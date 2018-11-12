رفض "التوقيت الجديد" يوحّد التلاميذ بالدار البيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

أربك تلاميذ ثانويات الدار البيضاء، خاصة الموجودة بتراب عمالة أنفا، مختلف المسؤولين، اليوم الاثنين، حين أقدموا مرة أخرى على تنظيم مسيرة احتجاجية ضد توقيت "غرينيتش+1" الذي اعتمدته الحكومة.

ومع بداية الأسبوع، حرص تلاميذ عدة مؤسسات تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية أنفا على خوض مسيرة احتجاجية صوب ثانوية ابن تومرت، قبل أن يعودوا بعد ذلك صوب إحدى المؤسسات.

ولم تمنع التساقطات المطرية، التي شهدتها الدار البيضاء اليوم الاثنين، هؤلاء التلاميذ من المسير والاحتجاج ورفع شعارات ضد حكومة العثماني.

وطالب التلاميذ المحتجون الحكومة بالعدول عن التوقيت الجديد المعتمد من طرف العثماني، مشددين على أنه يشكل عبئا كبيرا عليهم.

وردد المحتجون شعارات ضد العثماني وحكومته، مطالبينها بالرحيل بسبب ما خلفته قراراته الأخيرة وعلى رأسها الساعة الإضافية.

كما خلفت هذه الاحتجاجات التي يقوم بها التلاميذ أزمة على مستوى حركة السير والجولان، حيث شهدت شوارع آنفا و"2 مارس" والزرقطوني والمقاومة وغيرها عرقلة واضحة في السير.

ووجدت المصالح الأمنية بالدار البيضاء نفسها في موقف حرج لا تحسد عليه، لا سيما من أجل تأمين مسيرات التلاميذ وتفادي وقوع أية كوارث وحوادث بسبب هذه الاحتجاجات العفوية.

واحتل التلاميذ معظم الشوارع التي ساروا بها، كما تجمهروا على سيارة الممثلة سامية أقريو؛ وهو ما جعل العديد من أصحاب السيارات يعبرون عن غضبهم من هذا الوضع، لا سيما أنهم متذمرون بدورهم من الساعة الإضافية وما تسببت لهم فيه من تأخير.

وشهدت المحمدية والنواصر وبرشيد وغيرها احتجاجات للتلاميذ ومقاطعة الدروس، تعبيرا منهم عن رفضهم للتوقيت المدرسي الجديد.

وسبق أن احتج عشرات التلاميذ المنتمون إلى كل من ثانوية الولادة الموجودة قرب المركب الرياضي محمد الخامس وثانوية مولاي إدريس وإعدادية ابن خلدون بشارع أنفا وابن تومرت وثم ثانوية المسجد، الجمعة الماضي، إذ جابوا شارع آنفا وشارع لالة الياقوت، وصولا إلى ثانوية ابن تومرت، مرددين شعارات ضد الحكومة ورئيسها العثماني، مطالبين بالعدول عن التوقيت الذي تم اعتماده.

وسبق أن أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات اعتماد صيغة جديدة خاصة بالتوقيت المدرسي، على مستوى الجهة، سيتم العمل بها ابتداء من 12 نونبر الجاري.

وذكرت الأكاديمية، في بلاغ لها، أنه تقرر اعتماد صيغة خاصة بالتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، حيث ستكون الدراسة خلال الفترة الصباحية من الثامنة والنصف حتى الثانية عشرة والنصف، في حين ستبدأ الفترة المسائية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى السادسة والنصف مساء.