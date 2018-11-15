24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الرياضة تعلن مجانية ولوج "ملاعب القرب" (5.00)

  2. صحيفة بريطانية: ترامب يشجع المتطرفين بإسرائيل (5.00)

  3. دفاع "ضحايا بوعشرين" يدين مواقف بنكيران والأمير مولاي هشام (5.00)

  4. دفاع ضحايا بوعشرين (5.00)

  5. طبيبة مغربية تحرز "جائزة العرب" لخدمات نقل الدم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "حقوق التلميذ" تطالب بإلغاء "الساعة الصيفية"

"حقوق التلميذ" تطالب بإلغاء "الساعة الصيفية"

"حقوق التلميذ" تطالب بإلغاء "الساعة الصيفية"
هسبريس من الرباط
الخميس 15 نونبر 2018 - 07:22

التمس المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إعمال المادة الثانية من المرسوم 855. 18. 2 من أجل وقف العمل بالساعة القانونية الصيفية.

وأورد التنظيم في مراسلته، التي تتوفر عليها هسبريس، أن الساعة الحالية تمس بالسلم الاجتماعي وتهدد حالة الاستقرار بالمغرب، وخلقت حالة من الإرباك تعرفها المؤسسات التعليمية نتيجة اضطراب كبير في سير الدراسة ناتج عن الحركات الاحتجاجية التلاميذية الرافضة لهذا التوقيت، زيادة على عدم وضوح الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتربوية لهذا القرار وعدم تضمين المرسوم تلك الأهداف المنتظرة من تطبيقه.

وشددت المراسلة على أن المرسوم نفسه يسمح لرئيس الحكومة بالتراجع عنه، داعية إياه إلى الاستماع إلى نبض المجتمع والتفاعل الإيجابي مع مطالبه كـ"وظيفة لكل حكومة منتخبة من طرف الشعب عبر ممثليه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.