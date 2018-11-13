كشفية الرفاق تشحذ الشباب لمؤتمر "الكشاف الجوال"

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت منظمة الكشاف الجوال، التابعة لحزب التقدم والاشتراكية، نيتها مضاعفة عدد فروعها على الصعيد الوطني من 45 فرعا حاليا إلى ما لا يقل عن 90 فرعا قبل نهاية شهر دجنبر المقبل.

وقال وديع درموك، القائد العام لمنظمة الكشاف جوال، إن الجميع واعون بأهمية العمل الكشفي ومساهمته الكبيرة في تربية الشباب على قيم حب الوطن، والعمل الجماعي، وزرع قيم المبادرة الفردية في نفوس الشباب.

وأشار درموك إلى أن منظمة الكشاف الجوال تشتغل في الوقت الراهن على إنشاء مزيد من الفروع، طوال السنوات الثلاث القادمة، والاستعداد لمؤتمر المنظمة الذي سينعقد سنة 2021.

وأكد وديع درموك، في تصريح لهسبريس، أن الحركة الكشفية تشكل مجالا لشحذ همم الشباب من أجل إعدادهم لمواجهة المستقبل، بروح متفائلة تقوم على الاعتماد على النفس.

من جهته قال حسن السلاهمي، المندوب الإقليمي لمنظمة الكشاف الجوال بالحي الحسني، إن الكشفية لها أهداف إنسانية تسمو من خلالها أخلاق الأفراد وتساهم في إعداد الشباب للمستقبل.

وأضاف المتحدث: "التنظيمات السياسية الحديثة تجد نفسها مضطرة للتعامل مع عناصر لا يمتون للسياسة بصلة، ولم يسبق لهم أن تدرجوا في العمل السياسي أو الجمعوي أو حتى الكشفي، ولا يتوفرون على مستوى دراسي أو أخلاقي محترم، ما يمس بسمعة هذه التنظيمات الحزبية، وخير مثال ما يقع في منطقة الحي الحسني".

وأوضح السلاهمي، خلال الملتقى الوطني الكشفي، أن المشكل الذي يواجه مجموعة من التنظيمات السياسية حديثة العهد بالعمل السياسي الميداني هو عدم توفرها على تنظيمات موازية، لتأطير أعضائها.