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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تُشهر "العين الحمراء" في وجه "مُحرضي" التلاميذ المُحتجين

الحكومة تُشهر "العين الحمراء" في وجه "مُحرضي" التلاميذ المُحتجين

الحكومة تُشهر "العين الحمراء" في وجه "مُحرضي" التلاميذ المُحتجين
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:00

حمل مسؤولون حكوميون المسؤولية عن استمرار احتجاجات التلاميذ على التوقيت المدرسي لجهات من خارج المدرسة، "تدفع المدرسة العمومية إلى مزيد من الاحتقان، في وقت لم تعرف المدارس الخصوصية أي اضطرابات".

وعقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اجتماعاً على خلفية الانفلات الذي شهدته بعض المسيرات التلاميذية.

وقال مصدر حكومي، حضر اللقاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية أظهرت أن خروج التلاميذ للاحتجاج لم يكن دائماً تلقائياً، بل تم رصد وجود أشخاص أجانب عن المدرسة قاموا بإغلاق أبواب المؤسسات التعليمية قصد منع المتعلمين من ولوجها".

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة اتخذت قرارا بـ"عدم التسامح مع الجهات التي تتلاعب بالأطفال، إذ قررت عدم متابعة التلاميذ الذين تم تحريضهم للقيام ببعض أعمال الشغب، ولكنها ستشهر سلاح المحاسبة في وجه الغرباء عن المؤسسات التعليمية الذين يقومون بإرباك مسار العملية التعلمية".

وعاينت السلطات الأمنية، تُضيف مصادر هسبريس، "رفع شعارات لا علاقة لها بموضوع التوقيت المدرسي، وصلت إلى درجة المس بالعلم الوطني وتكسير بعض المنشآت، وهي صور تقلل من قيمة تلاميذ المغرب".

وأعطت وزارة الداخلية تعليمات إلى العمال والولاة في جميع مناطق المملكة من أجل التواصل مع المواطنين وتعبئة مختلف الفاعلين حتى تعود الأجواء العادية إلى المدارس؛ كما قامت بإحصاء حوالي 5 آلاف تلميذ انتقلوا من مدينة سلا إلى الرباط للاحتجاج أمام مقر البرلمان.

وأضاف المصدر الحكومي أن "تطور احتجاجات التلاميذ قد يهدد السلم الاجتماعي للبلاد، خصوصا أن هناك من رفع شعارات ضد والدة رئيس الحكومة، وهو أمر مخيف لأننا أمام فئة يمكن أن يتم استغلالها سياسيا".

وخلص المتحدث إلى أن التظاهرات جمعت بين "الجهة المحرضة وعفوية التلاميذ"، داعيا الجميع إلى "القيام بحملات توعوية قبل الوصول إلى مراحل أخرى تتطلب تدخل القوات العمومية".

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أبرز خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن المدارس الخصوصية "لم تعرف أي احتجاجات رغم أنها لم تغير توقيت الدخول المدرسي في وقت يخرج أبناء المدارس العمومية للاحتجاج".

بدوره حمل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مسؤولية إحراق العلم الوطني لـ"أطراف أخرى ركبت على تظاهرات التلاميذ"، لكنه لم يذكرها بالاسم.

المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث في جلسة عمومية بمجلس النواب مساء الإثنين قال: "تبين أن أطرافا أخرى دخلت على الاحتجاجات المدرسية"، وأكد أن "التلاميذ لا علاقة لهم بالتصرفات الموجودة في الشارع المغربي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - راشيد يوسف الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:07
هههههه توما ديرو داك شي لي بغيتو وقلو التلاميذ محرضينهم إتقان الله في أنفسكم
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22
2 - ayoub الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:07
دايرين فيها المحقق كونان ههه
اباركة من تفلسيف اوردو ساعة كيكانت
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25
3 - الغليان نتيجة سياساتكم الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:08
احتجاجات هنا وهناك....البلاد تغلي غليانا و احتقانا و تذكار و سخطا شعبيا عارما ....حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة التي يقودها تجار الدين الفاسدين و باقي دكاكين الريع والفساد يدفعون البلاد دفعا نحو الهاوية والهلاك و نفق مجهول و مسدود بفعل ضريهم عرض الحائط مطالب الشعب الكادح و المقهور...
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26
4 - Abdou rabat الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:08
هاد الحكومة مستفزة بشكل كبير حيث فالوقت اللي الشعب كيطالب بالحقوق الأساسية والاجتماعية بحال التشغيل والصحة والتعليم والسكن كتخرج الحكومة بقرارات اللي فيها إلهاء للمجتمع على المطالب المشروعة وفنفس الوقت كتدير سياسة الهروب إلى الأمام. شد شد شد شد هررررب
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18
5 - محمد المغربي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:08
الشعارات والسلوكيات الغير الاخلاقيه تنتج جيلا جاهلا واذا خرجت الامور عن القانون وجب معاقبه المحرضين علي الشغب
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-3
6 - sifao الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:09
المدارس الخصوصية لم تعرف احتجاجات لانها تؤمن النقل للتلاميذ الوافدين من تجمعات سكنية بعيدة عن المؤسسة المحتضنة ، هكذا وبكل بساطة السي الرميد...
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17
7 - هشام الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:09
قد يهدد السلم الاجتماعي للبلاد،
لقد تم اعدام السلم الاجتماعي من زمان ونحن اليوم نعيش عداب القبر. الدولة تقبض بيد من حديد على كل تفاصيل حياتنا وما إضافة الساعة الا استعراض العضلات من طرف الدولة. عن اي تهديد تتحدثون . كل المغاربة مجتمعين حتى هؤلاء المتواجدين خارج المغرب لو اجتمعوا كلهم فهم لا يشكلون اي تهديد من اي نوع كان. ان اكبر تهديد هو ما تقوم به الدولة من استعراض العضلات وهو بالاحرى اكتر من تهديد بل واقع
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12
8 - MATADOR الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:09
العثماني يهدد الشعب بالزرواطة والسبب الاحتجاج بطرق سلمية ...لا حول ولا قوة الا بالله
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9
9 - simon aldo الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:10
نعم إنها مؤامرة ماسونية آسي العثماني ... الشعب دائما ما ينتظر رد فعل لصالحه وأنت لازلت لم تكتفي من الخزعبلات . في المغرب الكل مسؤول على هذا الضرر الذي ألحقته بنا وكل من لم ترى له رد في الشوارع فهم يردون إلى أنفسهم
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9
10 - زكرياء المغربي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:11
أكيد هناك جهات مجهولة تحرض التلاميذ على الاحتجاجات وأيضا هذه الاحتجاجات فرصة لبعض التلاميذ الذين لا يرغبون في الدراسة
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-12
11 - البيضاوي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:11
بالفعل هناك جهات داخلية وخارجية تدفع لمثل هده الاحتجاجات وتسعى الى خلق الفتن وخلق الاضطرابات والقلاقل في البلاد من اجل ان يركبوا عليها ..

الاحتجاج اذا خرج عن نطاقه الحقيقي وتحول الى فوضى مثل تكسير زجاج الحافلات وتكسير سيارات المواطنين وإلحاق الأضرار بممتلكات المواطنين يجب قمع اصحابها والقاء القبض على كل المخربين ..
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-4
12 - مجرد رأي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:11
أسد عليا نعامة على غيري هدا حال أخي ...عفوا من أوهمني أنه أخي في الله بلحيته و كلماته المزينة بأقتباسات دينية و الدين منهم براء براء براء ....في مجتمعنا المغربي لدينا مثل رائع يصلح في هده الحالات و يقول المثل ... المشتقال ادا داق حالو صعييييييييييييييييييييب ..من نعالة ديال بلاستيك لتحمل مسؤولية 40 مليون شخص و أموالهم . أصبح العثمانيون لا يساوون عند الشعب تلك النعالة الشهيرة في صورة أخونا في الله
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6
13 - مصطفى كاراطيكا الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:12
علاش العنف إلى وقع على عدد من التلاميذ ماشي عين حمرا هديك ولا مزال عاد مخرجتهواش المغرب غادي في الخسران العثماني
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6
14 - mohamed bardan الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:12
Je suis pour. Les élèves ont trouvé une bonne excuse pour s'absenter des cours. Les enseignants doivent lutter contre ces manifestations et non les encourager !
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-4
15 - marokii الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:13
الشريف حيدو ساعة كلشي غايطفا لا حول ولا قوة إلا بالله
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8
16 - مومو الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:16
فعﻻ هناك اطراف خارجية تأجح الوضع و تحرض التﻻميد و الدي بختفي وراء التﻻميد يسمى جبان فالتﻻميد ﻻ يفهمون في السياسة رغم اننا جميعا ضد الساعة و ضد الحكومة التي لم تقم باستشارة كافة مكونات الشعب. لكن ﻻ لتكسير الممتلكات و تشبيه البشر بالحيوان و احراق العالم الوطني .
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-4
17 - لا للساعة الاضافية الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:17
خارج المدرسة ؟؟؟ من كوكب المريخ مثلا ؟؟ لقد اصبحتم اضحوكة العالم بأكمله انظن انه علينا الاتحاد جميعا لاعلان اضراب عام في جميع الميادين حتى لا يتسنى لهذه الحكومة ان تلعب بنا كيف ما شاءت لاننا ما دمنا صامتين لن يكون هناك تغيير.
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3
18 - obama الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:17
بدل ان تبحثوا عن الحلول لاعطاء صوت الشعب تشهرون التهديد بالزرواطة التي لا تزيد الا احتقانا وفقدان الثقة بالمسؤولين
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1
19 - socialllll الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:17
كلام لا أساس له ومال هذه الحكومة لا تتراجع عن هذه الساعة لماذا كتكرهو الشعب في هذه الدولة ما كاين لا ناس خارجيين ولا داخليبن انتم من تشعلون الفتنة في هذه البلاد اوا باز ليكم والله اسي العثماني والله العظيم كل من هو في اغلبية لي منضمة هذه الحكومة خرجو على نفوسهوم وعلى أحزابهم سيأتي الإنتخاب ولا أحد سيصوت على احزابكم ولو بصوت واحد وخصوصا العدالة والأحرار والأيام بيننا والله العظيم أنتهيتم أنتم وأحزابكم وسمحتم لأحزاب ما كانت تحصل ولو على مقاعد قليلة هي من ستأخذ كل شيء وانتظرو الأيام بيننا
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1
20 - مواطن مغربي غيور الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:20
و اعطيونا حلول وباركا ما درقوا الشمس بالغربال التلاميذ يقولون أنهم يتعرضون للكريساج وووو والقمع ليس حل
وشكرا
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2
21 - العبقري الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:20
حيدو الساعة و ديك الساعة قولو هاد الهدرة و ما جاورها اما هاد الهدرة دابا لا تعني شيئا مادام الشارع كايغوت. حاجة بسيطة نديرو عليها بلا بلا ماشي نورمال
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22 - ولد الشعب الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:20
ما بغيتونا نقراو ما بغيتونا نوعاو...كمل من راسك
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23 - منصور الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:20
نعم هناك من ليسوا من أسرة التعليم إنما هم من المشاغبين
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1
24 - hassan lkouhi الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:20
اتقوا الله في ابناء وطنكم ......قبل ان تتطور الامور الى ما لا تحمد عقباه....
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2
25 - المدرسة الوطنية الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:22
سبحان الله العرب هم العرب دائما ما يلصقون تهمة المؤامرة بالآخر لتبرير فشلهم. عوض الإعتراف بخطأ قرار الساعة الإضافية يحملون فشلهم للمجهول وربما للآباء كما لاحظنا في بلاغ أكاديمية سوس.
"والله يعفوا علينا منكم."
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3
26 - %%%% الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:22
les ekeves n ont pas besoin de qlq 1 pour leur dire de protester. c est eux qui se leve tot le matin et rentrent le soir dans la nuit .reveillez vous. la politique de l otruche ne vous sauvera pas .
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-3
27 - Rachid tznt الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:22
دائما تجدون ماتخرجون به انفسكم من عنق الزجاحة
دائما تجدون ماتجحضون به احلام الشعب...
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28 - معاد الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:23
ما بغاوش يقواو و اي فرصة لتعطي ل الدراسة هي فرصة من ذهب لاغلب تلاميذ التعليم العمومي لي ما باغيينش يقراو . ساعة زايدة او ناقصة ماشي مهم ، المهم هو النتيجة في اخر السنة. كلنا كنا تلاميذ و عارفين هادشي
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29 - سكزوفرين الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:23
اوا تبدا بالبرلمانيين ومنشطي بعض بعض البرامج وما فيها باس يقيسو بعض نشطاء الحزب الحاكم
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30 - السلام الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:23
هذا تناقض غير مقبول إذ تقول الحكومة بأن لديها معلومات عن جهات تقوم بغلق أبواب المدارس قصد تحريض التلاميذ على الإحتجاجات. وما هي الدوافع للتساهل مع هذه الجهات ؟. لماذا لا تطبق القانون بدل أن تتوعد؟
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31 - اب غيور الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:23
لا للفوضى .حداري من الانزلاقات.
ان مستقبل أبناء الشعب أمانة عضمى يجب أن نرعاها ونضرب بيد من حديد على من يفتنها ويحرض على ذلك.
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-2
32 - حسن القنيطري الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:26
طاحت الصُّومعة علّقوا الحجّام..بنقرّان إدّعى أن هناك خلايا ضد أمن البلد ،والآن يبحثون عن مِشْجبٍ يُعلقون عليه فشلهم الذريع في تسيير هذا البلد الأمين،إن كان من يُريد لهذا الوطن شرّاً ،فهو حزب النذالة والتعمية..حزبُ الذئاب الملتحيةِ الإنتهازية،حزبُ الفضائح الأخلاقية..
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3
33 - lfadl الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:26
Certes, comme beaucoup de pays, nous ne sommes ni riches, ni un paradis , nous avons nos propres problèmes mais sommes en majorité beaucoup et de loin , meilleurs qu’eux.
l’exces d3 liberté a atteint chez nous un niveau destructeur. Beaucoup de TRAÎTRES DE L’INTERIEUR complotent aisément et sans crainte contre notre Gouvernement, nos Institutions, et c’est notre pays qui risque d’en payer le prix. Certains étudiants sont à punir, MAIS LES RÉELLES POURSUITESet ONDAMNATIONS DEVRAIENT ÊTRE PRISES À L’ENCONTRE DE * TOUS CES COMPLOTEURS* . Ces traîtres sont en train de traîner notre pays vers une catastrophe certaine. IL EST PLUS QU’URGENT DE METTRE AU PIQUET CES TRAÎTRES. Ce qui se passe chez nous dépasse toutes les logiques. aucun pays au monde ne vit ce qui se passe chez nous.
Agissons vite avant que n’arrivent les grands regrets!!!
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1
34 - مغربي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:27
يجب على رئيس الحكومة إرجاع الساعة
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35 - مواطن الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:28
من هادشي كامل و قوة الهضرة الخاوية رجعو لينا ساعتنا و شكرا
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36 - مغربي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:28
نعم انا شوفت بعيني أشخاص لا علاقة لهم المدرسة وسط التلاميذ يافعين
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-1
37 - مستغرب الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:28
السيد رئيس الحكومة احتجاج الثلاميذ ليس ككل الاحتجاجات سارع بالعودة للتوقيت الشتوي قبل ان تخرج الأمور عن السيطرة لقد عشت إبان كنت تلميذا في المراحل الإعدادية مظاهرات حرب الخليج ورأيت بأم عيني انه من يتسيد جل هته المظاهرات هم من الطلبة المشاغبين وبدءت الهتافات تحيد عن مسارها بالمطالبة بسنة بيضاء و تخريب مرافق المدارس المهترئة أصلا
العودة للتوقيت الشتوي هو مطلب معقول وان لم تسرع فلن يعود الطلبة الى صفوفهم لشهر أو شهرين حتى وان تم الاستجابة لمطلب الساعة لأنهم سيطالبون بامور اخرى قد تجر الى احتجاجات شعبية أوسع
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4
38 - ولد خريبكة الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:30
مسكين العثماني هو الشماعة التي سيعلق عليها كل شيء.....باينة فيه من وجهو درويش ......و لكن لعنة الله على السياسة.....المهم نقصو الساعة الله يرحم الوالدين....هالعار....هاحنا مزاوكين.....باراكا علينا من المشاكل.....هالحريك....هالترياب دوار حسيبو الكاريانات ...ها بوعشرين المهداوي و الزفزافي.......صااافي ..فهمنا......غادي ندخلو سوق راسنا......غير رجعوا لينا ساعتنا
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1
39 - ردا على الرميد الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:30
فين عمرك شتي اسي الرميد ولاد الطبقة الراقية كيحتجو شكون كيقري ولادو في بريفي غير الطبقة الميسورة اما ولاد الشعب ولاد الطبقات الكادحة هم لي كيقراو في العمومي وهم لي كيحتجوا على الظروف اللاشعبية لي كيعيشوها دابا ولاد امزازي لي كيقراو في المدرسة الفرنسية كيخرجوا يحتجو اصلا هد السياسة ديراها الحكومة ولاد الشعب يحتجو باش ميقراوش ولاد لبريفي يقراو باش يورتو المناصب ديال بابتهوم الله ينزل عليكم الغضب
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40 - abderahmane guerrab الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 20:32
شرح الواضحات من المفضحات. قاليك تلاميذ المدارس الخصوصية مداروش الإضراب راه والديهم عندهم الطموبيلات وخا اقراو بالليل هل اولاد الشعب كيقراو فالخصوصي ههههه
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