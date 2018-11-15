هيئات حقوقية تنتقد "تصْفية الأصوات المُعارضة‬"

هسبريس - عبد السلام الشامخ

دعتْ 23 هيئة حقوقية ونقابية وسياسية مغربية إلـى أسبوع وطني للاحتجاج على ما تتعرض له الهيئات من تضييق ومنع، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 نونبر 2018، تحت شعار "باركا من التضييق والمنع"، رافضةً ما وصفته بـ"انحيازَ النيابة العامة إلى صفِّ الدولة في الإجهاز على المكونات الحقوقية".

وعلى الرُّغم من تعهُّدات الحكومة بضمان حرية الجمعيات الحقوقية والهيئات النشيطة في النسيج المدني والسياسي، إلا أنَّ مجموعة من المتدخلين في ندوة نظّمتها اليوم الخميس شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق أجمعوا على أن "المغرب لازالَ بعيداً عن إقرار فعلي لحق المكونات الحقوقية في التنظيم والتجمع"، مُنددين بـ"استغلالِ الدولة لجهاز النيابة العامة من أجل إقبارِ الأصوات المناضلة"، وذلك بمناسبة مرور 60 سنة على صدور قوانين الحريات.

ويأتي التئام الحقوقيين في هذا اللقاء بعدَ حملة وطنية ودولية كانت قد أطلقتها الشبكة الحقوقية التي تضمُّ في عضويتها 23 جمعية، لتوقيع عرائض من طرف الأفراد والهيئات، من أجل التنديد بـ"تضييق الدولة المغربية على الحق في التنظيم والتجمع، ومطالبتها بوقفه، ومن أجل التضامن مع الضحايا". واعتبرَ محمد صادقو، منسق الشبكة، أنَّ "هذه الممارسات من منع وتضييق على الهيئات تشكل تعديا صارخا علـى اختصاصات القضاء الموكول له وحده قانونا إيقاف الجمعيات والنقابات والأحزاب وحلها".

وأضاف صادقو في كلمة باسم شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق أن "الأمر وصلَ بسلطات البلاد إلى حدّ الضغط على عائلات بعض أعضاء الهيئات، وخصوصاً الشباب منهم، عن طريق التهديد والوعيد، مُسخرة في ذلك أعـوان السلطة قصد حملهم على الانسحاب والاستقالة من مكاتب فروعها".

واعتبر المتحدث ذاته أنَّ "مُسايرة القضاء لتلك التصرفات الصادرة عن السلطة الإدارية هو تنازل غير مشروع عن الاختصاصات المسندة إليه بموجب الدستور، الذي يعطيه وحده الحق في إيقاف الجمعيات والنقابات والأحزاب وحلها"، مؤكداً أن "بعض الهيئات المشكلة للشبكة والمتضررة من الأحكام الصادرة عن القضاء ستتوجه بشكايات إلى المجلس الأعلى للسلطــــــــــة القضائية ضد تلك الأحكام والهيئات القضائية المصدرة لها، بسبب ارتكاب خطــــــأ قضائي جسيم والمس بمبدأ دستوري".

وزادَ الناشط الحقوقي: "حملة التضييق على العديد من الهيئات تصاعدتْ من خلال الانتهـاك السافر لحقها في التنظيم والتجمع، وتمادت السلطات المعنية، في انتهاك صـــارخ لكــــل المواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وفي خرق سافر لفصول الدستور 7 و8 و9 و12، التي تكفل الحـــــق فـــــي تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات وحرية الاجتماع".

من جانبه، قال النقيب والمحامي عبد الرحمان بنعمرو، في مداخلة له، إن "الدولة بمكوناتها المادية والمعنوية مسؤولة عن كل هذه الخروقات التي نسجلها يومياً بعد ارتفاع حالات المنع والمضايقات من طرف السلطات"، مضيفاً أن "منع نشاط جمعية ما فيه مساس بحق دستوري ويعاقب عليه القانون الجنائي وفق ما ينص عليه الفصل 152".

ودعا النقيب ذاته إلى "تأكيد استقلالية القضاء والنيابة العامة حتى لا تكون منحازة لصالح النظام"، مشيراً إلى أن "الدولة بمكوناتها التشريعية والقضائية والتنفيذية تخدم النظام وخلقت من أجل حمايته".