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الرئيسية | مجتمع | وضعية الفنان العمراني تتحسن بعد عملية جراحية بالمستشفى العسكري

وضعية الفنان العمراني تتحسن بعد عملية جراحية بالمستشفى العسكري

وضعية الفنان العمراني تتحسن بعد عملية جراحية بالمستشفى العسكري
وائل بورشاشن من مراكش (صورة: محمد سلاوي)
الخميس 15 نونبر 2018 - 17:00

قال عبد الله العمراني، المسرحي والمشخّص المغربي، إن وضعيته الصحية بعد العملية الجراحية التي أجراها أضحت أفضل بكثير، رغم أن حالته صعبة قليلا، "لأن المريض ليس مثل المعافى".

العمراني، الذي نُقِل إلى المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش بعد وعكة صحية ألمّت به، ذكر أن العملية التي أجراها صعبة وتحتاج مجهودا كبيرا حتى يتحمّلها المريض، مضيفا أنه لا يتمنى أن يمرّ منها أي إنسان كان.

وشكر العمراني الطاقم الصحي للمستشفى، وعلى رأسه الطبيب المشرف على حالته "الذي ينوّه به كل من في المستشفى، ومن حسن حظّي أني كنت بين يديه وأجرى لي العملية".

ووضّح الممثل المغربي أنه بعد انتقاله إلى المستشفى أجرى مجموعة من الفحوصات بالرنين المغناطيسي، وفحوصات بالأشعة، وأعطيت له حُقَن، وأخذ أدوية ساهمت في تحسن حالته؛ وهو ما يظهر في قدرته على جمع يده على شكل قبضة بعد أن فقد القدرة على القيام بذلك في وقت سابق.

وبدا العمراني في سياق تفاعله مع أسئلة جريدة هسبريس الإلكترونية مبتسما وراضيا بقدره، وهو ما عبّر عنه بقوله: "أنا راض بالعناء الذي كتبه الله لي، وأحمده على تحسّن حالتي".

ووصف المسرحي زيارة محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، له، بـ"الفريدة"، وشرح أن الوزير أخبره بأن زيارته ستكون على الساعة 8 بالمستشفى العسكري، وكذلك كان، مضيفا أنه قال له: "أنت أعطيت للبلد ما يمكن أن تعطيه من شبابك ورجولتك، والبلد يؤازرك، ويعاني ما تُعانيه، ولكنه يكافئك".

كما عبّر الوجه المسرحي والتلفزي المعروف عن إيمانه بأنّ الجمهور المغربي فريد من نوعه، نبيل، يعزُّ الفنان ويتتبّع خطواته، وقد آزره في مرضه، شاكرا إياه على الاهتمام، ملتمسا منه الدعاء له بالشفاء العاجل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - lassssssssss الخميس 15 نونبر 2018 - 17:12
‏الله يجعلها مغفرة للذنوب و بالشفاء إن شاء الله
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20
2 - abdou rabat الخميس 15 نونبر 2018 - 17:16
بالشفاء العاجل ان شاء الله وتحية كبيرة للممثل والمسرحي القدير عبدالله العمراني جميع الأعمال ديالو محترمة وتتناسب مع جميع الفئات العمرية واللي كيعجبني فيه بزاف هو التشخيص الرائع ديال الإنسان الإجتماعي والشعبي .كنتمنى إن وزارة الثقافة ترد الإعتبار لرواد المسرح والفن
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20
3 - melloul الخميس 15 نونبر 2018 - 17:17
شكرا لمعالي الوزير الدكتور محمد لعرج على هته الالتفاتة النبيلة لهذا الفنان الأصيل الذي اتحف الجمهور المغربي وخزانة الإبداع الوطنية بأعمال ستضل محفورة في الذاكرة. متمنياتي لك بالشفاء العاجل سيدي عبد الله.
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10
4 - ماريا الخميس 15 نونبر 2018 - 17:28
اللهم اشفيه بشفائك و داويه بدوائك و عافيه من بلائك.وجميع مرضى المسلمين.
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6
5 - كريم المصباحي الخميس 15 نونبر 2018 - 17:35
اللهم اجعله طهور ان شاء الله شافاك الحق سبحانه وتعالى اللهم لا شفاء إلا شفاؤك يارب العالمين السي العمراني انك رمز الجد والعمل الجاد.
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6 - بوتقموت الخميس 15 نونبر 2018 - 17:39
صراحة فنان متميز .ادعو لك بالشفاى
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7 - نونو الخميس 15 نونبر 2018 - 17:41
نرجو من العلي القدير ان يمن عليه بالشفاء و نامل من الباري ايضا ان يجد جميع مواطني هذا البلد مستشفى لاءقا يضمههم اذا استبد بهم الالم.ولا حرم الله شخصا عافيته
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8 - Ismail الخميس 15 نونبر 2018 - 17:42
شفاك الله و عفاك الله فشافي هو الله
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9 - nabila الخميس 15 نونبر 2018 - 17:44
نتمنى لك الشفاء العاجل باذن الله.
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10 - abdou 1 الخميس 15 نونبر 2018 - 17:46
الاستاذ و الفنان والرجل الشهم .عرفناه منذ صغرنا عبر شاشات التلفزیون .کان وجها مالوفا منذ صغرنا. والان وهو فی هذا الفراش اری فیه ابی واخی الاکبر. ادعو الله الذی وسعت رحمته کل شیء ان یشفیه و یعافیه. املا ان نراه فی صحة جیدة یجوب و یجول فوق خشبة المسرح و فی بلاطوهات التمثیل.لقد اشتقنا الی ذاک الفن الراقی.
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11 - جرادي الخميس 15 نونبر 2018 - 17:46
اللهم هبه الصحة والسلامة والعافية. واشف جميع مرضى المسلمين .آمين.
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