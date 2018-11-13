مديرية الأمن تستضيف طفلا مصابا بالسرطان

هسبريس من الرباط

استقبلت المديرية العامة للأمن الوطني صباح اليوم الثلاثاء زيارة من نوع خاص، كان ضيفها التلميذ خالد، البالغ من العمر 13 سنة، والذي استطاع أن يواجه مرض السرطان بعزيمة كبيرة وإرادة قوية رغم حداثة سنه.

وتم تنظيم زيارة استطلاعية على شرف الطفل خالد إلى كل من ولاية أمن الرباط، حيث زار قاعة القيادة والتنسيق واطلع على عمل الفرق المتنقلة لشرطة النجدة، كما قام بزيارة ميدانية إلى المديرية المركزية للشرطة القضائية، واطلع على عمل مكتب الأنتربول وشعبة الاتصال العربي ودورهما في تنسيق التعاون الأمني الدولي، بالإضافة إلى زيارة مختبر الشرطة التقنية بجميع مصالحه وشعبه العلمية والتقنية.

وجاء تنظيم هذه "الزيارة الخاصة" بناءً على طلب من التلميذ خالد، الذي يتابع علاجه ضد مرض السرطان، والذي سبق أن أوضح أن طموحاته المستقبلية هي أن يصير شرطيا يخدم قضايا أمن الوطن والمواطنين، وهو ما دفع المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي إلى المبادرة بالاستجابة لهذا الطلب، وتنظيم زيارة خاصة على شرفه إلى مجموعة من المرافق الأمنية.

ووصفت عائلة الطفل خالد وكذا أعضاء في جمعية "أحلام العصافير" هذه الزيارة الخاصة بأنها "فسحة أمل مضيئة في خضم عراكها الطويل مع داء السرطان الخبيث".