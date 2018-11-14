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عمال النظافة بالبيضاء يشجبون تأخر صرف الأجور

عمال النظافة بالبيضاء يشجبون تأخر صرف الأجور
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 10:35

قررت المكاتب النقابية لعمال شركات النظافة بجماعة الدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المجلس غدا الخميس، بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها عمّال النظافة بشكل يومي.

وقالت المكاتب النقابية لعمال شركات النظافة بجماعة الدار البيضاء إن "الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق ما يعيشه عمال القطاع من استياء وتذمر، جراء عدم الاستجابة لمراسلات المكاتب المتكررة، بغية عقد لقاء مع ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل حول حقوق ومكتسبات شغيلة النظافة".

وأضافت المكاتب النقابية لعمال شركات النظافة، في بيان تصعيدي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن "أهم المشاكل التي يعاني منها عمّال القطاع تتمثل أساسا في تأخير صرف الأجور والمنح الشهرية، ثم الإجهاز على المنح والعلاوات، وكذلك عدم تأدية منح بعض الأعياد".

وزادت المكاتب ذاتها: "نلاحظ أيضا غياب وسائل العمل الضرورية للعمال والمسؤولين، ويتعلق الأمر ببذل الاشتغال وآليات العمل والدراجات النارية والهواتف وغيرها، فضلا عن الطرد التعسفي والإنذارات المتتالية والاقتطاعات من الأجور".

وأكدت المكاتب النقابية لعمال شركات النظافة بجماعة الدار البيضاء أن "مختلف العقوبات تُمارس وبشكل واضح داخل شركة النظافة أفيردا، من خلال إغلاقها باب الحوار مع ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل ومحاربتها العمل النقابي، واتخاذها لإجراءات تعسفية وتمييزية في حق الممثلين النقابيين".

وطالب المصدر ذاته جميع الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والفوري، بهدف إيجاد حلول ناجعة تضمن حقوق ومكتسبات شغيلة النظافة بمدينة الدار البيضاء، "رفعا للاحتقان الاجتماعي غير المسبوق الذي يعرفه القطاع، وتفاديا لأي توتر لا يخدم مصلحة العاصمة الاقتصادية ومصلحة السكان والصالح العام"، داعيا كافة شغيلة القطاع إلى التعبئة الشاملة من أجل توحيد الصف تحت لواء المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ابو ياسين الأربعاء 14 نونبر 2018 - 10:54
والله لو كان الامر بيدي لكان اجر هؤلاء العمال يفوق 5000 درهم. اتمنى الاهتمام بهم لان دورهم افضل من النوام الذين يتمتعون بخيرات البلاد بلا حسيب ولا رقيب.
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2
2 - حيران الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:01
السلام عليكم عندما انظر الى الظروف والكيفية التي يشتغل فيها احس أننا مسؤولون أمام الله ثم نزيد الطين بله وياخر عنهم أجورهم لا يسعنا إلا قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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3 - zaki الأربعاء 14 نونبر 2018 - 11:04
ألى يحق او من الاجدر أن تصرف رواتب هولاء العمال الذي اقدر لهم كل المجهودات التي يقومون بها الأولى قبل كل شيء ونحن نشاهد في الدول الأوروبية يطلقون اسم عامل النضافة بالوزير لأنهم يعرفون قيمتهم
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