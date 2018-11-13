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الرئيسية | مجتمع | هل أعادت احتجاجات "الساعة الإضافية" وهج "الحركة التلاميذية"؟

هل أعادت احتجاجات "الساعة الإضافية" وهج "الحركة التلاميذية"؟

هل أعادت احتجاجات "الساعة الإضافية" وهج "الحركة التلاميذية"؟
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:00

عودة قوية للفعل الاحتجاجي التلمذي، شهدته مختلف المدن المغربية من الشمال إلى الجنوب، حيث تسببت الساعة الإضافية في موجة غضب كبيرة أعادت إلى الأذهان مبادرات التلاميذ سنوات 1958 بالريف و1965 و1981 بالدار البيضاء، فعلى الرغم من اختلاف السياقات ورهانات التلاميذ، فإنها التقت في صراعها ضد السلطة التنفيذية ومخططاتها، ورفض كافة أشكال الوصاية على آرائها.

الاحتجاجات التي توجهت في العاصمة الرباط صوب قبة البرلمان، لتعلن تذمرها من التوقيت، اجتاحت كل المدن المغربية، وبعضها تطور إلى مواجهات مع أجهزة الأمن؛ فيما تغيب إلى حدود اللحظة أية مبادرة حزبية أو نقابية من أجل تأطير الاحتجاجات المرشحة لتتواصل ما دام قرار التغيير لم يمسسه تغير، حسب ما أوردته العديد من شهادات التلاميذ لجريدة هسبريس الإلكترونية.

حضور دائم

مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، قال إن "التلاميذ معروفون تاريخيا باحتجاجاتهم، خصوصا في سنوات 1958 و1965 و1981، حيث كان لهم دور كبير تطور إلى حد التفكير في وحدة طلابية تلمذية، لكن النظام السياسي لم يسمح بذلك".

وأضاف البراهمة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحراك التلمذي بقي حاضرا على الدوام، على الرغم من عدم تحقق مطلبهم النقابي المتمثل في النقابة الوطنية للتلاميذ، التي أجهز عليها سنة 1972"، مشددا على أن "الدافع اليوم إلى الاحتجاج يكمن في الوضع المتردي للتعليم، والمحاولات المتكررة للإجهاز على مجانيته، وكذا غياب الأفق بالنسبة للتعليم على مستوى سوق الشغل".

واعتبر الفاعل السياسي أن "الساعة الإضافية، التي أخرجت التلاميذ، إملاءات خارجية أوروبية من أجل البقاء على الفارق الزمني نفسه مع بلدان بعينها"، مشيرا إلى أن "المحتجين يشددون على أن التوقيت الحالي غير ملائم، ومن الطبيعي أن يتم الاحتجاج ضده بشكل سلمي وحضاري".

وزاد البراهمة: "الإضرابات عارمة وعمت كل المدن والقرى، والتجاوزات محدودة ومخدومة، تلاميذ المغرب احتجوا بشكل فاجئ الجميع، ورفعوا شعارات سياسية عميقة ومقصودة".

تنفيس عن الضغط

من جهته، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن "احتجاجات اليوم تتميز عن سابقاتها نسبيا؛ فإذا كان من وراء المظاهرات التلاميذية لسنة 1984، نخبة تربويين من اليسار ومن المقاومين للقبضة المخزنية، نتيجة سياسة التقشف التي نهجتها الدولة. وإذا كانت احتجاجات التلاميذ في 2011 جاءت نتيجة فشل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والتي تسببت في نقص حاد في الأطر، وهدر الزمن المدرسي، مما جعل خروج التلاميذ تعبير عن سخط الفئة المستهدفة، فإن احتجاج اليوم يتخذ طعما خاصا".

وأضاف الخضري، في تصريح لهسبريس، أن "المتتبعين أمام تلاميذ يتمتعون بوعي عميق بمحيطهم السياسي والسوسيواقتصادي، قياسا بجيل السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وما يستتبع هذا المعطى من إرهاصات وهواجس، مشوبة بالإحباط واليأس غير المعهود. ومن جهة أخرى، حطمت السلوكيات الفردية والجماعية لدى التلاميذ وتداعيات التراكم التربوي السلبي، كل الطابوهات تقريبا، الأخلاقية منها والاجتماعية وحتى السياسية".

وأردف الفاعل الحقوقي أن "السلوكات الفردية باتت تميل نحو نزوة الفوضى، وتنتظر الفرصة السانحة لتعيش نشوتها"، مشيرا إلى أن "قرار الحكومة بترسيم الساعة الإضافية بصفة نهائية كتوقيت رسمي كان شرارة لإشعال فتيل نار الغضب التلمذي"، وزاد: "لا يمكن كذلك التقليل من الدور الذي تعلبه وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة مثلى للتفاعل والتجاوب والتنافس بين التلاميذ من مختلف المناطق ودفعهم نحو الاحتجاج، كسلوك يندرج ضمن ما بات يسمى بسيكولوجية الجماهير، خاصة ونحن نتحدث عن فئات عمرية تعيش فترة المراهقة".

وختم الخضري تصريحه قائلا: "قرار الحكومة لم يكن مدروسا بما يكفي، وشماعة الحفاظ على الأمن الطاقي، التي وردت في مبررات رئيس الحكومة سقطت مع أول امتحان، ألا وهو المس بالأمن والسلم الاجتماعيين، فضلا عن تخبط في مفهوم الأمن الطاقي، حيث نسي العثماني أن خوصصة مؤسسة مثل لا سامير ووضعها على طبق من ذهب بين يدي مستثمرين أجانب، وإلغاء دعم صندوق المقاصة وترك شركات توزيع المحروقات تشتغل بمنطق الأوليغارشية دون رقيب أو حسيب، أخطر تهديد للأمن الطاقي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - سفيان الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:29
لقد مررنا من هذه المرحلة في السابق.ويبقى الدافع الاساسي لكل هذا هو استغلال اي فرصة للتهرب من الدراسة خاصة واننا في وقت الاختبارات.اما الحديث عن الوعي او غيره فيبقى كلاما فارغا.فأي وعي لجيل همه الاول التقاط الصور ونشرها على مواقع التواصل.
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-76
2 - Soufiane الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:31
إذا كان التلاميذ هم من أحرقوا العلم فهذه محصلة برنامج التعليم الفاشل لم نزرع فيهم حب الوطن والتضحية في سبيله،اليوم التلاميذ لا تحتاج إلى حزب أو نقابة لتأطيرها فهناك تجمع إسمه فايسبوك ،فعلى الحكومة والجهة الوصية أن تستمع إلى مطالبهم وأخذها بعين الإعتبار لا تجاهلها فهم مستقبل هذا الوطن شئنا أم أبينا.
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61
3 - م.الصراحة الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:33
انا شخصيا لا ارا اي اشكال في هذه الساعة بعد صلات الفجر مباشرة الى العمل.
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-73
4 - شوفوني وانا كنغوت الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:38
الهدف من هذه الاحتجاجات هو خلق الفوضى ذلك ان التلاميذ المحتجين هم من مسلك الاداب اما التلاميذ الحقيقيين الذي يرغبون في الدراسة و يتحدون المصاعب هم ملتحقون بفصولهم الدراسية. انتهى التعليق
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-81
5 - متتبع الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:38
من يستغل البرياء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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-59
6 - كريم التطاوني دار اسنوس الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:39
ما دامت وزارة التربية الوطنية قد استجابت لطلب جمعيات اباء وأولياء التلاميذ ومنحت لهذه الجمعيات حق تعديل استعمال الزمن المدرسي بكل ارحية وتفاعل اباء واوليا ء ا مور التلاميذ مع التعديل بايجاب فانه اصبح من الضروري الحفاظ على المدرس واستئناف الدراسة والتحصيل ونتمنى لأبنائنا التوفيق والنجاح
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-42
7 - ولد حميدو الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:44
أحزاب تدفع و حزب يرسل
Les casseurs
القضية سياسية و لا علاقة لها بالساعة فهل توقيت الثانوي أو الإعدادي محدد فمرة الدخول في الثامنة و مرة العاشرة و مرة نصف نهار فارغ
الحل بالنسبة الي كل مؤسسة تعليمية تقترح توقيتا و بعدها يطبق أكثرها توافقا مع مراعاة عدد الساعات الدراسية
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-29
8 - samir الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:46
من العيب أن تضل الحكومة صامته بهذا الشكل المخجل
لا نعرف هل الحكومة مع مصالح الشعب أم مع مصالحها ???????????????
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32
9 - من المانيا الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:47
ما كاين لا وعي لا حركة. نحن ايضا مررنا من نفس المرحلة اتذكر قبل حرب العراق و بعض احداث فلسطين كنا نشعل المظاهرات و بعدها ننصرف لنتبادل القبل مع صديقاتنا.هدفنا كان هو التهرب من المدرسة و استغلال هذا الوقت للترفيه.
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-20
10 - غيور"ت" الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:51
السلام عليكم.
المعلقون الأوائل كلهم من حزب الندالة واللاتنمية... أطلب الله أن يكون رحيل هذه الحكومة على أيدي هؤلاء التلاميذ الأبرياء.لا مستقبل لهم مع هذه الحكومة الفاشلة التي تشتغل ضد الشعب وضد مصالحه وتخذم مصالحها وأبنائها.
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16
11 - bonjour الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:51
اعتقد ان وهج الفكر الثوري والماركسي بدأ يعود لانه هو التفسير الحقيقي لواقع الحال وكذا الحل الانجع للصراع
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-12
12 - خليلوفيتش الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:53
حسب رأيي فحزب البيجيدي يراهن على خطة خاسر خاسر مادامت الأمور لم تتماشى معهم فهم الآن يخبطون خبط عشواء و يريدون بقرارهم هذا أن يحرقوا الأخضر و اليابس
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12
13 - brahim الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:54
تعتقد أن الحكومة ستتراج عن قرارها التي اتخذت. لا يمكن لأن لم تتخذ القرار حتى عرفت بأن لنها تتراجع منه..
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-1
14 - حسن الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:55
انشاء الله تبقى الاحتجاجات الثلامذية حتى تتراجع الحكومة عن الساعة الإضافية
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3
15 - immad الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:56
قل ظهر الحق وزهق الباطل....اقول للذين يسبون الاستاذ ليل نهار انظروا النماذج المنحطة التي يحتك بها يوميا وينقذكم من شرورها....تلاميذ جهلة لااخلاق لهم يستحقون نقطة الصفر ومع ذلك يريدون النقط بالقوة والعنف ،،،،مكانهم الحقيقي في الاصلاحيات ومراكز الحماية والتهذيب...لانهم لا غرض لهم لا بالدراسة ولا بالساعة الاضافية بل همهم هو زرع الفتن وتكسير المنشآت وترويع الامنين....لقد اخطأت الحكومة عندما نبشت في قبور هؤلاء التلاميذ الميتين فاخرجت الفراعنة واعطتهم المبرر للشغب والهروب من القسم ومن فروض المراقبة المستمرة.
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0
16 - مهدي ميد الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:57
مخطيء من يقول هذا الجيل اقوى من سابقه والله جل التلاميذ المحتجين اما كسالى او تربيتهم الأسرية دون المستوى أصلا هؤلاء نجد أغلبهم يتسكعون خارج محيط المؤسسة كيف للتلاميذ المحتجين مبتسمين وفرحين لا لشيء سوى أنهم لا يدرسون يريدون فقط اللعب عكس التلاميذ اللذين يريدون تحصيل علمي جيد حتي أن احتج هؤلاء تجد قسمات وجوههم حزينة ما رأيته انا خلال هذه الإحتجاجات هناك من يستغل هذا الضرف مؤكدا تكسير زجاج الحافلات والفوضى العارمة والسب والشتم الدخول مع 9والخروج مع 6 إينا هو المشكل اكترية التلاميد لا ينامون حتي الصباح نتيجة وسوء التربية انا من شفت هذا الجيل في للاحتجاج لا يحتاج لمن يوصله للمدرسة ههههه ربيو ولادكم ونتوما هر طالقيهم في الزنقة
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1
17 - dak الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:58
كنا تانسمعو بلا يلوي على شيء. حتى جا السي العتماني وجسدها لينا فصورة رئيس حكومة . السيد دايخ بين مطرقة التلاميذ وعجلات الرونو
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2
18 - لا أضن ذلك الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:58
احتجاج من أجل التهرب من الدراسة ... بعض الكبار يريدون الركوب على الأحداث ..
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-1
19 - مولاي يعقوب الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:59
اظن ان هناك ايادي خفية تريد السوء لوطننا الحبيب . الفتنة نائمة لعنة الله على من ايقضها
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20 - simo الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 17:01
أتعجب كيف لبعض المتدخلين 3 (وهذا رأيهم طبعا) يربطون كل حدث مع الدين. اي صلاة الفجر. أولا المشكل لا يضر بالكبار فهو يضر الصغار وهذا ما شاهدناه في مقاطعة الدراسة التي شاركت فيها هذه الشريحة المتضرر وهناك إختصاصيون نبهوا بهذا. ثانيا المشكل في حد داته يتجلى في القرارات الحكومية المتسرعة والعشوائية والتي لا تستند إلى أي دراسات والتي تعارض إرادة الشعب لإرضاء جهات ما. فاليوم خلقت مشكل الساعة وغدا لا ندري بماذا سنفاجأ وسنجد من سيعطيها شرعية دينية في ضل حكومة كانت ملتحية والتي خانت مبادئها قبل خيانة الشعب بالكذب والتضليل.
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2
21 - الوجدي01 الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 17:09
أتمنى أن لا يسمحوا التلاميذ من الأحزاب أن تمتطي على ظهورهم ...الحزب لن يخدم مصلحة الشعب ...يخدم فقط مصلحته ومصلحة الحكومة والمسؤولين ...نتمنى أن يعي التلاميذ أن حرق العلم ليس من الدفاع عن الحقوق ...العلم رمز البلاد ...ولا يجوز حرقه ...البلاد للشعب وليس للاشخصاص مهما كانوا ...لنحب وطننا وعلمنا ولنطالب بحقوقنا بطريقة راقية ...نعم بالإحتجاج ولكن بدون السب الفاحش ...المهم أن خروجكم هو خنجر في ظهر الحكومة الفاسدة ولكن لنكن راقيين بتعاملنا مع الموقف ...التغيير آت لا محالة ...لأن الشعب بدأ يعي خطورة الأوضاع
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0
22 - Saad الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 17:09
الآن سيخرج علينا بعض المعلقين المعروفين بميولاتهم المخزنية ليقولوا حرق العلم ومن يستغل التلاميذ ولقد كنا نهرب من الدراسة فقط لتشتيت الإنتباه عوض الإلتفاف على فكرة زيادة الساعة علما أن الحكومة أصلا شتت إنتباه المغاربة من المقاطعة والتجنيد الإجباري ومالية 2019 وإحتجاجات الأطباء والأساتذة٠ وهذا طبيعي لأن غالبية الشعب ينسى بسرعة ويذهب مع الموجة٠
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