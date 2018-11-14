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خروز يدعو إلى تدريس الدارجة والبُعد العبري في مناهج التعليم المغربي

خروز يدعو إلى تدريس الدارجة والبُعد العبري في مناهج التعليم المغربي
هسبريس - وائل بورشاشن
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 17:45

دعا إدريس خروز، المدير العام لمؤسسة روح فاس والمدير السابق للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، إلى تدريس البعد العبري والدارجة المغربية في المدارس المغربية، وهو ما لقي تصفيقا حارا، ووقوف معظم الحاضرين في لقاء "اليهود المغاربة: من أجل مَغْرَبة متقاسمة"، اليوم الأربعاء، المنظم بمدينة مراكش.

وقال خروز في الجلسة التي ناقشت "واقع وتحديات المغرب المعاصر" إن المغرب أكبر من أن يختصر في كونه دولة عربية إسلامية، مضيفا أن الإسلام المغربي لا يُدرَّس بمدارس المملكة، بل إسلامٌ حنبلي وهابي، ومعبّرا عن رهانه على تدريس الفكر النقدي، والتعليم الفعال، والتكوين المتلائم مع سوق الشغل.

وذكر خروز أن وضع غياب الثقة الذي يعيشه المغرب يحتاج تجاوزُهُ تفعيلَ الدستور، وتفعيل النصوص القانونية المغربية، وأن تكون قوة في العدالة التي لم تجدّد نظامها بعد، مع تحمّل الحكومة مسؤوليتها، مبرزا أهمية استثمار المغرب في المجال الرقمي، وإعادة تأهيل النظام التعليمي، وتوعية العلماء المغاربة بالبعد العبري المغربي، لأن المغرب عرف رجوعا إلى المحافظَة "وإسلام ليس لنا" لأسباب من بينها بعض القنوات الإعلامية.

من جهته دعا أحمد حرزني، السفير المتنقل والرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى حوار مجتمعي حول مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال الشغل الذي يجب أن يدمج جميع مكونات المجتمع، واستثمار الدولة حسب الحاجات في المؤسسات العمومية واليد العاملة، وخلق أحسن مناخ ممكن للأعمال، مع النزاهة والشفافية في التنافس على العمل.

وأكد حرزني أهمية التحلي بحد أدنى من الوطنية في ما يتعلق بالضرائب ورؤوس الأموال، معبرا عن ضرورة الرهان على حس المبادرة وحس المقاولة، مع إعادة التأهيل الأساسي للنظام التعليمي، وإشكال السكن الذي لم يقارَب بعد بجدية.

كما أثار حرزني سؤال التردد المغربي بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى سوء التوزيع المجالي للأطباء بالمغرب رغم كفاءتهم، والتحدي البيئي العالمي.

وتحدّث محمد الطوزي، عالم السياسة والاجتماع، عن إعادة إنتاج القيادات النقابية، معتبرا هذا الأمر "مشكلا حقيقيا" يعرفه المغرب اليوم، والعالم أجمع؛ وهو ما ظهر بشكل جلي إبان حملة المقاطعة التي عرفت غياب آليات الوساطة.

ووضّح الأكاديمي الذي ساهم في صياغة نص دستور 2011 أن مفهوم السيادة في الدستور المغربي لا ينطلق من التقاليد أو الدين بل من الدولة، مضيفا أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة مجموعة من القطائع (Ruptures)، من بينها قطيعة ولوج 200 امرأة مغربية مهنةَ "العدول"، وحق المرأة في نقل الجنسية المغربية لأبنائها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - ما قاريش الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:07
و ماهي لغتنا الام نحن المغاربة ? الم يكفيك ما نتكلمه من دارجة واش بغيتي نكلخو ولادنا كيف كانو مكلخين لي سبقونا و الحكومة لي عندنا ? الا بغيتو تدرجو درجو ولاادكم لانهم من الطبقة الفرنكوفونية و زيدوهم العبرية ، نحن نطالب بتدريس لغات علمية نفعية تنفعنا لمواجهة العولمة و الاقتصاد لانريد ان نتعلم بغريرا لأننا عشنا به ،، أنشر يا مراقب جزاكم اللّٰه الجنة
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77
2 - مكافح الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:08
الأجدر أن ندرس أطفالنا القرآن الكريم و سنة رسوله،من المؤسف أن نرى شباب المسلمين لا يعرفون عدد سور القرآن الكريم.
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74
3 - richi الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:10
صافي سالنا مع الأولين خاصنا غير نتا والدارجة لاحول ولا قوة إلا بالله.
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41
4 - maroki الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:10
بالتأكيد لابد من وضع قواعد و ظوابط للغتنا المغربية الجميلة. و التي تجمع كل المغاربة أمازيغ و عرب. كما يجب أن ندرسها و نفتخر بها لأنها تحمل هويتنا و ثقافتنا الرائتين.
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-51
5 - هادي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:12
للسي إدريس خروز هل الديمقراطية أن تفرض أقلية قليلة وهم اليهود المغاربة رؤيتهم على أغلبية تتجاوز 99% وهل البعد العربي الإسلامي أصبح دخيلا بينما البعد العبري هو الاصايل في المغرب الويل ثم الويل للتحريفية الانتحالية من التاريخ
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31
6 - ana الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:12
قريها لاودك حنا مبغبنهاش الناس اصلو فين حنا يلاه غنقراو الداريجة
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27
7 - abd 1 الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:13
الغة الأمازيغية التي تعتبر الغة الام لأغلب المغاربة لا تدرس وتناقشون تفاهات من قبيل العبرية والدارجة واين هو هذا المكون العبري في المجتمع المغربي فبالكاد يوجد الف او الفين يهودي في المغرب اما ان الامر فقط استرضاء واستعطاف للنفود الصهيوني ؟
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32
8 - abdo الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:15
انا فنظري المغرب خاص يقوم بتدريس الابناء القزآن الكريم ولا. تم للغة العربية لي هي بحر وعلم. اما للغات الاجنبية فكتبقى اختيار. الجميع
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17
9 - م.الحيرت الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:16
هل ندرس الدارجة الدكالية اوالدارجة التطوانية او الصحراوية +الامازغية.
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16
10 - ali الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:19
بالله عليكم سولوه باش قرى وليداتو. إن هذا الشخص يمثل النخبة المغربية التي تقول ما لا تفعل. لم يفلح في إدارة المكتبة الوطنية وهاهو يتطاول على التعليم.
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12
11 - hh kk الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:21
هذا الشخص الذي يدعو إلى تدريس بالدرجة لو قلت له أن هناك مدرسة تدرس بالدرجة هل سترسل لهذه المدرسة ابناءك او احفادك لاجابك بالرفض يقولون ما لا يفعلون حسبي الله ونعم الوكيل
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12
12 - بزاف على مدرسة الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:23
العربية والدارجة والامازيغية والفرنسية والعبرية والنگليزية ....بزاف..بزاف على قراية هذه....واش وجدتو الديكسيونيرات ؟ أوهو ! گوكل في الدمة......تانكس شالوم...
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-3
13 - سي كوريط الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:24
عندما لا يتكلم فنان مغربي في المشرق بالدارجة ..يتلقى هجوم حاد من طرف المغاربة...الكل يطالبه أن يتكلم الدارجة ...عندما تريد الدولة مغربة التعليم تتلقى الدولة هجوم حاد و بأن الدارجة للغة الشارع...هذا يعني أننا شعب منافق و مريض و منفصم. و سلام عليكم.
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-3
14 - مغربي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:24
واش هاد الناس جهلوا او مالهم البارح وزير قال الساعة تجريبية هدا قال الدارجة و العربية هي ملي ندرسو العبرية نمشيو للحائط المبكي نبكيوا عليه حتا هو و نديرو الشاشية و باز و الله كون كنت ف 80 اروبا مازال محلولة الا بقيت هنا دقيقة و لكن خسارة.
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7
15 - ملاحظ الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:24
ماذا تعني "مغرية متقاسمة"؟ من يحب "بلاده المغرب" إلى هاذا الحد ويريد تقاسم المغاربة ، وجب عليه الاستثمار، خلق فرص شغل ، النهوض من أجل تعليم و قطاع صحي في المستوى المرغوب فيه. إنجاح الابتكار والإبداع العلمي. ليس القول كالغعل. أما تدريس اللغة الدارجة هته اسطوانة مشروحة أكل الظهر عليها و شرب.
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4
16 - samia الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:26
اتأسف لما اسمع مثقف و مسؤول سابق يدعو إلى مثل هذه الجريمة في حق أطفال الطبقة المقهورة من المغاربة لأن أطفالهم لا يتكلمون حتى الدارجة فما بالك أن يدرسوا. لماذا ترضون علينا ما ترفضونه لأطفالكم. لقد تقاعدت فاذهب للراحة و انرك المجال لشباب الوطن. المغرب الآن للشباب لأنكم أخذتم أكثر مما تستحقون. فكفى.
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5
17 - ahmed الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:26
الدارجة موجودة في جميع المدارس المغربية لانها لغة التدريس و اسالوا ابنائكم و اخوانكم و كل من يتابع دراسته في المدارس المغربية و ستكتشفون الحقيقة و هي ان الاغلبية الكبيرة من الاساتدة يدرسون بالدارجة و التلاميد يتعلمون بالدارجة و عند الكتابة فقط يكتبون بالعربية الفصحى-
و الوزراء و البرلمانيون و جميع الموظفين يتحدثون بالدارجة في وضعيات رسمية تقتضي استعمال العربية الفصحى-
فكفى من النفاق-
شكرا
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-2
18 - مومو الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:27
المرجو ممن يريد تدريس العبرية لأبنائه الهجرة إلى إسرائيل، و ترك المغرب، فالمغرب دولة إسلامية و ليست يهودية.
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2
19 - سناء الرباط الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:28
يجب تدريس لغتنا الام (الدارجة و الامازيغية)+الانجليزية...العربية الفصحى لم تفرض وجودها في البيت و الشارع بالرغم من التعريب التي استنزف الاموال الطائلة عكس الدارجة و الامازيغية،.العربية الفصحى نسمعها فقط في الخطب و حتى في الاقسام الشرح يكون بالدارجة ادن لمادا نضيع كل هده السنين في لغة لا نستعملها في حياتنا اليومية...
هناك دولا متطورة استعملت لغتها الام +الانجليزية مثل تركيا و ايران و كوريا ......
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0
20 - هادي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:31
حينما يتم التدريس في إسرائيل بالعبرية الدارجة وحينما يؤسس في إسرائيل لبعد عربي إسلامي احتفالا به واعتراف بنسبة كبيرة من مواطني دولة إسرائيل حينئذ يكون للمطالبين الحق ببعد عبري في المغرب او غيره
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1
21 - مفسر الاحلام الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:32
بل كدولة عربية يجب تعليم العربية لمحو الامية بالارياف والقرى لتعليم الكل لغة القران العربية للامازيغ المعزولين عن المدن والثقافة العربية المغربية
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1
22 - حاتم الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:33
كل اللغات بما فيها الإنجليزية الفرنسية و العربية كانت لهجات. الإبداع، الفلسفة، الفن، الأدب...هي التي تزيد من قيمة اَي لغة. العربية كانت في عهد الرسول كانت لهجة. كانت لا تنقط و النحو جاء في عصر العباسيين على ما اعتقد. اللغة السريانية هي التي كانت في عهد الرسول لغة التجارة. حور العين مثلا تعني بالسريانية: طبق عنب. الإبداع راح من اللغة العربية فالعربية تحجرت و سرقت من الدين. اللغة التي لا تتطور تنتهي. انظر الى اللاتينية التي كانت لغة الكنيسة. الدارجة المغربية غنية و الدليل تحده في قصائد الملحون. الدارجة ممكن ان تتطور ادا كان هناك ابداع و اللغة هي وسيلة للتعلم ليس هدفا في حد داتها. انا أعيش في هولاندا و اللغة الهولندية لا يتكلم بها الا 20 مليون نسمة في العالم و مع ذلك التعليم الهولندي من أوائل العالم.
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0
23 - ايت الراصد:المهاجر الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:33
ان هذا من نتائج مناصب الريع فهذا الذي يدعو الى الدارجة والمكون العبري لايعلم بان ذلك لايمكن لانه ليس هناك اي ثقافة عبرية مغربية بمعنى الكلمة ففي حضارتنا وهويتنا العربية الاسلامية الغنية مايمكن ان يثقف الناشئة فالبعد العبري فيه من الانحرافات التي يعرفها الراسخون في المعرفة والثقافة النافعة لان الذين زورا التوراة وحرفوه وكذبوا على الأنبياء وقتلوهم لايمكن ان ياتي منهم الا ماهو منحرف ثقافة مما يسبب الضياع والشتات للناشئة ..اما لعبة تدريس الدارجة فقد جربها المحتل الفرنسي ففشل فيها ..الان نحن بالمرصاد لكل من يظن نفسه وصيا على ابنائنا وعلى اجيال الناشئة المغربية باختصار منن يريد ان يتسلق المناصب العليا فما عليه الا ان يقولها مباشرة وليس من خلال اثارة مواضيع فارغة حتى يصل الى اعلى المناصب من خلال اللوبي اليهودي المغربي والسلطة المخزنية ..(.واخيرا لايهمني التقييم السلبي لرأيي لان هذا معروف في مثل هاته المواضيع)
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2
24 - طارق حتى لأولاد علي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:34
كل من هب ودب أصبح يبدي رأيه واقتراحاته في قضية التعليم . إلا العاملين في حقل التربية والتعليم من أساتذة و مفتشين فهؤلاء عليهم أن ينفذوا فقط . وأن يروجوا لمقررات الخردة التي لا تدرس في أي بلد غير المغرب . أ عباد الله و غير جيبوا مقرر ديال إسرائيل كاع و درسوه لأبنائنا لكن توقفوا عن العبث . لقد سئمنا من وجوهكم...
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0
25 - مواطن ريفي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:41
أسأل السيد خروز فأقول له بالله عليك أين يدرس ابناؤك
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0
26 - ضيف خفيف الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:41
الدارجة ستجعل الأجيال القادمة منعزلة عن العالم الخارجي، تعيش في قوقعة، ليس هناك شعب آخر يتكلم الدارجة غير المغاربة. اللغة توحد الشعوب، و هناك شعوب قوتهم في لغتهم، فإن دهبت فقدوا هويتهم. فإني أتساءل بأي لغة سيتكلم إبني مع مصري أو عراقي. بالدارجة؟؟؟
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0
27 - بن سي عبد السلام الأربعاء 14 نونبر 2018 - 18:45
مواقف غريبة ومتناقضة مع نفسها، خروز يكتب بالفرنسية لكنه يطلب منا أن ندرس أبناءنا بالدارجة. البعض يقول بأن العربية صعبة لكنه يدعونا إلى بذل مجهود كبير وكبير لتحصيل اللغة الفرنسية. اللغة العربية هي إرث تاريخي ولها مؤهلات لمواكبة العصر. وأقول لخروز ما علاقة الدارجة بالفكر النقدي، ألم يكتب العروي والجابري بالعربية وكتبهما عظيمة ولها أهمية كبيرة في هذا العالم من المشرق إلى المغرب، تقرأ في بغداد ودمشق والقاهرة بيروت وتونس...وظيفة الدارجة هي التواصل اليومي لا غير. في العالم كله هناك لغة عالمة مقعدة وأخرى لليومي مهمة لكنها في حدود معينة.يصعب استعمال العربية في اليومي كما يستحيل استعمال العلمية في الدراسات العلمية.
لا ترهقونا في أمور لا جدوى منها.
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