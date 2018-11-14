ضمان الأمن يدفع تربويين إلى الاحتجاج بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

امتنعت الأطر الإدارية والتربوية بالثانوية التأهيلية العودة السعدية التابعة للمديرية الإقليمية بمراكش، أمس الثلاثاء، عن الالتحاق بأقسامها ومكاتبها احتجاجا على تعرض المؤسسة، أمس الإثنين، لهجوم من قبل مجهولين كانوا مندسين بين التلاميذ الذين يحتجون على التوقيت المدرسي الجديد.

وأفاد بيان توضيحي توصلت به هسبريس بأن الأطر المذكورة توقفت عن العمل "نظرا للوضع الخطير الذي ينبئ بعواقب وخيمة إذا ما تم التعاطي معه بالتجاهل والتغافل، وما لم تتخذ تدابير أمنية كفيلة بضمان السلامة الجسدية، وممتلكات الثانوية، وحماية التلميذات والحرص على استمرار المرفق العمومي في ظل القوانين المعمول بها".

وأوردت الوثيقة نفسها أن الأطر المحتجة هددت سلامتها الجسدية منذ الأسبوع الفارط، بعدما تم الاعتداء باستعمال العصي والحجارة والأسلحة البيضاء على كل من حارس الدراجات وأساتذة مكلفة بالحراسة العامة؛ كما تم تهشيم زجاج الأقسام وتكسير أبواب بعضها، وترهيب المتمدرسات وتهديدهن.

واستجابة لطلب الأطر السابق ذكرها، حضر سالم المسعودي، المدير الإقليمي لمديرية مراكش، ومسؤولون أمنيون من ولاية أمن مراكش، إلى ثانوية العودة السعدية الخاصة بالتلميذات لفتح حوار مع المحتجين الذين طالبوا بتوفير الأمن؛ فتم توفير ثلاث سيارات أمن رابطت منذ صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من الثانوية، ما جعل المحتجين يستأنفون عملهم.