عراقيل تعترض معادلة الشواهد الجامعية في المغرب

هسبريس من الرباط

قالت مصادر نقابية من مديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات التابعة لوزارة التعليم العالي بالرباط إن هناك مجموعة من العراقيل المرتبطة بالبيروقراطية الإدارية وقلة الموارد البشرية تحول دون سرعة معالجة الكم الهائل من الملفات التي تعرض أمام الموظفين، ومن ضمنها ملفات معادلة الشواهد العليا الجامعية.

وأشارت المصادر النقابية إلى أن الموظفين التابعين لقسم المعادلات بين الشهادات يتخبطون يوميا في مشاكل عديدة ومتنوعة قابلة للحل إذا توفرت إرادة حقيقية من قبل المسؤولين من أجل إصلاح الوضع وإعادة النظر في كل الاختلالات التي يعرفها القسم، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية التي يقدمها هذا القسم للمرتفقين مع ما يتناسب وروح الدستور المغربي وتوجهات جلالة الملك الذي أكد على ضرورة إصلاح الإدارة وتخليقها لتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

وأوضحت مصادر هسبريس أن أطر وموظفي مديرية الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات يعانون من مجموعة من المشاكل المرتبطة بـ"الحيف والجور نتيجة لتراكم مجموعة من العوامل السلبية المحيطة بالقسم، التي خلفت أو ستخلف آثارا وخيمة على الحالة الصحية للموظفين، سواء الجسدية أو النفسية".

وأشار مصدر نقابي إلى أنه رغم كثرة المهام المنوطة بالموظفين داخل القسم، التي تتجلى في تتبع ومعالجة ودراسة ملفات المعادلات وما يتفرع عن ذلك من مهام أخرى إضافية، إلا أن التعويضات الممنوحة عن هذه الأتعاب تظل هزيلة ولا تتناسب البتة مع هذه المهام.

ويرى معظم العاملين في هذه المديرية أن مسألة النظر في التعويضات وتناسبها مع قيمة الأعباء أصبحت مطلبا أساسيا لا يمكن التنازل عليه لتشجيع الموظفين على المجهودات المبذولة من طرفهم.

العاملون في المديرية أشاروا إلى أن سوء ظروف العمل داخل قسم المعادلات يمكن إدراكه بالعين المجردة؛ إذ بمجرد القيام بزيارة إلى هذا القسم سيتبين بجلاء عدم وجود ظروف مناسبة للاشتغال، حيث وجود غابة من الملفات المتراكمة بطريقة عشوائية في مختلف جنبات المكاتب، تجاوزت 680 ملف علوم الصحة خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يوليوز وشتنبر من العام الجاري، وهذا العدد "يعكس المعاناة اليومية التي يتكبدها أطر المعادلات، خاصة علوم الصحة"، وفق تعبير مصادر هسبريس.

واستطردت المصادر قائلة: "كثرة المهام المنوطة بقسم معين لا بد أن يوازيها عدد كاف من الأطر العاملة به من أجل مواجهة ضغط الملفات، هذا الشيء يغفله المسؤولون؛ إذ رغم كثرة النداءات بتزويد القسم بالموارد البشرية الكافية، إلا أن الاستجابة من قبل المسؤولين لهذا المطلب تبقى محتشمة ولا تفي بالغرض".