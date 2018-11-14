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الرئيسية | مجتمع | غضب "الساعة الجديدة" يصل الطلبة المهندسين

غضب "الساعة الجديدة" يصل الطلبة المهندسين

غضب "الساعة الجديدة" يصل الطلبة المهندسين
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 19:50

عبرت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب عن رفضها التام للمرسوم القاضي بالشروع بالعمل بالساعة الجديدة، "لما له من آثار سلبية على السير العادي للدراسة بالمعاهد والمدارس العليا للمهندسين".

وقالت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين إن "المرسوم تمّ في أسرع عملية تشريعية بالتاريخ، من أجل تحقيق أهداف معلنة غير مقنعة على حساب راحة ومصالح الأغلبية العظمى من الشعب، خاصة الطلبة والتلاميذ والأساتذة والموظفين الذين لم تُؤخذ آرائهم ولم تَحترم الحكومة ذكاءهم".

وأضافت التنسيقية، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن "هذا الإجراء المفاجئ يسائل بأشد العبارات الكيفية التي تتخذ بها القرارات في هذا البلد الحبيب، وما يترتب عن ذلك من ارتباك لمن تمسّهم آثار هذه القرارات، وما مرسوم العمل بالساعة الجديدة إلا غيض من فيض".

وأبرزت التنسيقية ذاتها أن "فرض رسوم المباريات يخالف كل القوانين والمراسيم، ويتمثل ذلك في مشروع القانون الإطار 51.17 الذي أتى برسوم التسجيل المراد فرضها على أبناء الشعب باسم الأسر الميسورة".

وأشادت التنسيقية الوطنية بـ "الحراك الراشد" للتلاميذ في احتجاجاتهم، داعية التلاميذ إلى الحفاظ على السلمية والاتزان، مطالبة جميع المعاهد والمدارس العليا للمهندسين "المتضررة"، ذات العضوية بالتنسيقية، إلى الانخراط في أشكال احتجاجية محلية.

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