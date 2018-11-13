حركة تدعو إلى حوار مسؤول مع التلاميذ وأوليائهم

هسبريس من الرباط

أعلنت حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل أنها تتابع بقلق شديد الاحتجاجات التلاميذية الواسعة التي اندلعت في مجموع ربوع الوطن، إثر القرار الحكومي المفاجئ بخصوص الساعة الإضافية.

وأمام هذا الاحتقان الجديد، حذرت الحركة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، "الحكومة مرة أخرى من مغبة تداعيات هذه الحركة الاحتجاجية التلاميذية السلمية، التي تضاف لكل أصناف الاحتجاجات التي تشهدها بلادنا منذ سنوات، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المتردية في كل القطاعات الحيوية، في غياب الحوار التشاوري المجتمعي، والحكامة الجيدة والإنصات إلى نبض الشعب"ꓸ

وطالبت الحركة بـ"حماية بنات وأبناء وطننا مما يمكن أن يهدد سلامتهم إذا ما تم اللجوء مرة أخرى إلى المقاربة الأمنية بدل الحوار، وحتى لا تتكرر جراح وآلام سنوات 1965، 1981، 1984 و1991"، وفتح حوار جدي ومسؤول مع التلاميذ وأوليائهم، ومع الأسرة التعليمية بمختلف أسلاكها حول الوضع الراهن للتربية والتكوين، وتحديد مكامن الضعف والاختلالات، واعتماد النقاش البناء في مقاربة قضايا التعليم العمومي، والاستجابة إلى المطالب الملحة من دون توقف أو انتظار، وفي مقدمتها الانصات إلى مطالب نساء ورجال التعليم والمتعاقدين والطلبة.

ودعت "قادمون وقادرون" الحكومة إلى حوار اجتماعي حقيقي لوضع حد للاحتقان الاجتماعي والسياسي عبر تفعيل وعودها، مع ما يتطلب ذلك من ترسيخ لمدرسة الانصاف وتكافؤ الفرص، والجودة والارتقاء بمكانة الجيل الجديد من التلاميذ، واحترام تطلعات الشعب المغربي، وضمان حقه في الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، ضمانا للسلم الاجتماعيꓸ

وختمت الحركة بلاغها بمطالبة الحكومة بالاستماع إلى نبض المغاربة، وتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب من أمن وأمان ورفاهية اقتصادية واجتماعية، حفاظا على استقرار المغربꓸ