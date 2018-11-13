تنسيق ثلاثي يدعو التلاميذ إلى الالتحاق بالمدارس

هسبريس من الدار البيضاء

دعا التنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنية لأطر الإدارة التربوية "كافة التلاميذ والتلميذات إلى الالتحاق بمؤسساتهم، تجنبا لهدر الزمن المدرسي في هذه المرحلة الحساسة من السنة الدراسية".

وقالت جمعيات أطر الإدارة التربوية، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إنها "وجهت العديد من المراسلات إلى وزير التربية الوطنية من أجل فتح باب الحوار حول ملف أطر الإدارة التربوية، لكنها قوبلت بالرفض وعدم التجاوب، ما دفع التنسيق الثلاثي إلى خوض معارك نضالية على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني منذ مارس 2018".

وأعلن التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية تنظيمه وقفة احتجاجية وطنية على مستوى الأقاليم يوم الخميس المقبل؛ فضلا عن خوض وقفة احتجاجية وطنية بجهات المملكة يوم الخميس 29 نونبر، بالإضافة إلى تنظيم وقفة وطنية أمام الوزارة الوصية على القطاع، مصحوبة بمسيرة صوب البرلمان يوم الأحد 30 دجنبر.

وشجبت الهيئات التربوية، في وقت سابق، ما أسمته "المقاربة الانفرادية" من قبل وزارة التربية الوطنية بخصوص تدبير ملف الأطر التربوية، عبر إصدارها "الأحادي" للمرسوم المشروط، داعية إلى استمرار تعميم مقاطعة البريد الورقي والإلكتروني إيرادا واستيرادا.

وأبرز التنسيق الثلاثي أنه يمتنع عن تأطير وتكوين متدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، إلى جانب تمديد المقاطعة الشاملة لكل التكوينات واللقاءات والاجتماعات وزيارات أطر الإدارة التربوية للمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية وكافة الأنشطة التي تدعو لها الوزارة ومصالحها الخارجية.