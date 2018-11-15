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نقابة تعليمية تندد بـ"قمع" الاحتجاجات التلمذية

نقابة تعليمية تندد بـ"قمع" الاحتجاجات التلمذية
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 15 نونبر 2018 - 10:50

أدانت المنظمة الديمقراطية للتعليم، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، "القمع غير المبرر للاحتجاجات السلمية للتلاميذ المكفولة دستوريا، وبالقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان"، مشددة على ضرورة احترام رموز الوطن في الوقت نفسه.

ورفضت النقابة التعليمية، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، "تلاعب الحكومة باستقرار البلاد عبر إجراءاتها الأحادية واللاشعبية"، معربة عن تضامنها مع نضالات الحركة التلاميذية عبر ربوع الوطن، وداعية إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي وتحقيق مطالب التلاميذ، من خلال التراجع الفوري عن المرسوم الحكومي "المرتجل" بخصوص الساعة.

وجددت المنظمة الديمقراطية للتعليم تضامنها مع كل الفئات التعليمية "المتضررة" من القطاع، معبرة عن استهجانها لجدول الحوار القطاعي "الذي لن يفضي إلى أي شيء، سوى تعميق مزيد من اللعبة المغشوشة والقفز إلى الأمام ومزيد من سحب الثقة في الحركة النقابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أب تلميذة الخميس 15 نونبر 2018 - 11:04
هذه النقابة الصفراء نامت دهرا وخرجت الآن
وماذا عن السيارات والمحلات التجارية التي تعرضت للتخريب؟؟؟
أعرف أنه ليست لهذه النقابة غيرة على زجاج الأقسام الذي كسر لأن أولاد النقابيين فيها لن يتأذوا ن البرد القادم لأنهم يدرسون في الخصوصي...
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2 - مغربي معقول الخميس 15 نونبر 2018 - 11:24
هذا مثال لنقابة لا يهمها مصلحة الوطن وتؤجج الوضع. وخصوصا لا يهمها مستقبل أطفال أبرياء جلهم من الطبقة الفقيرة وقاصرون اي غير مؤهلين حتى بالادلاء بصوتهم في الانتخابات أو المشي حتى في الشارع دون راع.
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3 - ali الخميس 15 نونبر 2018 - 11:27
أغلبية النقابات والجمعيات وكل من يجيش ويلعب في هادا المعترك له نية واحدة وهو تهييج التلاميذ ضد النظام بل بالعكس ادا كانت هاته النقابة تشجب هادا الفعل فأول الاتهامات توجه لها لأن تلك الناشئة من المفروض انها تحت وصاية الأطر التي التعليمية ونوع التربية التي تلقن لهم بل أن تصرفات التلاميذ تضع هاته النقابات التي تمتل القطاع في قفص الاتهام وعيب عليهم ان يدفعوا بالناشئة لتتكلم عن مشكل بالوكالة هم المتضررون اي رجال التعليم منه ملحوظة اغابيتهم ينتمون للجماعة المناوئة لنظام وهم يستغلون اي حدت فحدار تم حدار من أحلامهم مع أن مصير أجيال ترك بيد هؤلاء دون رقيب اوحسيب .
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4 - أمين الخميس 15 نونبر 2018 - 11:29
ولكن ما رأي هذه الجهة المندةة بمن يخرب، ويخلق الفوضى، الاحتجاج السلمي الحضاري مقبول، وغيره مرفوض، هذه الرسالة، التي ينبغي أن ترفعها. ومن كان وراء إخراج التلاميذ كان عليهم أن يكتفوا بالاحتجاج داخل ساحات المدارس، وهذه كانت ستكون قمة الاحتجاج السلمي، لأن الأهم هو إبلاغ الرسائل.
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