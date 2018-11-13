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مديرية الأمن تستضيف طفلا مصابا بالسرطان

مديرية الأمن تستضيف طفلا مصابا بالسرطان
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:40

استقبلت المديرية العامة للأمن الوطني صباح اليوم الثلاثاء زيارة من نوع خاص، كان ضيفها التلميذ خالد، البالغ من العمر 13 سنة، والذي استطاع أن يواجه مرض السرطان بعزيمة كبيرة وإرادة قوية رغم حداثة سنه.

وتم تنظيم زيارة استطلاعية على شرف الطفل خالد إلى كل من ولاية أمن الرباط، حيث زار قاعة القيادة والتنسيق واطلع على عمل الفرق المتنقلة لشرطة النجدة، كما قام بزيارة ميدانية إلى المديرية المركزية للشرطة القضائية، واطلع على عمل مكتب الأنتربول وشعبة الاتصال العربي ودورهما في تنسيق التعاون الأمني الدولي، بالإضافة إلى زيارة مختبر الشرطة التقنية بجميع مصالحه وشعبه العلمية والتقنية.

وجاء تنظيم هذه "الزيارة الخاصة" بناءً على طلب من التلميذ خالد، الذي يتابع علاجه ضد مرض السرطان، والذي سبق أن أوضح أن طموحاته المستقبلية هي أن يصير شرطيا يخدم قضايا أمن الوطن والمواطنين، وهو ما دفع المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي إلى المبادرة بالاستجابة لهذا الطلب، وتنظيم زيارة خاصة على شرفه إلى مجموعة من المرافق الأمنية.

ووصفت عائلة الطفل خالد وكذا أعضاء في جمعية "أحلام العصافير" هذه الزيارة الخاصة بأنها "فسحة أمل مضيئة في خضم عراكها الطويل مع داء السرطان الخبيث".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - زهرة الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:56
مبادرة جميلة نتمنى أن تتكرر مثلها في المستقبل.
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2 - jawadddd4 الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:58
شكرا جزيلا المدير العام السيد الحموشي
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18
3 - الوطنية الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:59
يا رواد هسبريس ارفعوا أيدي العاء لهذا الطفل يا ربي تكون زيارة شفاء من هذا المرض وتتحقق آمال هذا الطفل البريء الذي لم يقترف ذنبا ولا خطأ
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27
4 - نصيحة لمرضى السرطان الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:59
ابتعدو عن اكل اللحوم و السكريات طوال فترة العلاج كلو الخضروات و خاصة خضراء اللون وقللو من السكريات والله الشافي وسترون خير في غضون 40 يوم
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20
5 - حيران الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 16:59
اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اللهم اشفيه واشفي مرضى المسلمين وصل وسلم على نبينا محمد
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24
6 - منى الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 17:00
شافاك الله وعافاك اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
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7 - ابو حديفة الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 17:06
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه
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6
8 - خليلوفيتش الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 17:11
اللهم أنت الشافي فاشفيه يارب و أشفي كل مريض فوق الأرض لأن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى
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5
9 - متابع الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 17:15
السلام عليكم
يارب تشافيه يارب، وتشافني أو تشافي مرضى المسلمين أجمعين
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0
10 - سالم الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 17:16
مبادرة جميلة من السي الحموشي واللهم اشف هذا الطفل الشجاع شفاء لا يغادر سقما.
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11 - عبد الحق البوعبدلاوي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 17:21
تحية ليكم كاملين يالي خليتو هاد الوليد فرحان و حققتو ليه الأمنية ديالو، راه الحالة النفسية كاتأثر على الحالة الجسدية وتقدرو تكونو نتوما السبب وراء الشفاء ديالو من قبل سيدي ربي، الله ينصركم و يعلي مقامكم كاملين.
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