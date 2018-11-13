جبهة "سامير" تدعو إلى حماية حقوق الأجراء

هسبريس من الدار البيضاء

أكدت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة مصفاة المحمدية أن "تكرير البترول مازال ضروريا لضمان الحاجيات الوطنية من الطاقات البترولية، ثم انتشال المستهلكين من قبضة التجار المتحكمين في السوق ومواجهة غلاء أسعار المحروقات".

وطالبت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير"، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، بـ"حماية حقوق الأجراء في الشركة، بما فيها الأجر الشهري والاشتراكات في الصناديق الاجتماعية والتأمين الصحي، والمحافظة على المكتسبات المهمة التي توفرها المصفاة في التشغيل والتكوين والرواج الاقتصادي بالمدينة".

وقالت الجبهة، خلال اللقاء الذي عقدته بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجمعة الماضي، إن "المصفاة تساهم بشكل أساسي في دعم التنشيط الرياضي والثقافي، ثم المساهمة في خلق المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي يرتبط نشاطها أساسا بصناعات البترول ومشتقاته"، داعية الدولة إلى مساعدتها في استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية.

وأضافت النقابة أن "استئناف الإنتاج رهين بتوضيح الدولة لموقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول وتشجيع الاستثمارات الثقيلة الخاصة بذلك، والكف عن التصريحات المقوّضة والمدمرة للمجهودات المبذولة في سبيل تعزيز الأمن الطاقي الوطني".