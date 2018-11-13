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كُتّاب وآراء
"نقابة البيجيدي" ترفض التوقيت المدرسي الجديد
أعربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها المطلق لمضامين مرسوم الإبقاء على الساعة الإضافية، منددة بالطريقة "البئيسة" التي مرّر بها القرار بدون إشراك النقابات التعليمية.
وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس مكناس، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إن "الوزارة الوصية على القطاع تعتمد أساليب التغليط والتضليل بخصوص إشراك النقابات فيما أقدمت عليه من إجراءات متعلقة بالزمن المدرسي".
واستغرب المكتب الجهوي للجامعة "استمرار الحكومة والوزارة الوصية في تجاهل التطورات الخطيرة لتطبيق هذا القرار في الساحة التعليمية، التي باتت تعيش حالة احتقان وغليان مستمر، وبدأت تسجل سقوط شهداء وضحايا".
وحمّلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم "مسؤولية ما يقع في الساحة التعليمية من توترات واحتجاجات للحكومة ووزارة التربية الوطنية، التي لم تحسن قراءة اللحظة التاريخية، وتأبى إلا أن تستمر في تجاهل الحقوق الأساسية للتلاميذ والأسرة التعليمية".
وطالبت الجامعة الوطنية الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بالتراجع الفوري عن مرسوم الإبقاء على الساعة الإضافية، معتبرة أنه "يضرب في العمق مبدأ الاستقرار التربوي والبيداغوجي للمدرسين والمتمدرسين على السواء".
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس مكناس عن تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل، ضد "ساعة الحكومة وعبثية الوزارة، التي تستمر في تجاهل أزمة التوقيت الجديد وتستخف بتداعياته الحاصلة".