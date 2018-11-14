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الرئيسية | مجتمع | إسلاميون ويساريون يتحدون الحكومة بكشف مُحرضي التلاميذ الغاضبين

إسلاميون ويساريون يتحدون الحكومة بكشف مُحرضي التلاميذ الغاضبين

إسلاميون ويساريون يتحدون الحكومة بكشف مُحرضي التلاميذ الغاضبين
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:20

رفض إسلاميون ويساريون الاتهامات التي توجه إلى التنظيمات السياسية المعارضة في كل محطة احتجاجية، وذلك على خلفية اتهام الحكومة لجهات لم تذكرها بالاسم بالوقوف وراء "انتفاضة التلاميذ" بالمدارس العمومية.

وكان اجتماع حكومي مصغر خلص إلى أن "خروج التلاميذ للاحتجاج لم يكن دائماً تلقائياً، بل تم رصد وجود أشخاص أجانب عن المدرسة قاموا بإغلاق أبواب المؤسسات التعليمية قصد منع المتعلمين من ولوجها"؛ بينما لمحت مصادر حكومية إلى وقوف جماعة العدل والإحسان وأحزاب اليسار المعارضة وراء الاحتجاجات.

القيادي في جماعة العدل والإحسان حسن بناجح يرى أن "السلطة تعودت في كل مرة على الاختباء وراء مثل هذه المزاعم والاتهامات بشكل عام وفضفاض"، مضيفاً أن "الحكومة لا تملك الجرأة لتحدد من هي هذه الجهات التي تقصدها".

واعتبر الناشط الإسلامي المعارض، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "إطلاق مثل هذه التهم من باب الحرص على أمن واستقرار البلد يطرح أكثر من علامة استفهام؛ لأن من يريد أن يكون الفعل الاحتجاجي خالياً من التأطير والوساطة بين السلطة والشعب فهو يرجح كفة الخطورة، في وقت تعتبر التيارات السياسية والمدنية صمام أمان ينبغي الحرص عليه من قبل الجميع".

"المنحى الذي تمضي فيه الدولة يهدف إلى قتل الوساطات وقتل الأحزاب والمنظمات الجادة، ما يعني وجود جهات تسعى إلى الفوضى"، يضيف بناجح، الذي أوضح أنه "عوض أن تعتبر الحكومة احتجاجات التلاميذ ناقوس خطر يدفع المسؤولين إلى تحمل مسؤوليتهم، نجدها تبحث عن هفوة أو خلل لتخرج موضوع الاحتجاجات من سياقه قصد تبرير المنطق السلطوي والقمعي".

من جهته قال الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، علي بوطوالة: "الحكومة عودتنا دائماً على منطق "طاحت الصمعة علقوا الحجام"، بينما أسباب احتجاجات التلاميذ هي عفوية واضحة لها علاقة بالتغيير المفاجئ في تغيير الساعة القانونية للمملكة، ما انعكس مباشرة على الزمن المدرسي".

وأورد القيادي اليساري: "التلاميذ ليسوا محتاجين إلى تحريض من قبل جهات معنية لأن الحكومة هي المحرض الحقيقي من خلال زيادة ساعة"، مشيرا إلى أن "الفاعل السياسي المعارض لا يمكن أن يقف في موقع الحكومة، بل من الطبيعي أن ينخرط في الاحتجاجات، بما فيها تظاهرات التلاميذ".

وحول اعتقال السلطات الأمنية في مدينة طنجة لعضوين من فيدرالية اليسار الديمقراطي على خلفية احتجاجات التلاميذ، أكد بوطوالة أنه تم توقيفهما من أمام منزليهما وليس في المظاهرات كما يتم الترويج له.

وكانت فيدرالية اليسار طالبت بإطلاق سراح عمر أمين البوزيدي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد، ونزار الهسكوري، عضو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ونادت الهيئة اليسارية بإطلاق سراح عضويها بشكل فوري، مستنكرة ما أسمته "المحاولات البئيسة لبعض المواقع الصفراء والأقلام المأجورة الرامية إلى إعداد طبخة للرفيقين المعتقلين"، وأعلنت تضامنها مع الاحتجاجات المشروعة التي يخوضها تلاميذ المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - rodéo الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:37
الناس كلها ماباغاش هاد الساعة ! ولا نتوما عينكم فشي وحدين دخلهم الحبس و صافي حتى الحراك الشعبي خاصكم تستافدو منو و تركبو عليه !!!
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2 - عليلي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:41
شاهدت في احد الثانويات في حينا في فاس طلبة من الجامعة يحرضون ويلقنون الشعارات الكل يعرف هذا كفانا مغالطات.
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3 - عبدو الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:41
"ضربني اوبكى وسبقني او شكى" .ولماذا البحث , بعدما كانت حالة شاذة ، وانتهت. وبقيت الساعة على حالها ...
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4 - vive le maroc الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:43
يعلقون أخطائهم على جهاة مجهولة! ! هذه الاحتجاجات سببها أي شيء إلا الساعة فهي بريئة حسب تحليل الحكومة ههههه
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5 - hicham الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:46
أكبر محرض للاحتجاجات هو المحكومة نفسها بقراراتها الإرتجالية و سياساتها اللاشعبية. سياسة الهروب إلى الأمام تؤدي إلى الخسران أحمادي. بالمناسبة #مقاطعون
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6 - متتبع الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:47
ههه عجيب والله من جماعة لا وجود ولا ثاتير لها ومنكمشة ومنعزلة اضحت,الان سبب وشماعة,لكل احتجاجات في سنوات خمس اخيرة . اطباء~ اساتذة ~متعاقدين~٢٠ فبراير~....قليل من العقل كثير من,سفه هذا حال من يحكم عوض,ايحاد حلول يجتمعون ليلفقو تهمة لكل معارض
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7 - أستاذ الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:49
في مدينة زايو بإقليم الناظور، وعلى خلاف المدن الأخرى ما زال التلاميذ لم يلتحقوا بأقسامهم احتجاجا على الساعة الإضافية
ومدينة زايو معروفة بأنها أحد معاقل العدل والإحسان
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8 - ايت الراصد:المهاحر الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:49
انه لمن البديهي ان تكون لدى الجهات السلطوية الحكومية المخزنية تهما جاهزة على مقاس كل الاحتجاجات كتبريرات واهية ..فحراك الريف يحركه انفصاليون ..وحراك جرادة حركه مشاغبون يسعون الى الفوضى .. اما احتجاجا ت التلاميذ والذين يهمهم الامر اكثر من غيرهم تحركه العدل والاحسان وفيدرالية اليسار..؟!؟؟؟
باختصار فمن يحرك التهم الجاهزة للحكومة اليس حكومة الظل الفعلية..؟!
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9 - anis الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:49
التلاميذ ليسوا محتاجين إلى تحريض من قبل جهات معنية لأن الحكومة هي المحرض الحقيقي من خلال زيادة ساعة"، مشيرا إلى أن "الفاعل السياسي المعارض لا يمكن أن يقف في موقع الحكومة، بل من الطبيعي أن ينخرط في الاحتجاجات، بما فيها تظاهرات التلاميذ".
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10 - جام مغربي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:51
أنا لو كنت مكان العثماني لكنت تمنيت لو بلعتني الأرض و خرصت.
5 سنوات من معارضة اضافة ساعة الصيف و اسبوعان من مقاطعة الدراسة في كل المغرب و الشعارات التي رفعت.

و أنتم بقيتم متشبثين بالكرسي و الامتيازات
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11 - فاروق بالحاج الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:51
انا تلميد بالتانوية خرجا وحتجينا ولاكين بارادتنا مشي بشي محريضين ان الحكومة تحاول التملص والكدب ياتمشي ساعة يا سنا بيضاء وكل شخص مسؤول عن نفسه
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12 - مغربي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:52
اللي قالتها الحكومة هي اللي كاينة.بغيتو ولا كرهتو
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13 - Said الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:54
الحكومة مسكينة ديما مظلومة كتاخذ القرارات الصائبة والتماسيح كيجبدوا عليها النحل
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14 - متهكم الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:56
حيدو,ساعة,وتحل مشكل ولا ديرين روسكم,في,جيل ٢٠٠٠ وراه لتسحر مع دراري صبح فطر ردو بالكم
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15 - ramssis الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:56
المغربة يقولون وبصوة واحد ﻻﻻﻻحاجة لنا بالساعة اﻻضاغيةانها ﻻتﻻءمنا كموضغون وتﻻميد بﻻ مزايدات بينكم وكونو واقعيين
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16 - إبن العاصمة العلمية الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:58
وتا نتوما كتديو على. كلام الحكومة فين عمرهم قالو شي حاجة صحيحة راه كيغطيو الشمس بالغربال اول مظاهرة من نوعها في العالم
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17 - ادريس الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:59
معرفناش هاذ الحكومة واش مغربية ولا من شي قارة أخرى لما المغاربة يقطعو الحليب سنطرال والماء وشركة أفريقيا يقلون إنها يد خفية او خارجية لما تلاميد يحتجون أمام مدارسهم يقلون انهم الإسلاميون وراءهم حسبية الله ونعمة الوكيل فيكم يا حكومة
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18 - مواطنة الأربعاء 14 نونبر 2018 - 22:00
باينة اهمية الوساطة وقيمتها التعليمية والتربوية لبعض الاحزاب وخصوصا إذا كان العدل والإحسان ضمنها من سلوك هؤلاء التلاميذ اللا أخلاقي ..سواء إهانتهم للعلم الوطني او الشعارات البذيئة والمنحطة التي اطلقوها في وجه الشعب المغربي كافة وهم يظنون بانهم يشتمون والدة العثماني التي لا ذنب لها في الساعة الإضافية.. سواء دخل الأحزاب أو لم يدخلو فالمغرب بأحزابه ووزارة تعليمه وتربيته ومسؤوليه ساهموا في خلق جيل من التافهين و الضباع والذئاب اللذين لن يصلحوا لشيء ولا يمكن لأي وطن ان يعول عليهم
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19 - الفتنة نائمة الأربعاء 14 نونبر 2018 - 22:00
أودي و الله ما فشلها ماتعاود...ألفت الحكومة لغة التخوين و الاتهام و الخوار ووواتهام الأخرين بالتشويش و الزعيق، في حين يعلم الأبله قبل الفطن مدى عجزها و قلة حيلتها..أتوقع اقالة الحكومة أو على الأقل تعديل كبير في الأيام القليلة الموالية للمصادقة على قانون المالية نتيجة لمنسوب الاحتقان الحالي، و كذا بروز عدم كفاءة مجموعة من الوزراء قي تدبير المرحلة و منهم الداودي، و الوفي، و بوليف. و الله علم.
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