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كُتّاب وآراء
الحكومة تُشهر "العين الحمراء" في وجه "مُحرضي" التلاميذ المُحتجين
حمل مسؤولون حكوميون المسؤولية عن استمرار احتجاجات التلاميذ على التوقيت المدرسي لجهات من خارج المدرسة، "تدفع المدرسة العمومية إلى مزيد من الاحتقان، في وقت لم تعرف المدارس الخصوصية أي اضطرابات".
وعقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اجتماعاً على خلفية الانفلات الذي شهدته بعض المسيرات التلاميذية.
وقال مصدر حكومي، حضر اللقاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية أظهرت أن خروج التلاميذ للاحتجاج لم يكن دائماً تلقائياً، بل تم رصد وجود أشخاص أجانب عن المدرسة قاموا بإغلاق أبواب المؤسسات التعليمية قصد منع المتعلمين من ولوجها".
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة اتخذت قرارا بـ"عدم التسامح مع الجهات التي تتلاعب بالأطفال، إذ قررت عدم متابعة التلاميذ الذين تم تحريضهم للقيام ببعض أعمال الشغب، ولكنها ستشهر سلاح المحاسبة في وجه الغرباء عن المؤسسات التعليمية الذين يقومون بإرباك مسار العملية التعلمية".
وعاينت السلطات الأمنية، تُضيف مصادر هسبريس، "رفع شعارات لا علاقة لها بموضوع التوقيت المدرسي، وصلت إلى درجة المس بالعلم الوطني وتكسير بعض المنشآت، وهي صور تقلل من قيمة تلاميذ المغرب".
وأعطت وزارة الداخلية تعليمات إلى العمال والولاة في جميع مناطق المملكة من أجل التواصل مع المواطنين وتعبئة مختلف الفاعلين حتى تعود الأجواء العادية إلى المدارس؛ كما قامت بإحصاء حوالي 5 آلاف تلميذ انتقلوا من مدينة سلا إلى الرباط للاحتجاج أمام مقر البرلمان.
وأضاف المصدر الحكومي أن "تطور احتجاجات التلاميذ قد يهدد السلم الاجتماعي للبلاد، خصوصا أن هناك من رفع شعارات ضد والدة رئيس الحكومة، وهو أمر مخيف لأننا أمام فئة يمكن أن يتم استغلالها سياسيا".
وخلص المتحدث إلى أن التظاهرات جمعت بين "الجهة المحرضة وعفوية التلاميذ"، داعيا الجميع إلى "القيام بحملات توعوية قبل الوصول إلى مراحل أخرى تتطلب تدخل القوات العمومية".
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أبرز خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أن المدارس الخصوصية "لم تعرف أي احتجاجات رغم أنها لم تغير توقيت الدخول المدرسي في وقت يخرج أبناء المدارس العمومية للاحتجاج".
بدوره حمل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مسؤولية إحراق العلم الوطني لـ"أطراف أخرى ركبت على تظاهرات التلاميذ"، لكنه لم يذكرها بالاسم.
المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث في جلسة عمومية بمجلس النواب مساء الإثنين قال: "تبين أن أطرافا أخرى دخلت على الاحتجاجات المدرسية"، وأكد أن "التلاميذ لا علاقة لهم بالتصرفات الموجودة في الشارع المغربي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
اباركة من تفلسيف اوردو ساعة كيكانت
لقد تم اعدام السلم الاجتماعي من زمان ونحن اليوم نعيش عداب القبر. الدولة تقبض بيد من حديد على كل تفاصيل حياتنا وما إضافة الساعة الا استعراض العضلات من طرف الدولة. عن اي تهديد تتحدثون . كل المغاربة مجتمعين حتى هؤلاء المتواجدين خارج المغرب لو اجتمعوا كلهم فهم لا يشكلون اي تهديد من اي نوع كان. ان اكبر تهديد هو ما تقوم به الدولة من استعراض العضلات وهو بالاحرى اكتر من تهديد بل واقع
الاحتجاج اذا خرج عن نطاقه الحقيقي وتحول الى فوضى مثل تكسير زجاج الحافلات وتكسير سيارات المواطنين وإلحاق الأضرار بممتلكات المواطنين يجب قمع اصحابها والقاء القبض على كل المخربين ..
وشكرا
"والله يعفوا علينا منكم."
دائما تجدون ماتجحضون به احلام الشعب...
ان مستقبل أبناء الشعب أمانة عضمى يجب أن نرعاها ونضرب بيد من حديد على من يفتنها ويحرض على ذلك.
l’exces d3 liberté a atteint chez nous un niveau destructeur. Beaucoup de TRAÎTRES DE L’INTERIEUR complotent aisément et sans crainte contre notre Gouvernement, nos Institutions, et c’est notre pays qui risque d’en payer le prix. Certains étudiants sont à punir, MAIS LES RÉELLES POURSUITESet ONDAMNATIONS DEVRAIENT ÊTRE PRISES À L’ENCONTRE DE * TOUS CES COMPLOTEURS* . Ces traîtres sont en train de traîner notre pays vers une catastrophe certaine. IL EST PLUS QU’URGENT DE METTRE AU PIQUET CES TRAÎTRES. Ce qui se passe chez nous dépasse toutes les logiques. aucun pays au monde ne vit ce qui se passe chez nous.
Agissons vite avant que n’arrivent les grands regrets!!!
العودة للتوقيت الشتوي هو مطلب معقول وان لم تسرع فلن يعود الطلبة الى صفوفهم لشهر أو شهرين حتى وان تم الاستجابة لمطلب الساعة لأنهم سيطالبون بامور اخرى قد تجر الى احتجاجات شعبية أوسع