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الاختلاف حول زيادة الأجور يقطع حبل الود بين الحكومة والنقابات

الاختلاف حول زيادة الأجور يقطع حبل الود بين الحكومة والنقابات
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:00

فشل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في إحياء مفاوضات الحوار الاجتماعي منذ انسحاب بعض ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية من الاجتماع الحكومي الأخير، إذ لم تعقد بعد اللجنة التقنية المشتركة بين الحكومة والمركزيات النقابية أي لقاء أولي.

وأوضحت مصادر نقابية أن اللجنة التقنية التي تعكف على دراسة مقترحات العرض الحكومي لم توجه أي استدعاء للمركزيات النقابية إلى حدود الساعة، مستبعدة وجود تقارب بين الطرفين في المستقبل، "لاسيما بعدما عبّرت الحكومة عن رفضها لمطلب الزيادة في الأجور، مكتفية بعرضها الهزيل الذي لا يرقى إلى طموحات الشغيلة المغربية".

وأكدت المصادر ذاتها أن "النقابات الأكثر تمثيلية متشبثة بالزيادة في الأجور وتحسين أوضاع العمّال الذين يكتوون بلهيب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل يومي، في ظل جمود الأجور وعدم الرفع منذ سنة 2011"، مبرزة أن استئناف مفاوضات الحوار الاجتماعي رهين بوجود إرادة سياسية لدى الحكومة من أجل رفع الاحتقان الاجتماعي الذي يهدد الأمن المجتمعي للمملكة.

وعملت الحكومة على تأسيس لجنة تقنية مشتركة بينها وبين النقابات الأكثر تمثيلية، يتجلى دورها الأساسي في تجميع مقترحات الفاعلين النقابيين بخصوص العرض الحكومي. وفي حالة وجود توافق بين الطرفين معا فإن اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي إلى لجنة الحوار الاجتماعي، ومن ثمة استئناف المفاوضات من جديد.

وشهد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية، بداية الشهر الجاري بالرباط، انسحاب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسبب تقديمه للعرض الحكومي نفسه، والذي يقضي بالزيادة في أجور الموظفين المرتّبين في السلالم من 6 إلى 10 الدرجة الخامسة، بزيادة 200 درهم سنة 2019، و100 درهم سنتي 2020 و2021.

ومن بين النقط الخلافية بين الحكومة والمركزيات النقابية مشروع قانون مالية 2019، إذ وجّه له الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات لاذعة، مبرزا أنه "لا يتضمن أي إجراء لفائدة المأجورين، في وقت تضمن مجموعة من الإجراءات التي تخدم أرباب العمل وأصحاب المصالح".

وأوضح مخاريق، خلال افتتاح اليوم الدراسي حول "هل يستجيب مشروع قانون المالية 2019 لمتطلبات العدالة الاجتماعية؟"، الذي نظمه الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، أن "الاجتماع الذي نظمه رئيس الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين لاستعراض مشروع قانون المالية لم يأخذ بعين الاعتبار مسألة التخفيض الضريبي عن الدخل لفئات المأجورين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - نافيع الوجدي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:09
حبل الود مقطوع منذ زمن لعيد الله يجيب اللي يفهمن
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4
2 - موظف مقهور الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:11
انا موظف بجماعة ترابية بعيدة بالعالم القروي و أجرتي 2900 درهم و أعمل بمصلحة الحالة المدنية ،، يطلبون منا العمل و الجدية و المردودية و المشكل حنا كنبقاو غي كنفكرو منين نسلفو اخر شهر حيت كل شهر كنساليواه بالكريدي ،، واش اعباد الله لي كيشد 2900 درهم كدعتبروه موظف و زيدو طحنوه بالخدمة .. الله ياخوذ فيكم الحق
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16
3 - سعاد الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:11
لو كانت الحكومة واثقة في مصداقية نضال النقابات لاستجابت للمطالب المشروعة ولحلت الملفات العالقة منهم واليهم فقد الامل فيهم جميعا
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7
4 - حاميدو الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:12
اللهم ارفع عنا بلاء هذه الحكومة وخذها بما شئت وكيف شئت أنت القادر على كل شيء.
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8
5 - امازيغ سوسي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:13
مسرحية بسبناريو ركيك واخراج كارثي. هده النتيجة هي هدف الحوار الاساسي الحكم عليه بالفشل الدريع . وبهده النتيجة تكون الحكومة قد ربحت والنقابات ايضا من طبيعة الحال لان النقاش الحقيقي يكون في الكواليس ويبقى الخاسر هو الشعب صاحب الحق . كفى تمثيلا وشكرا .
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9
6 - محمد جلال الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:14
اختلاف الدكاكين النقابية و المحكومة في المزعوم الحوار الإجتماعي ما هو إلا تكتيكا ممنهجا بينهما منذ عهد بن كيران للمماطلة في زيادة 100 درهم تنفيذا للنظرية المشؤومة #جوع كلبك يتبعك#
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5
7 - رشيد الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:15
مسرحية باسلة كايمثلوها على الشعب ..
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8
8 - جواد الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:15
دابا من 2011 مازادو للشغيلة شي درهم في حين عرفت المعيشة فالمغرب اارتفاعات صاروخية وهو ماهدد السلم الاجتماعي وتفش الفقر والقهر النفسي لذى المغاربة وعرف الاحتقان اعلى نسبه،واليوم حكومتنا الموقرة جاتها باش تاخد قرار الزيادة فالاجور صعوبة بالغة وتقشف واضح لدرجة وصول الجلسات المراطونية مع ممثلي العمال من نقابات الا النفق المسدود ،ماذا عسايا ان اقول سوى اللهم اضرب الضالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين
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4
9 - عبد الله الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:16
لا تستطيع النقابات ان تنتزع من الحكومة اي مكسب جديد ، لنها فرطت في المكاسب القوة التي كانت سلاح للنقابات ضد الحيف .
كما ان الحكومة لا تستطيع ان تنتزع شيئا من الدوائر الحاكمة لانها أضعف من ذلك و لانها باعت قوتها مقابل مناصب سمينة .
انتهى ااحوار .
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5
10 - متابع الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:17
حمادي لا يتحرك إلا بأمر من سيده، فلا تنتظروا الزيادة إلا إذا شفع مولاه.
ولكم في سنة 2011 عبرة.
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11 - حسن القنيطري الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:23
كفى كذباً ،وكفى نفاقاً وضحِكاً على الذقون..متى انقطع حبل الود بين النقابات المُنقّبة على مصالحها وبين الحكومات؟
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12 - شغيل الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:23
شد عليا نقطع عليك. حك جر. هذا ما يفعلونه و الهدف المزيد من التماطل و ربح الوقت. ها العار الاما غي حيدو و خليو الحكومة تزيد هاديك 2 دريال و حتى السنة القادمة و طلبو منها المزيد. نتوما الهدف ديالكوم هو الديرو العصى فالرويدة
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13 - سياسة البلعنة الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:27
هذه الحكومة والتي سبقتها، هما الأخطر على "تهديد النسيج الإجتماعي"، بسبب عدم تجاوبها مع رغبات المواطنين، وتغريدها خارج السرب المجتمعي، وبتوجهاتها وقراراتها اللاشعبية، باتت العلاقة بين "المواطينين" و"المؤسسات"، تحت المجهر، ولم تعد "الفئات الإجتماعية الفقيرة"، تثق بالقرارات المرتجلة "إضافة الساعة"، في الدقائق الأخيرة، ولا "الوعود المسكنة بتحسين الأوضاع"، ضمن تنفيذ "سياسة البلعنة"
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14 - وا فيق آ المناضل ! الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:28
گولو لي شحال راس مال الأمنا د لحزاب ورؤسا النقابات ونگول ليكم على من كيدافعوا...
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15 - Karim الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:29
ولاننا لم نستغل خروج التلاميذ في مظاهرات على الساعة المشؤومة ولم نحرك ساكنا في المطالبة بحقنا في الزيادة منذ 2011 والله ان هذا الشعب يستحق (طحن مو) وانتهى الكلام
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16 - مواطن حر. الأربعاء 14 نونبر 2018 - 12:30
بلاد غادية في الخسران ....المشاكل ديااال البلاد كبرات...وخرجت عن السيطرة ...الكل يحتج....ولا حل في الافق....... السياسيين الان كهتموا فقط برفع الضرائب عن الاحزاب والرفع من دعم الدولة للأحزاب والحصول على البقع الارضية بأثمنة زهيدة ...ودعم الرأسمالية الرأسمالية المتوحشة الاحنكارية ....يعني مشاكل الشعب لاتهمهم ...هم الان منهمكون في ضمان مستقبلهم ومستقبل أبناء أبناءهم.
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