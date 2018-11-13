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الرئيسية | مجتمع | "نقابة البيجيدي" ترفض التوقيت المدرسي الجديد

"نقابة البيجيدي" ترفض التوقيت المدرسي الجديد

"نقابة البيجيدي" ترفض التوقيت المدرسي الجديد
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 11:13

أعربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها المطلق لمضامين مرسوم الإبقاء على الساعة الإضافية، منددة بالطريقة "البئيسة" التي مرّر بها القرار بدون إشراك النقابات التعليمية.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس مكناس، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إن "الوزارة الوصية على القطاع تعتمد أساليب التغليط والتضليل بخصوص إشراك النقابات فيما أقدمت عليه من إجراءات متعلقة بالزمن المدرسي".

واستغرب المكتب الجهوي للجامعة "استمرار الحكومة والوزارة الوصية في تجاهل التطورات الخطيرة لتطبيق هذا القرار في الساحة التعليمية، التي باتت تعيش حالة احتقان وغليان مستمر، وبدأت تسجل سقوط شهداء وضحايا".

وحمّلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم "مسؤولية ما يقع في الساحة التعليمية من توترات واحتجاجات للحكومة ووزارة التربية الوطنية، التي لم تحسن قراءة اللحظة التاريخية، وتأبى إلا أن تستمر في تجاهل الحقوق الأساسية للتلاميذ والأسرة التعليمية".

وطالبت الجامعة الوطنية الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بالتراجع الفوري عن مرسوم الإبقاء على الساعة الإضافية، معتبرة أنه "يضرب في العمق مبدأ الاستقرار التربوي والبيداغوجي للمدرسين والمتمدرسين على السواء".

وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس مكناس عن تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل، ضد "ساعة الحكومة وعبثية الوزارة، التي تستمر في تجاهل أزمة التوقيت الجديد وتستخف بتداعياته الحاصلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غرينتش الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 11:51
هدشي لي بغينا الحقوقيون والمنتخبون والمعارضون والنقابيون الكل انوض احتج على هذه الساعة المشوومة لي ضرتنا اضرات اولادنا
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18
2 - دمحم الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 11:58
لا مستقلة لا للأحزاب و لا للنقابات. اولا ان الأحزاب و النقابات تنقل عن فرنسا كل التسير و الأوامر. ثانيا هل انتم يا أحزاب و يا نقابات تشاورتم مع آباء التلاميذ في كل مكان. من العيب و العار و غير فانوني أن يوقف العمل المعلم و يخرج بتلامذه إلى الشارع بدون استشارة آبائهم و هذا حق كل أب أن يحاسب المعلم أمام القضاء. الإضراب حرية كل واحد أن أراد أن يوقف العمل ام لا لكن ليس بالقوة و التحايل. ياهل ترى إذا قتل تلميذ في الطريق من المسؤول الأول هو المعلم و ليست النقابة و الوزارة. و هذا ما يمكن أن يعلمه المحرد أو المحرك و اصلا من نادى و رافق و أجبر التلاميذ في إيقاف العمل ليستفيد منه كشخص أو نقابة أو حرب.
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-11
3 - مول الكوتشي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:05
وعقنا بكم! !!!!!!خليل الشعب يعبر
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5
4 - أيوب المغربي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:09
محكومة مستعدة للتضحية بشباب المغرب بكامله وبالوطن كذلك لإرضاء أسيادها من مدير رونو إلى ماما فرنسا
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5 - ملاحظ الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:23
ماهو هذا التناقض الذي صرنا نراه. نقابة " الحزب رئيس الحكومة " ووزير الشغل تنتفض ؟ من وراء ذلك ؟ هل هناك حزب # العدالة و التنمية# ثان ؟ أظن أنها الأيام الأخيرة لمن كان يسمي نفسه مدافعا عن الشعب.
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