24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقوقيون يطالبون بإعادة التحديد الغابوي أمام "جوْر الرعاة" بسوس (5.00)

  2. تفاصِيل صغيرة تحسِم لائحَة المُغادرين لفريق الوداد (5.00)

  3. تقرير يُوصي المغرب بالابتعاد عن نظام الحفظ والتلقين في المدارس (5.00)

  4. التجار المغاربة يستعينون بالحديد المسلح الروسي (5.00)

  5. طبيبة مغربية تحرز "جائزة العرب" لخدمات نقل الدم (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | قضاة يُطالبون بتغطية صحية جيدة ومعالجة مشاكل قروض السكن

قضاة يُطالبون بتغطية صحية جيدة ومعالجة مشاكل قروض السكن

قضاة يُطالبون بتغطية صحية جيدة ومعالجة مشاكل قروض السكن
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 15 نونبر 2018 - 15:30

طالب "نادي قضاة المغرب" بتحسين ظروف عمل القضاة المغاربة، خصوصا على مستوى التغطية الصحية، مشيرا إلى "الوضع الصحي الكارثي للعديد من القضاة لانعدام تغطية صحية تناسب طبيعة ومخاطر العمل".

ودعا المجلس الوطني لـ "نادي قضاة المغرب" وزارة العدل إلى معالجة الملفات الاجتماعية العالقة مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة؛ و"ذلك بهدف دراسة شكايات تتعلق بمجمل خدماتها، ولا سيما ما تعلق منها بالقروض السكنية".

ونبه "النادي" إلى عدم استفادة القضاة من التعويضات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، وكذا تعويضات أخرى معمول بها منذ مدة.

رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هناك مخاطر كثيرة ناتجة عن طبيعة عمل القضاة؛ فالاشتغال لساعات طوال في وضعية معنية تسبب في أمراض مزمنة لعدد من الزملاء القضاة".

وأضاف المتحدث أن التغطية الصحية العادية المخصصة للقضاة مثل جميع الموظفين "لا تغطي جميع الحالات المرضية، كما أن الإجراءات المرتبطة بهذا النوع من التغطية الصحية غير آنية وغير فعالة، وهو ما يُؤدي إلى حدوث مضاعفات ووفيات في صفوف القضاة".

وينادي "قضاة المغرب" بتخصيص تغطية صحية خاصة تراعي المخاطر المهنية المتربصة بهم، وتأخذ بعين الاعتبار الساعات التي يمضيها القاضي داخل قاعة الجلسات في تحرير الأحكام القضائية.

وقال الشنتوف إن "القضاة لا يطلبون امتيازات جديدة، بل فقط تحسين شروط التغطية الصحية لأن هناك مشاكل صحية على مستوى العمود الفقري والظهر نتيجة وضعية جلوس القاضي في الجلسات".

ويُرتقب أن يلتقي القضاة بوزير العدل، محمد أوجار، باعتباره رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة، من أجل عرض الملف المطلبي وتقديم مقترحات في هذا الصدد.

من جهة ثانية، دعا "النادي" البرلمان إلى الإسراع بإخراج قانون التفتيش القضائي، وفقا للمادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، "حتى تقوم هذه المؤسسة القضائية بدورها"، معتبرا أن "ما تقوم به من إجراءات يبقى غير مؤطر بنص القانون، ويثير نقاشا كبيرا حول شرعيته القانونية، بل وحتى مشروعيته في بعض الأحوال".

وبخصوص موقفه من مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد، تشبث نادي قضاة المغرب بالمذكرة التي سبق تقديمها إلى وزارة العدل، داعيا الغرفة الأولى عند مناقشتها لهذا القانون إلى استحضار مبدأ استقلالية السلطة القضائية، ومبادئ الديمقراطية والحكامة والاستحقاق في تسيير المحاكم.

ولفت المصدر إلى أن النسخة التي صادق عليها مجلس المستشارين شهر يوليوز الماضي، "لم تحترم هذه المبادئ، سواء في مجال الجمعيات العمومية أو في مجال تعيين رؤساء الأقسام، أو في مجال التفتيش؛ إذ لا يعقل أن يتم الاستماع إلى المسؤول القضائي الذي يمارس العمل القضائي من طرف مفتش إداري".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - abybakk الخميس 15 نونبر 2018 - 15:39
و نحن نطالبكم بان تعدلو........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - عيب الخميس 15 نونبر 2018 - 15:50
" تغطية صحية تناسب طبيعة ومخاطر العمل" هذوا جنود فالصحراء واقيلا، الضحك على الذقون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - Haitham الخميس 15 نونبر 2018 - 15:51
سلام

لابد لهاءلاء ان ينزلو لارض الواقع، فالقاضي مثله كمثل اَي مواطن، له حقوق وواجبات، النضام الصحي عام، العمود الفقري والبواسير يعاني منها البنًايا وربان الطائرات اكثر.

ان ارادو، تغطية فوق الموجود، فعليهم بإدخال يدهم الى الجيب فقط.

السلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - Peace الخميس 15 نونبر 2018 - 15:54
يجب تحسين ظروف العمل وقاعات المحكمة و الكراسي التي يجلسون عليها, يجب ان تكون مريحة للعمود الفقري و خاصة لتجنب الام الظهر, لانهم يجلسون لساعات طويلة. و تحسين ظروفهم الاجتماعية و السكن الملائم و تجنيبهم التحرش و الانتقام ربما من طرف المجرمين و المافيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
5 - عبد الله الخميس 15 نونبر 2018 - 16:01
هاذوا القضاة تيقلوا هاذ الهدرة ولمعندوا لخذمة لا والو شنو يقول !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - بن البصير الخميس 15 نونبر 2018 - 16:04
نعم نريد تغطية صحية لكل افراد الشعب والكل يساعد في دالك بما يلزمه ويستحق دفعه ليس بالمجان لان الشعب يساهم في التصلات المغربية بتعبيءة كل يوم ادا الاهم هو ان يساهم في تغطية صحته نريد الكل ان يساهم هناك تجار واصحاب المشارع تساهم اكثر ونريد خلق جو صحي وتشتغل اناس لهم تقافة الشغل ولها تقافة وتكوين عالية ونفسية صالحة واطباء يملكون قلوب انسانية ليس اطباء المصالح وصرقة معدات الشعب والدواء وكل شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.