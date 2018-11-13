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الرئيسية | مجتمع | برلمانيون يُنادون بإلغاء "الساعة الإضافية" .. والوزير: التوقيت تجريبي

برلمانيون يُنادون بإلغاء "الساعة الإضافية" .. والوزير: التوقيت تجريبي

برلمانيون يُنادون بإلغاء "الساعة الإضافية" .. والوزير: التوقيت تجريبي
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير محيمدات)
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:55

أجمعت جل الفرق واللجان البرلمانية بمجلس المستشارين على أن زيادة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة المغربية أحدث ارتباكاً عارماً في حياة المغاربة، وطالبت الحكومة بضرورة إلغاء "غرينيتش + 1" تفادياً لمزيد من الاحتقان والاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

فريق الأصالة والمعاصرة، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، اليوم الثلاثاء، اعتبر أن قرار حكومة العثماني بشأن الإبقاء على التوقيت الصيفي طول السنة أبان عن "ارتجالية حكومية كبيرة، تعاكس إرادة المواطنين ومصالحهم".

وخلال الأسئلة الشفوية الآنية الموجهة إلى الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، انتقد الفريق المعارض عدم استشارة الحكومة للفرقاء السياسيين والنقابيين قبل الإقدام على ترسيم الساعة الصيفية، موردا أن "الحكومة قبل التفكير في الأمن الطاقي كان عليها أن تراعي الأمن العمومي والصحي والاجتماعي".

من جهته قال فريق العدالة والتنمية إن أجوبة الحكومة حول أسباب استمرار العمل بالتوقيت الصيفي "لم تكن مقنعة، وهو ما يظهر من خلال إصدار وزارة التعليم لخمسة بلاغات متتالية حول التوقيت المدرسي"، مضيفا أن "الدراسة التي أعلنتها الوزارة المعنية لم تقدم إجابة شافية للمغاربة، بل قالت إن تغيير التوقيت له آثار سلبية، أي إنها لم تحدد الخيار المناسب بين التوقيت الصيفي والعادي".

بدوره أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن الحكومة "استهانت بالشعب المغربي في قرار تدعي أنه وطني"، داعياً إلى التراجع الفوري عن "الساعة الصيفية" والعودة إلى توقيت المغرب الرسمي.

"استطاعت حكومة العثماني من خلال قرار الزيادة في الساعة أن تحقق الأرقام القياسية في الزيادات غير المتوقعة"، تُضيف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أوردت أنه "لا يوجد عاقل يمكن أن يصدق تبريرات الحكومة بخصوص التوقيت الجديد".

محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، رد على الانتقادات البرلمانية الحادة الموجهة إليه بتوضيح أن المرسوم الحكومي حول الساعة يضيف فقط 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة، ولا يغير توقيت المغرب نهائياً، والذي هو محدد رسميا بمرسوم ملكي.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المرسوم يمدد العمل بالتوقيت الصيفي إلى الفترة الشتوية، في انتظار إخضاع التوقيت الصيفي لمزيد من الدراسة والافتحاص.

وأضاف الوزير أنه سيتم إصدار تقرير مرحلي في أواخر شهر مارس المقبل حول النتائج التي أسفر عنها اعتماد توقيت "غرينيتش + واحد" خلال هذه المرحلة، قبل اتخاذ الخيار النهائي بخصوص توقيت المغرب.

وتابع بنعبد القادر موضحا: "لا يمكن أن نربط زعزعة استقرار المغرب بساعة تجريبية. والقرار الحكومي لا يشير إلى تغيير الخط الزمني لبلادنا"، وأكد أن الحكومة تتحمل مسؤولية اختياراتها في موضوع الساعة، ولكن قبل الاستقرار النهائي في التوقيت سيتم فتح مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين والفرقاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - aminose الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 21:59
الحكومة المغربية دايرا للمغاربة امتحان تجريبي ......حلل وناقش
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57
2 - ادم الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:00
كيفاش التوقيتي صيفي تجريبي ؟ دابا الشعب المغربي 36 مليون ولا عندكم فئران تجارب
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71
3 - Mostafa الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:00
تجربي في ابنائنا اكبادنا الاعزاء يا وزير ولا يهمك نتيجته وإن كانت تخريبية.
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52
4 - الوجدي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:01
وا السي و جربو تجاريب ديالكم في الفأران ماشي فبنادم
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48
5 - عبدالحق الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:01
كيف تجريبي هل الشعب المغربي فئران التجارب
هدا يدل على أنه الساعة ستلغى بإذن الله وهدا بفضل الله وبفضل التلاميذ أما البرلمانيين فاليدهبوا إلى الجحيم
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39
6 - معارض لساعة الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:03
صراحة حكومة لا ترقى للتطلعات الشعب المغربي لايذكر لها إنجاز واحد لصالح الشعب
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46
7 - med الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:03
whattttttt
!!!!!!!

بتوضيح أن المرسوم الحكومي حول الساعة يضيف فقط 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة، ولا يغير توقيت المغرب نهائياً، والذي هو محدد رسميا بمرسوم ملكي.
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13
8 - ساخط على المحكومة الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:04
اودي الله أهديكم راكم والله حتى تكرفستو علينا وعلى ولادنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
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38
9 - حمادي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:04
دابا احنا هما فئران التجارب ديال هاد الحكومة المحكومة...
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27
10 - محند الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:05
التوقيت الصيفي تجريبي ، حيث سنترككم حتى تألفوه ثم نستبدله بتوقيت ربيعي أو خريفي. لقد أقسمنا أن نترككم تتكلمون لوحدكم أو مع المرايا. هدا هو المعنى
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18
11 - ولد سيدي يوسف بن علي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:05
(اعتبر أن قرار حكومة العثماني بشأن الإبقاء على التوقيت الصيفي طول السنة أبان عن "ارتجالية حكومية كبيرة، تعاكس إرادة المواطنين ومصالحهم".) وان برلمانيون لم يصوتوا على اتخاذ هذا القرار وجل المغاربة معارضة لاضافة ساعة على توقيت كرينيتش، والسيد.....الوزير.... يقول انها تجريبية. بمعنى ان كل المغاربة عنده حقل تجارب.... يا سبحان الله....
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19
12 - hafid الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:06
وهل التجارب أصبحت تنزل في الجريدة الرسمية ؟!؟!
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22
13 - nawaf الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:06
نحن من انتخب العدالة والتنمية نستاهل البهدلة اللي حطونا فيها.
لا يوجد عاقل يصدق تبريرات العثماني او بن عبد القادر بخصوص التوقيت الشتوي. هدا التوقيت اصاب الحياة العامة والاسر بالاتباك. ماقيمة هدا التوقيت.
كلما سمعت للتبريرات الواهية للعتماني وبن عبد القادر اخاف على مستقبل بلدي من هكدا مسؤولين.
لك الله يا وطني العزيز.
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19
14 - rachid الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:08
5 مرات تصدر الوزارة قرارات في ضرف 3 ايام. وإن دل هدا إنما يدل على الارتجالية والعبث والتخبط وعدم القيام بأي دراسة ولاهم يحزنون فقط لغة الخشب التي سإمنا منها وفي الاخير رمت بالكرة للاكاديميات . والوظيفة العمومية بدون تغير والشركات وووو. مادا اعدت المحكومة ؟ لاشيء فقط الاجوبة الجافة والفارغة. ربنا ولاتواخدنا بما فعل السفهاء منا.
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0
15 - المتتبع الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:08
كمحكومة وكنواب برلمانيين ومستشارين اتقوا الله في بلدكم 9.000.000 تلميذ وتلميذة وطالب وطالبة لم نرى هذا منذ 1965 اعيدوا ابنظر فيما اتخذتم من قرار خاص بابتوقيت الصيفي الحابة لا تبشر بخير
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0
16 - marouane الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:10
ما فهمتش؟؟؟ لي فهم يشرح .... محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، رد على الانتقادات البرلمانية الحادة الموجهة إليه بتوضيح أن المرسوم الحكومي حول الساعة يضيف فقط 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة، ولا يغير توقيت المغرب نهائياً، والذي هو محدد رسميا بمرسوم ملكي.
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17 - شرف الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:10
فشل ذريع للحكومة في تدبير الشأن. استهانة بالمواطن وإرهاق كاهله.
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18 - محمد الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:11
جربوه فراسكم .. خليونا عليكم
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19 - معني الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:12
مراعاة للمصلحة العامة يجب التراجع عن هذا التوقيت المرتجل العشوائي عاجلا ،كما ينبغي أن يقدم هذا الوزير استقالته أو يقال من مهامه
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20 - guerouani الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:12
اظن ان الحكومة مغلوبة على امرها وربما لن تتراجع عن قرارها لان ليس لها شخصية قوية الله يدير تاويل الخير لا نريد هاد التوقيت حتى وزارة التعليم لاتعرف من اين تبداء و لا كيف تسير الوزارة
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21 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 22:12
تتجربو في الشعب المغربي ولينا فأرن تجارب يا حكومة الفاشلين
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