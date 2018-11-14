جمعية أرجنتينية تشيد بمبادرة الملك تجاه الجزائر

متابعة من خالد ملوك

أشادت جمعية أصدقاء المملكة المغربية بالأرجنتين، المعروفة اختصارا بتسمية "ASAMIMARG"، بمضامين خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، الذي دعا من خلاله إلى الجلوس إلى طاولة الحوار بغرض تجاوز الخلافات الذاتية والموضوعية التي تقف أمام التعاون المغربي الجزائري.

وقالت الجمعية، في بلاغ نقلت مضامينه وسائل إعلامية أرجنتينية، إنها "تحيي بفرح وأمل مواقف جلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق السلام والاندماج وتنمية الشعوب المغاربية"، مشيرة إلى أنها "تقدر على وجه الخصوص الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب بحثا عن تفاهم حقيقي ودائم مع الجزائر".

وزاد التنظيم أن "المملكة تعمل دائما على وضع حد للتوترات القائمة بين البلدين الجارين"، مبرزا في السياق ذاته أن "الخطاب الملكي الجريء يقترح إجراء مفاوضات دبلوماسية ثنائية مباشرة وغير مشروطة، وهي مبادرة ملموسة وواقعية تروم إنهاء الخلافات العقيمة التي استمرت لأكثر من 50 عاما".

وأردفت "ASAMIMARG" بأن المبادرة الملكية تهدف إلى "تطبيع العلاقات بين هاتين الدولتين الإفريقيتين واستئناف تقليد التضامن الذي كان يربط الجانبين خلال سنوات النضال ضد الاستعمار"، موضحة أنها "تحث حكومة الجزائر على قبول اليد الممدودة للملك والشعب المغربي بغية إيجاد صيغ الوصول إلى تفاهم حقيقي".

"ندعو الجزائر إلى البحث عن سبل لتحقيق تفاهم صادق وملموس يؤدي إلى التغلب على الصراعات المتداخلة التي تعيق العلاقات الثنائية"، تورد الجمعية الأرجنتينية، التي أكدت في المنحى نفسه أنها "تؤيد بقوة كل الجهود الواقعية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في القارة الإفريقية"، وفق تعبيرها.