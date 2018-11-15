"حقوق التلميذ" تطالب بإلغاء "الساعة الصيفية"

هسبريس من الرباط

التمس المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إعمال المادة الثانية من المرسوم 855. 18. 2 من أجل وقف العمل بالساعة القانونية الصيفية.

وأورد التنظيم في مراسلته، التي تتوفر عليها هسبريس، أن الساعة الحالية تمس بالسلم الاجتماعي وتهدد حالة الاستقرار بالمغرب، وخلقت حالة من الإرباك تعرفها المؤسسات التعليمية نتيجة اضطراب كبير في سير الدراسة ناتج عن الحركات الاحتجاجية التلاميذية الرافضة لهذا التوقيت، زيادة على عدم وضوح الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتربوية لهذا القرار وعدم تضمين المرسوم تلك الأهداف المنتظرة من تطبيقه.

وشددت المراسلة على أن المرسوم نفسه يسمح لرئيس الحكومة بالتراجع عنه، داعية إياه إلى الاستماع إلى نبض المجتمع والتفاعل الإيجابي مع مطالبه كـ"وظيفة لكل حكومة منتخبة من طرف الشعب عبر ممثليه".