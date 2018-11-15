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كُتّاب وآراء
نقابة تعليمية تندد بـ"قمع" الاحتجاجات التلمذية
أدانت المنظمة الديمقراطية للتعليم، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، "القمع غير المبرر للاحتجاجات السلمية للتلاميذ المكفولة دستوريا، وبالقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان"، مشددة على ضرورة احترام رموز الوطن في الوقت نفسه.
ورفضت النقابة التعليمية، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، "تلاعب الحكومة باستقرار البلاد عبر إجراءاتها الأحادية واللاشعبية"، معربة عن تضامنها مع نضالات الحركة التلاميذية عبر ربوع الوطن، وداعية إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي وتحقيق مطالب التلاميذ، من خلال التراجع الفوري عن المرسوم الحكومي "المرتجل" بخصوص الساعة.
وجددت المنظمة الديمقراطية للتعليم تضامنها مع كل الفئات التعليمية "المتضررة" من القطاع، معبرة عن استهجانها لجدول الحوار القطاعي "الذي لن يفضي إلى أي شيء، سوى تعميق مزيد من اللعبة المغشوشة والقفز إلى الأمام ومزيد من سحب الثقة في الحركة النقابية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
وماذا عن السيارات والمحلات التجارية التي تعرضت للتخريب؟؟؟
أعرف أنه ليست لهذه النقابة غيرة على زجاج الأقسام الذي كسر لأن أولاد النقابيين فيها لن يتأذوا ن البرد القادم لأنهم يدرسون في الخصوصي...