النقص الذي تعاني منه فئات من المجتمع يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي في المملكة.

وأشار العثماني، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين بالمناظرة الوطنية حول الحماية الاجتماعية المنظمة في الصخيرات، إلى أن الحكومة مهمومة بتطوير الحماية الاجتماعية للوفاء بحقوق المواطنين المنصوص عليها دستورياً وفي البرنامج الحكومي.

كما أكد المسؤول الحكومي نفسه أن "وجود الفقر لا يهدر فقط كرامة المواطنين ولكن أيضاً يضر بالمجتمع، ولا يجب أن يسمح بأن تظل فيه فئات مهمشة تعيش الهشاشة وصعوبة الحياة".

رئيس الحكومة، في كلمته خلال المناظرة التي تعرف مشاركة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء من أجل تدارس الآليات الكفيلة بإصلاح المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، لفت الانتباه إلى أن هناك فئات في عدد من القرى والبوادي البعيدة لا تستفيد من ثمار التنمية؛ وهو ما يجعلها تعيش نوعاً من التهميش.

وقال سعد الدين العثماني: "يجب أن يكون هناك وعي مشترك لدى المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف التنسيق والتعاون لمعالجة هذا الاختلال من خلال التعاون والتضامن".

وذهب المتحدث إلى القول بأن "وجود التهميش في بعض المناطق يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي، فالغني محتاج أيضاً إلى أن يُخرِج الفقير من فقره، والحكومة أخذت هذه القضية كأولوية، وذلك جلي في الدعم الموجه إلى البرامج الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية".

وأقر العثماني بأن برامج الدعم الاجتماعي كثيرة؛ لكنها تحتاج إلى التطوير والحكامة لكي يستفيد منها المواطنون المستحقون. وأورد في هذا الصدد تخصيص ضريبة تضامنية على الشركات في مشروع قانون مالية 2019 كإجراء جديد لدعم مالية البرامج الاجتماعية التي يزيد عددها عن المائة.د

وتأتي هذه المناظرة الأولى حول الحماية الاجتماعية بعدما كان الملك محمد السادس قد أشار، في خطاب يوليوز الماضي، إلى ضعف التنسيق بين برامج الدعم والحماية الاجتماعية ونبه إلى أنها غير قادرة على استهداف الفئات التي تستحقها.

وتسعى الحكومة، من خلال المناظرة ذاتها، إلى وضع خارطة طريق لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية بهدف توسيع التغطية لتشمل الشرائح الاجتماعية التي تعاني من العجز والهشاشة نتيجة لخصوصيتها الديمغرافية ووضعها الاجتماعي والاقتصادي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (86)

1 - sellam souiri الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:09
La vraie question qu’on pose dans ce pays c’est « est-ce qu’il y a un pilote dans l’avion "
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96
2 - عبد الله الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:09
دعوة جميلة ابدأ بنفسك و كذلك اعضاء حزبك و تنازلوا عن
كل الكماليات التي تستفيدون منها .
اما الكلام فقد شبعنا منه .
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170
3 - yass الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:09
يا سلام ... السيد رئيس الحكومة كيحلم ....عايش في...alice في بلاد العجائب
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104
4 - انا الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:10
حلول الإسلاميين للمشاكل :
الجفاف :صلاة الاستسقاء
البطالة : الدعاء
الفقر : تعاونوا بيناتكم.
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138
5 - يوسف الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:10
ما هو دور الحكومة اذن . يجب على الاغنياء مساعدة الفقراء اما الحكومة فدورها يقتصر على الامن و الزرواطة فقط .
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105
6 - rachida الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:10
سبب تفقير الشعب هي سياستكم عفا الله عما سلف لو طبقتم من اين لك هذا لكنا في احسن حال .هذا ماسي حل السي العثماني واذا لم تستطع حل المشاكل فانسحب .
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92
7 - Younes الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:10
بالله عليكم واش هدا كلام يقولو مسؤول حكومي ايوا اسيدي ملي نتسناو الاغنياء ايعاونو الفقراء فين هيا الدولة وفين هيا الحكومة وفين هو المكتب الشريف للفسفاط.وفين وفين.......!!!!!ايوا الى مشينا على كلامك ماعندنامانديرو بالضرائب ونرجعو نظام الزكاة نيشان .....اوزيدون نبداو بيك نت الاول نتا اوجوك الخدام لي بحالك ...كفاكم استفزازا للشعب
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72
8 - morad الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:11
بالدرجة المغربية:
اسي العثماني دير طبق وبدي دور على الأغنياء تتطلب الصدقة.
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53
9 - جبلي ابن الجبل الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:11
عملهم شي صندوق دالزكاة احسن..هادشي لي قدرك عليه الله و لكن باش تجمع من غي الضرائب تحل بهم مشاكل المغرب و لكن ما عندكش الجرأة لأنك مجرد بيدق و قراها و تمعن فيها و عرف راسك مسير من عند سيادك و ما عندك الاستقلالية و السلام
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40
10 - ELMOUNTASSIR الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:11
سي العثماني بصراحة لم نعد نتق فيكم وفي حزبكم وكل الأحزاب .....رأيي أن ترحلوا بشرف قبل أن تقالوا من منصبكم بمذلة كما حدث لأخيكم بنكيران
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38
11 - rachid الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:12
انتى لست من الاغنياء؟! اطالب من الحكومة واتحداها ان تتنازل عن رواتب وزراءها وبرلمانييها لمدة 3 أشهر الى او تخفض رواتبها للنصف مدة 6 اشهر وتوضع في صندوق الميزانية وسترى كيف يمكن ان تعالج المشكل بدون بكاء على الاغنياء. لأنهم لن يعيرو كلامك اهتمام.
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38
12 - وطني الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:12
بطبيعة الحال الاغنياء المسلمين يخرجون الزكاة لتخفيف الفقر على الفقراء و لكن ما وجب على الدولة إعطاؤه لهم شيء آخر
المصالح الاجتماعية محاربة زيادة الاسعار و خصوصا المحروقات تحسين اوضاع الصحة و التعليم استتمار خيرات البلاد لصالح الخزينة العامة الى اخ هدا هو دور الدولة المثالية اتجاه المواطن
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23
13 - مراد الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:12
الحقوق لا تطلب ولكن تأخد، ضرائب قتلتو بها غالمساكين، فين وصل ملف 17 مليار؟ دخلنا عليك غا بالله إلى ما سير فحالك و لا ولفتي البزولة.
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37
14 - movamed الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:12
المغربي ليس في حاجة لصدقة الغني يغتني اصلا من عرق الفقراء . الغني يمتلك شركات و معامل و مصانع يشتغل فيها العمال ب 1500 درهم الى 2500 درهم . افرض على الاغنياء رفع اجور العمال اولا تم الضمان الاجتماعي cnss .
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31
15 - سامع ما سامع الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:13
الأزمات لا تعيد نفسها ، ولكنها تتشابه ، وكذالك الحلول تتشابه ، رجعوا لتاريخ المغرب ، أيام الحسن الثاني رحمه الله ، وشوفو كيف كان المغاربة يساهمون في حل مشاكلهم بل وحتى مشاكل ، الجارة الجزائر . ديرو كوبيي كولي ، والسلام .
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1
16 - البيضاوي الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:13
كفى من الضحك على الذقون!
لوكان يهمك امر الفقراء بالفعل لو فرضت ضريبة خاصة على الأغنياء من اجلهم؟

كفى من الشفوي والشعبوية !
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24
17 - أمين الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:14
اسمح ليا ولكن نقولك المغاربة عندهم اولوية واحدة دابا هيا طيح هاد الحكومة ونحبسو هاد المسرحية .لفيلم سالا وطلعات لكتبة اتوقع الاسوء حيت كولشي فهم ايام صعبة تلوح في الافق .اسمح لي نقولك بانك كنت سبب في تدمير وطن.بسبابكم كرهتو المغاربة في الدين والسياسة
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22
18 - الثروة الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:14
نرثد من الأثرياء والمفسدون أن يعيدوا أموال اامغاربة التي أنهبوها الى صندوق الدولة، وأن يتم توزيع الثروة الوطنية على ااجميع.
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13
19 - Momo الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:14
و نحن نطالبك بان ترحل الى الابد نهار لي شفناك و حالتنا كحلة بحال وجهك يا الموسخ لعنة الله عليك و على امثالك.
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15
20 - دكالي الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:14
أين هي أموال الدولة من فوسفاط - ضرإئب - ضرائب السيارات. وضرئب شركات التبغ والخمر و القمار اليانصيب الوطني و شركة المغربية للرياضة MDJSو الشركة المغربية لتشيع الفرس تيرسي و وووووو عاد طلب سعاية من ديور لكبار اسي الوزير
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16
21 - صراحة الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:15
فلتبدا باقتطاع مهم من دخل الوزراء والبرلمانيين وبدخلك انت اما قضية السعاية حشومة وعيب على دولة مثل المغرب لما يزخر به من خيرات باطنية وظاهرية شوهتو هاد لبلاد عيب والله عيب
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22
22 - يا سيدي رئيس الحكومة الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:15
أنت تطالب الأغنياء.....
ونحن نطالبك بحدف الساعة الإضافية التي تحاصرنا.
كفاكم زيادة في الأسعار...فلا تزيدوا أيضا في التوقيت.
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14
23 - abouama الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:15
حكومة اصحاب اللحي هم سبب افقار المغاربة. الله الغني وانتم الفقراء. فشلتم في تسيير امور هذا الشعب لذلك نطلب منكم الانسحاب من الساحة السياسية واتركوها لاصحاب العقول النيرة والضمائر الحية حتى يعود القطار الى سكته الصحيحة.
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12
24 - مسحوق من المسكحوقين الكثر الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:15
الى كنت راجل بالصح قرب من ثروات الاغنياء. اما الفقراء لا يعيشون التهميش فحسب بل الاقصاء و لا تعرقونهم الا عنر محطات الانتخابات. لقد عةغ المقهور و فاق و لم تعد حيلكم تنطوي عليه يا تجار الدين و حمات الفساد
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15
25 - noreddine california الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:15
الحل الوحيد هو محاربة المفسدين في البلاد
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13
26 - مواطن غيور الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:16
البطون الشبعانة لاتفكر إلا في نفسها ..أما الفقير له الله
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14
27 - adam الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:16
اودي مابغينا والو من الاغنياء بغيناهم يخلصو غي الضرائب و كلشي يتقاد
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13
28 - متتبع الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:16
المجتمع لا يريد الصدقة من الاغنياء.المجتمع المقهور المطحون المحكور يريد استراتيجية محكمة لتوزيع ثروات البلاد بالعدل على كل مواطن كيف ماكان اصله وفصله وجاهه وو هناك طرق قانونية انتم تغمضون اعينكم عليها تغنيكم عن اللجوء الى الاغنياء.انتم لم تدرسوا التدبير لذا لن تصلوا الى تدبير شؤون الوطن.بين قوسين 1000درهم التي تودون اعطاءها للارامل او لبعض الفقراء انتم تصرفونها يوميا فكيف ترضونها لغيركم شهريا.
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14
29 - مغربي الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:16
إعانة الفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة والبطالة تأتي بدراسات دقيقة من طرف لجن مختصة تتم بموجبها صخ نسبة مهمة من اموال الضرائب ومساهمة الشركات في تمويل صندوق خاص لهذه الفئة من المجتمع المغربي.
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11
30 - وفاء 1 الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:17
ولماذا يا سي العثماني لا تتنازل عن مرتبك ومرتب باقي الوزراء
اذا كنتم حقا تحبون هاذا الوطن وتخدمونه حبا فيه وكذالك عن التقاعدكم ابدؤو انتم حتى تكونو اسوة لباقي المواطنين
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13
31 - مواطن وجدي الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:17
اودي الفقراء عتوهم غير تساع والله الى نحمد الله معندناش امخسناش بعدون غير نتوما خرجت على هد لبلد وخرجت علينا
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10
32 - Ali الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:17
واش هاد المسؤولين كايقدرو يشوفو راسهم فالمرايا ؟ واش مابقاش بنادم كايحشم تالهاد الدرجة ؟ الخيرات ديال البلاد اللي كاينهبوها الشفارة يوميا نقدرو نعاونو بها الشعب كامل ويشيط الخير. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به الحكومة. خاصكوم تحشمو شويا والدنيا راه دوارة والعاطي اللي عطاك الحق تتكرفص على الشعب راه قادر على كلشي، خافو اصاحبي شوية واتقاو الله فهاد الشعب راه وصلاتلو للعضم.
شكرًا هسبريس
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11
33 - مغربي الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:18
راه الأغنياء لو يلقاو الدم ديال الفقراء يشربوه غادي يشربوه هههه
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3
34 - Kamal الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:18
صافي ماشيت فيها اسي رئيس الحكومة رآه هذي علامة ديال لحمق واش هوم عطوهم الحق لي هو ديالهم عاد نت بغيت يساعدو الفقراء والمحتاجين سير شوف العيادة النفسية ديالك أو خالي داكشي عليك ف تيقار راه شوهتي راسك
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4
35 - bdh الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:18
ايوا بدا نتا الأول اسي لعثمانى. ولا نتا مزال فقير .ايوا الله يعطينا وجهك.
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5
36 - شكيب الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:19
و نحن نلح على الحكومة برئيسها و وزرائها و كتاب الدولة والبرلمانيين بمجلسيهما و رئيسيهما التخلي عن ريع تقاعدهم و الامتيازات النخولة أليهم من قبيل السفريات و الهواتف النقالة و السيارات الباعية الممنوحة لهم لقضاء اغراضهم الخاصة و ليس اغراض المصلحة
ناهيك عن الامتيازات التي تمر من تحث الطاولة كأراضي خدام الدولة
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5
37 - علي الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:19
ابدا المبادرة منك انت الاول آسي العثماني
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4
38 - nour lhouda الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:19
ماأسهل الكلام لكن التطبيق أين هو مجرد حبر على ورق
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4
39 - مواطن الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:21
الحكومة هي القادرة على الدعم المباشر للفقراء. اما مناجاة الأغنياء لا جدوى منها. فاغنياء المغرب يحسبون أنفسهم فقراء و محتاجين
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3
40 - KELM الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:21
Assalam
Il serait judicieux que les ministres et parlementaire fassent le premier pas suivi des parlementaire qui puisent d un important budget
Ils montreront leur citoyenneté
و السلام عليكم
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41 - simo الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:21
اين الثروة اين الدولة اين العدالة
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3
42 - mousouniene m. الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:21
il faudrait reviser les remunerations du palais de parle mentaires des deputes du parlements et il faudrait aussi des ministres la liste est grande a vous de la complete cela nous a menerait a reduir l Ecart entre les souches sociale a profiter merciveuillez transemetre
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3
43 - Egou الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:21
انعس اسي العثماني المغرب راه زوين ومافيهش الفقر وفرص الشغل غير مشتتين وديك الساعة اللي مابغيتوش تنقصو زيدو شي ساعتين اخرى ماشي مشكل, اودي ...
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44 - أحمد الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:21
الركن التالث (الزكاة) من أركان الإسلام هو السبيل الوحيد لمحاربة الفقر في المغرب والعالم ككل فطبقوا شرع الله
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45 - مغربي انا الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:22
هدا اعتراف بأن هناك اغنياء مسؤولون عن تفقير الشعب و اخد امواله وتلعب بكرامته و دفعه لتخلي عنها من اجل لقمة العيش ادن لمادا لا تتم محاسبتهم بدل التوسل لهم لمادا لاتتم محاسبت كل من سولت له نفس سرقة اموال المواطن ونهب الوطن
اما من ناحية اخرى فالسيد العتماني يحاول الضهور بمظر السياسي الغيور على المواطنين الفقراء هل هي بداية الحملة الانتخابية ؟؟
البلد محتاجة للمشافي و المدارس ...... الم تعدو المواطنين بانكم ستوفرون لهم كل هدا عند التخلي على صندق المقاصة لم نرى لا اموال المقاصة و ما وعتم به ادن انه كدب في كدب في كدب.
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3
46 - عبدو40 الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:22
اوا هي الا فرضتي عليهم المحاسبة اولا منين جابو هادوك الاموال ثانيا تفرض عليهم اخلصو الضرائب و تحيد ديك الحصانة اللي كاينة عند اغلبيتهم و تدير شي برنامج لمحاربة الفساد أولا ثم النهوض بالتعليم و هو شيء اساسي، قرا شويا كيفاش تطورت سنغافورة، رئيس الوزراء اللي وصلها لهاد التقدم النهار فاش ولا رئيس وزؤاء فرض على وزراء الحكومة كلهم البسوا البيض باش يكونو نقيين من الفساد، انتوما كتلبسوا البيض غير الا غاتاكلو الحلوة.
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2
47 - omar الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:23
الهشاشة الحقيقية بدأت مع حكومة بن زيدان وزادت استفحالا مع حكومتكم
خربتم صندوق المقاصة الذي كان يوصل الدعم للمواطنين جميعا إلى حيث يوجدون وعوضه بداتم تفكرون في كيفية إيصال الدعم لمن يستحقه ثم بداتم بصدد إحصاء الفقراء
ثم اقبرتم صندوق التقاعد واغرقتم التشغيل في متاهات التعاقد وفي الاخير فرضتم علينا ساعة صيفية طيلة أيام السنة
والآن اخيرا اهتديتم إلى آلة تخريب جديدة وهي تكليب الفقراء على الأغنياء وادعاء أن فقر وبؤس هؤلاء الفقراء بسبب هؤلاء الأغنياء

إنه فهم خاطئ للحديث النبوي الشريف حول الزكاة فلا تتغولوا علينا حتى في الدين
الدين يا السي العثماني لا يترك مجالا للشك في من تجب له الصدقة
وأنتم قررتم أن فءات كثيرة من المغاربة تستحق الصدقة
انسمي هذا إنجازا أم سيءة من سيءات حكومتكم
إنكم يظهر لي والله اعلم انكم عازمون على التفريق بين المغاربة ولقد بداتموها من الساعة والآن الثروة ويعلم الله إلى اين ستصلون
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48 - الزكاة الفريضة المهجورة الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:23
اذا فلماذا لا تفعلوا الفريضة المهجورة التي هي الزكاة. حيث ان لا احد يوليها اهتماما و حرصا الا ما ندر. سواء كان افراد او مؤسسات.
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0
49 - عبد الرحمان الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:24
واش هاد السيد احمق ولا شنو ...عوض يوضع مقترح قانون زيادة الضرائب على دوي الدخل المرتفع كما العادة في الدول المتقدمة ...ولى دابا تيطلب... لا دير ميدونة حسن وقولهم يعانوا الفريق... التسول بعينو افشل سياسي شاهدتو في حياتي
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2
50 - صحراوي تحت الخيمة الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:24
سبحان الله لأول مرة في تاريخ المغرب رئيس الحومة عفوا رئيس الحكومة يستنجد بالأغنياء...طمعتوا الفقراء في الدعم وماعطتوهم حتى جاجة...خرجتو ليهم بطاقات الرميد ومااستفدو من حتى حاجة ..نقصتو الرواتب للموظفين بدعوى دعم المقاصة ودعم التقاعد ومازالت هذه الصناديق تشتكي خليتو الساعة زايدة والبركة طايرة من الوقت ...الأسعار فالزيداة دائما، أي وجه بقي لكم أمام الفقراء
ديرو عفاكم الخير فروسكم وفالمغاربة واعلنوا استقالتكم راكم طلعتوا لينا فالراس...راه الإعلان على استقالتكم هو أحسن خبر غادي يسمعوه المغاربة
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3
51 - حرور الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:24
والشعب يطالبكم بالتنحي والابتعاد عن سلطة القرار..ساهمتم في تفقير الفقير واغناء الغني..قرارتككم عشواءية..واخرها الساعة المشؤومة..اخرجوا الى الشوارع لتسمعوا صوت الشعب ينادي باسقاط الساعة اذا كان فعلا صوته يهمكم..
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3
52 - سعيد من الريف الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:24
لماذا ترفض الدولة أن تفرض ضرائب على الأغنياء أو كما تعرف بالضريبة على الثروة، ثم تطلب من الأغنياء المساهمة، كيف يعقل أن الغني والفقير يؤديان نفس الضرائب، كيف يعقل مثلا أن شخص يملك سيارة أخر طراز يدفع غرامة 400 درهم والفقير الذي يملك سيارة من الثمانينيات يدفع نفس الغرامة.
ما فائدة هذه المحكومة في المغرب
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53 - حاميدو الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:25
لا تركبوا على الفقر والفقراء لتبرير فشلكم وخيبتكم في ايجاد الحلول لمشاكل المغاربة....
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54 - مغربي الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:25
اكبر منافق يتكلم عن الفقراء ويزيد عليهم في المواد والكازوال يقولون ما لا يفعلون
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55 - محمد المانيا الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:26
نعم يجب محاربة الفقر و القضاء على التسول . لكن يجب كذلك محاربة النصابين و المحتالين. الدين لديهم كل شيء ويريدون المزيد. بقليل من الرشوة يحصلون على شهادة الاحتياج وهي ليس من حقهم .
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56 - Mourad1 الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:27
يا العثماني دائما تخرج علينا بكلام غريب ولا يصدقها حتى الحمار كيف تطلب من الأغنياء هل يتصدقوا باموالهم للفقراء الذين عملوا من أجلها منذ سنوات اذا اين دور الدولة من ضرائب ووووووووو ولماذا الشعب ينتخب وهناك انتخابات لمساعدة الفقراء وخدمة الشعب وليس الشعب في خدمتكم انت هلكت الشعب بالساعة الصيفية رغم أننا في الشتاء هذه هي مقولة(الرجل يطلب والمرأة تصدق)
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57 - عبد المؤمن الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:27
ما دمت تننمي إلى تيار ذي مرجعية إسلامية فالأجدر أن تنشيء بيت مال المسلمين وتجمع الزكوات من الأثرياء لتوزعها على المستحقين عملا بقوله تعالى # إنما الصدقات للفقراء والمساكين...# الآية... أليست الزكاة ركنا من الدين ؟
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58 - abderrahim الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:27
بلد العجائب. الأراضي تنتزع من الفقراء و تعطى للاغنياء .. الأغنياء يستفيدون مجانا من السكن والسيارة و المازوط و الماء و الكهرباء و الفقير يؤدي عنهم كل شيء ... الاغنياء يطلب منهم و الفقراء يفرض عليهم ... ارحلوا جميعا لسنا بحاجة لا للحكومة المحكومة و لا لحكومة الظل . البلاد تسير بقدرة الله وحده .
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59 - عبد الرحمن الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:27
هذا ولا غير كيخربق هذي هي السعايا واش حنا برزقنا أو نطلبو لي يتصدق علينا أسي عطيونا حقنا من ثروة بلادنا هذا لي كيستغلها بأي حق هذا أو الأغنياء لي عندو رزقوا ماطامعينش فيه أو لي تغنى على ظهر الشعب نطالب بمحاسبته
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60 - هاأنذا الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:28
واش هذا عايش فهاد البلاد ولا فشي كوكب آخر. فرض ضريبة تضامنية على الشركات لمساعدة الفقراء وفي ظل غياب أي آلية لمراقبة الأسعار ومحاربة الغش سيقود هذه الشركات إلى الرفع من اثمان منتوجاتها وسيكتوي بنار هذه الزيادات هؤلاء الفقراء بالمقام الأول كما حصل مع صندوق الدعم الذي تم الغاؤه وتعرفون النتائج الكارثية لذلك.لهذا آسي العثماني الله يرحم ليك الوالدين ما تبقاش جي وتنظر علينا ماتدير والو حط غير السوارت والله يعاون العونات.
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61 - عابر سبيل. الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:30
ونحن كشعب مطحون نطالبك بالرحيل لأنك وسياستك وحكومتك لم تزيدوا الشعب غير التفقير والتهميش يا تجار الدين قبح الله مسعاكم.
قهرتونا بالشعارات التافهة والخاوية.
ارحل #ارحل#ارحل
بدل ساعة بأخرى.
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62 - ahmed الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:30
الحل هو الزكاة مصداق لقوله تعالى:(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) صدق الله العظيم.
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63 - تقسيم العادل للثروات هو الاول الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:31
احنا كشعب كان من المفروظ نعيشو بحال الشعوب الاروبية فقط من الفوسفاط والثروة السمكية الهائلة.
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64 - عمر الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:32
عليك أن أولا و أعضاء حزبك و حكومتك لأنكم أنتم الأغنياء . أنظر إلى رئيس مكسيك نصف راتبه يتبرع به و انظروا كيف يعيش و أين يعيش
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65 - rachid الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:34
قاليك يدعو الأغنياء بالمساهمة في إخراج الفقراء من التهميش وهو وحزبه المشؤوم وباقي الدكاكين السياسية قاموا بالمصادقة على ميزانية البلاط أكثر من 260 مليار٠ واش معيييتوش من النفاق٠ ابدأ أصلا بنفسك وخفض أجرتك إلى سبعة آلاف درهم عوض سبعة ملايين٠
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66 - عبدية مغتربة الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:34
الله اكبر .كان يرجى منك استغناء عن تقاعد البرلمانيين الذي سوف بثمن خزينة الدولة بالمليارات.حسب المثل القائل.الا قصدتي قصد الدار الكبيرة
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67 - ولد الريش الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:35
لم يبق امام المغاربة سوى الاتحاد للإطاحة بهذه الحكومة المشللة , لم يستطع العثماني فرض نفسه كرئيس للحكومة ,تلاميذ المغاربة ينتفضون بسبب تعنثه , الاطباء معتصمون,سكان المدن العتيقة تنهار منازلهم فوق رؤوسهم,محاكم الظلم تسحق الاحرار,الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الحضيض ,برلمان غائب ماذا تنتظرون بعد ؟ حكومة الحلم والسعاية بناقص منها_______ارحل _ارحل _ارحل
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68 - السوسي الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:36
لو كان القضاء على الفقر من الأوليات لقضيتك على الفساد المستشرق في كل مرافق الولة المخزنية.نحن نريد حقوقنا ولانستجدي احدا
اسف للكلام الفرغ
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69 - الشلح الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:36
و كيف اصبحو اغنياء لو لا الفقراء
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70 - hassan morocco الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:37
اعطينا غير انت التساع اللهم الفقر ولا انت
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71 - Mohamed Ben Ahmed الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:38
Avec ce titre il confirme que lui et son équipe ne servent pas à grand chose dans la lutte contre la pauvreté!!!!!
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72 - عبو الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:38
أنتم من أفقرتم فئات عريضة من المجتمع المغربي بجشعكم وبسياساتكم اللاشعبية ،أنتم من أحدثكم هذه الفوارق الإجتماعية بأنانيتكم وبحرصكم على العيش بعيدين عن هموم المواطن الذي وضع ثقته فيكم وخولكم صلاحية إدارة شؤونه فخنتموه وأكلتم حقه،وتجاهلتم مطالبه العادلة.الحل بسيط ،تنازىلوا عن قسط من رواتبكم السمينة لفائدة الطبقة المسحوقة،وآرفعوا أيديكم عن آمتيازاتكم ،وسترون أن المغرب سيعود لا محالة إلى السلم الإجتماعي وسينعم بالأمن والأمان.
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73 - مواطنة الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:39
حتى هذا حل من الحلول اللي خاصها تطبق على أرض الواقع، خاص الطبقة الغنية والطبقة المتوسطة يساهموا كل حسب استطاعته في مساعدة الطبقة المحتاجة، لكن قبل كل هذا يجب خفض الأسعار والضرائب .
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74 - بائع القصص الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:39
80% من الاقتصاد في يد بعض الاشخاص لهم سلطة مطلقة في جميع الأشياء، فأنت يا رئيس الحكومة أيضا خاضع لذلك، فكيف تريد أن الأثرياء سيتصدقون من أموالهم للقضاء على الفقر؟ الرأسمالية المتوحشة لم تكن يوما تحتكم إلى الأخلاق وإنما التوسع والاستحواذ والسيطرة على السوق والثروات.
في الدول التي تحترم شعوبها يتنازل الحاكم عن كل الأعمال الاقتصادية حين يدخل دواليب السياسة ولاكن عندنا العكس وهذا ما يفشل محاربة الفساد.
عالم في الاقتصاد يقول ان تسارع لاغتناء البعض هو تفقير للبعض الآخر، لذا يجب احصاء الاموال المكدسة عند البعض ونسبة الفقر المتفشي، هذه مؤشرات يجب أن توضع بعين الاعتبار لتصحيح سياسة الضرائب وخلق نظام اجتماعي للتكافل والتضامن، اما الدعوات إلى الصدقة فهي مهزلة
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75 - BHM الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:40
هذا كلام فقيه و ليس بكلام رئيس حكومة
اسي العثماني تخلطت عليه الاوراق نسي انه رئيس حكومة و بقي عاقل غير على انه فقيه يمارس النصح و الارشاد
اعلم سيدي الفقيه اننا نحن فقراء هذا الوطن لا ننتظر صدقات من الاغنياء وإنما نطالب في حقنا في ثروات البلاد من خلال تشغيل شبابنا و تحسين ظروف عيشنا

ا
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76 - Drouass الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:40
انت رئيس الحكومة واش باغي الأغنياء يصدقوا على الفقراء فهاذ البلاد انت كتحلم في اليقظة اتحزم وفرض الضرائب على الثروة المنهوبة وحصل الضرائب العألقة عند المتهربين الكبار اللي هما الأغنياء الذين تستجدي بركتهم الله يلعن اللي ماكيحشمش. ..
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77 - tabbiz الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:41
كلام ماشي دقيق حيت ف عام 1998 جا وحد الفيلسوف من امريكيا الى المغرب اسمه Roubelintouchares عارفكوم نقزتو على الاسم وا اقسم بالله ماغانكمل على قبل هاد الفعايل ديالكم
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78 - متتبع الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:41
ممكن تبدا باصحابك ماء العينين التي تحصل على 6تعويضات و بونو و بن كيران الرميد ووزراؤك واعضاء برلمان العدالة والتنمية ورؤساء الجهات والاقاليم والجماعات .....الشعب هرم من بيداغوجيتكم الله ياخذ فيكم الحق
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79 - ابو ايمن الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:41
سبحان الله الم يقل وزير الحكامة انكم ستقضون على الفقر في 2021 والآن تستنجون باغنىااءالبلاد .انتم ادخلتم البلاد في دوامة لاندري مصيرها. الأكيد إنها ستكون مأساوية الله يجيب ساعة الرحمة
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80 - انتم الأعنياء الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:42
اغنياء المملكة هم انتم من يتقاضون اجورا خيالية وتعويضات بلا نهاية واكراميات غليظة ولاتؤدون ثمن فواتير الماء والكهرباء وتاتيكم الخضر والفواكه بمكالمات هاتفية وتمتلكون ضيعات بالهكتارات وتقتنون الأراضي في احسن المواقع ب300 درهم وتدرسون ابنائكم بمنح الدولة وتستفيدون من الغاز والكزوال والبنزين بالمجان فمن اغنى منكم يامعالي الوزير.
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81 - Yassin الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:45
ياك قلتي المغرب حسن من فرنسا
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82 - البلولي العطار الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:46
يبدو لي شخصيا أن الأمر سهل بالنسبة لدعم الأغنياء إخوانهم الفقراء .. وعليه فيجب أن ترفض الضريبة على الثروة كباقي دول العالم ضريبة يساهم في تأسيسها خبراء الضرائب والمجتمع المدني وأرباب العمل .. ضريبة تكون منصفة للجميع بمقاييس معقولة .. كما يحب خلق ضريبة على القيمة المضافة TVA بسعر 30% كما كانت مطبقة في المملكة المغربية قبل سنة 1986 غداة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.. وكانت تسمى انذاك الضريبة على رقم المعاملات Taxe sur le Chiffre d'Aaffaires . وتطبيق سعر 30% الذي يجب تطبيقه على الضريبة على القيمة المضافة يخص الكماليات التي يشتريها الميسورون وهي السيارات و المركبات الفاخرة و الطائرات الخاصة واليخوت و المشروبات الكحولية الممتازة والعطور والاثواب والالبسة ومواد وادوت التجميل والآليات المنزلية الغالية والرخام إلى غير ذالك من الكماليات التي يستفيد منها الأغنياء دون غيرهم.. كما تفرض على ختم الذهب والماس رسوم جمركية غالية . وبمقتضى ذالك سيساهم الأغنياء.
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83 - ابو مروة الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:47
اتعجب خرجات وزراء حكومتنا في كل مرة .وكانهم ينظرون للمغرب من بعيد وليسوا معنيين به من قريب .لماذا لا يقوم الوزير الاول بتقليص تعويضات الوزراء وكتاب الدولة ورواتبهم ومكافآتهم ومصاريفهم وووووو .وبعدها ندعوا الاغنياء ليكونوا قدوة .
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84 - محمد النم الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:48
محاربة الفقر والتهميش يا هذا تبدا اولا بانتهاج سياسة اقتصادية رشيدة بتشجيع الحرية والابتكار والاستثمار ثم بمحاربة الرشوة والفساد وتهريب ثروات وخيرات الشعب...ثم..وثم...انا لست مستشارا اقتصاديا لك...اما استجداء الاغبياء الاغنياء..او او استعطاف دول الخليج فهذه ليست سياسة..والا فاستقل ما دمت لاتحكم..ولن تحكم...
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85 - المغرب احسن بكتير من فرنسا الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:48
اسي العتماني اناشدك تم انشدك التخلي عن رئاسة الحكومة فالمقرر الدي كان سابقا قد تم تغييره عدة مراة
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86 - صابرعبدالصبور الاثنين 12 نونبر 2018 - 13:49
السيد رءيس الحكومة كانت لكم الجراة على تحرير الاسعار والاستغناء عن حصة الاسد من صندوق النقاصة.كما زدتم جراة ففرضتم قانونا مجحفا للتقاعد،وتعاظمت جراتكم لما فضلتم في التشغيل قانون التعاقد والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة ...وسير وسير من إجراءات ما ادعيتم على انه اصلاح.والان تستجدي سيادتكم الاغنياء للاحسان بالفقراء. يا رئيس حكومة الرأسمال المتوحش الشعب المغربي لا يطلب صدقة .حاكموا من سرق ثروة الوطن وافرضوا ضريبة على الثروة ولنتقاسم اعباء الأزمة.لا ان نسلك سياسة النفاق والرياء وكان الفقر قدر مكتوب على المغاربة.المغاربة فقراء لانهم نهبوا. فمن أفسد وسرق؟
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