قوانين السلامة الطرقية تشغل بال "فيفو إنيرجي"

هسبريس من الرباط

أعلنت شركة فيفو إنيرجي، العاملة في مجال تسويق وتوزيع الوقود والزيوت التي تحمل العلامة التجارية شال، حرصها على مواصلة جهودها الرامية إلى التحسيس بأهمية احترام قانون السير والالتزام بمعايير السلامة الطرقية.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها كانت شريكا للمنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية، الذي تنظمه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير (CNPAC) بمراكش من 13 إلى 15 نونبر، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وخلال هذا اللقاء، تمت مناقشة العديد من المحاور، بما في ذلك إدماج السلامة الطرقية في إدارة المقاولات. وتقاسمت شركة فيفو إنيرجي المغرب ممارساتها الفضلى في هذا المجال، خاصة أن السلامة الطرقية توجد في صلب إستراتيجية الشركة. ونظرا لبروزها الطرقي الهام، تطبق الشركة وتحافظ على المعايير الدولية الأكثر صرامة في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتبذل شركة فيفو إنيرجي المغرب أيضا جهودها من أجل تنفيذ سياسة إعلامية وتوعوية دائمة ترمي إلى الحد من حوادث السير وإلى تشجيع ثقافة حقيقية للسلامة الطرقية. ولهذا تنظم الشركة، إلى جانب اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، العديد من حملات التوعية التي تستهدف سنويا أزيد من 60.000 طفل وسائق.

وقال عساف وهبي ساسا أوغلو، الرئيس المدير العام لشركة فيفو إنيرجي المغرب: "كان من الأساسي بالنسبة لنا المشاركة في هذا المنتدى، إذ نرغب في تقديم شهادات عن الفرص المتاحة لتشجيع ثقافة حقيقية للسلامة الطرقية في عالم المقاولات.

ويعتبر هذا الخيار مربحا ويساعد على تطوير دورة حميدة على كافة المستويات. فضلا عن ذلك نود أن نحيي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير على الأنشطة التي تنفذها، إذ أحدث التآزر الذي طورته بين القطاعين العام والخاص تأثيرا إيجابيا حقيقيا على تحسين السلامة على الطرق المغربية. وهذه مقاربة ناجحة جديرة بالتشجيع، تجعلنا نفخر أيما فخر بالشراكة التي تجمعنا منذ أكثر من 15 عاما".

وأكد بناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أن "تطوير إستراتيجية إفريقية للسلامة الطرقية الدائمة يعتبر ضرورة مطلقة"، وزاد: "بالتالي يسعى المنتدى الأول للسلامة الطرقية في إفريقيا المنظم في المغرب إلى أن يكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال، إذ تتعبأ الهيئات العمومية والخاصة وتحشد قواها من أجل ضمان السلامة على طرقنا. وفي هذا الإطار نود أن نتقدم بجزيل الشكر إلى شريك منذ مدة طويلة، شركة فيفو إنيرجي المغرب التي ما فتئت تبين التزامها الفعلي لفائدة هذه القضية".

وتنظم الشركة أيضا على هامش هذا المنتدى يوم السلامة، الذي يهدف إلى النهوض بتطوير ثقافة الوقاية في مجال السلامة والصحة عبر إشراك كافة الأطراف المعنية في الشركة، الموظفين، شركات المناولة والشركاء.

وتتمكن شركة فيفو إنيرجي المغرب من خلال عملية "كونوا يقظين! سوقوا بحذر"، من توعية أزيد من 10.000 سائق سنويا. وتنظَّم هذه العملية داخل محطات الخدمة شال الواقعة على محاور إستراتيجية للطرق السيارة التي تشهد حركة هامة خلال فصل الصيف. وتتم توعية أكثر من 50.000 تلميذ و500 سائق ومرافقة ومدراء المدارس على السلامة على متن النقل المدرسي الخاص بالمدارس الابتدائية في مدينة الدار البيضاء وعشرات المدن عبر المغرب من خلال عملية "النقل المدرسي بكل أمان".