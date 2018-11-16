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كُتّاب وآراء
تقرير عالمي: جامعة مغربية وحيدة توفر وظائف لحاملي الشهادات
بعد المراتب المخجلة التي سجلها المغرب في ترتيب الجامعات العالمية الخاص بالحقول المعرفية لسنة 2019، كشفت المؤسسة الدولية المتخصصة في ترتيب الجامعات "تايمز هاير إديوكيشن" عن أفضل المؤسسات التعليمية في توظيف الخريجين وحاملي الشهادات.
ولم تستطع أي جامعة مغربية عمومية دخول قائمة التصنيف العالمي الذي يغطي 250 مؤسسة تعليمية في 41 بلداً من مختلف مناطق العالم، في حين استطاعت جامعة الدار البيضاء الدولية (واحدة من أبرز مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب) أن تحصل على رتبة متأخرة وتحل ضمن فئة ما بين 200 و250.
ويعكس التصنيف "Times Higher Education"، وهو أرفع تقرير عالمي يقيس الأداء العلمي والأكاديمي لمؤسسات ومعاهد التعليم العالي، افتقار المملكة المغربية إلى جامعات عليا لها القدرة على تأهيل طلبتها للنجاح في أسواق العمل.
وقالت المؤسسة البحثية العالمية، في تقرير توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، إن التصنيف السنوي الجديد، الذي تم إنجازه بتعاون مع شركة عالمية رائدة في عالم الموارد البشرية، يقدم أفضل 150 مؤسسة تعليمية من حيث التوظيف في العالم؛ وذلك انطلاقا من مسح عالمي شمل أزيد من 7000 مستجوب من مديري التوظيف ومدراء الشركات العالمية الكبرى.
وتصدرت جامعة هارفرد الأمريكية قائمة التصنيف كأفضل جامعة يمكن لطلبتها أن يلجوا سوق الشغل بكل سهولة، تلتها جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في حين حلت جامعة كامبردج البريطانية في المرتبة الرابعة دولياً؛ وهو ما يعكس حفاظ الجامعات الأنجلوساكسونية منذ عشرات السنين على ريادة أفضل جامعات العالم.
في المقابل، سجلت الجامعات الألمانية صعودا لافتا منذ عام 2011؛ إذ تزايد عددها في هذا التصنيف بأكثر من الضعف وبلغ 13 جامعة ضمن أفضل 150 مؤسسة تعليمية، وهو ما مكنها من التفوق على فرنسا.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حلت جامعة الملك عبد العزيز السعودية في صدارة الترتيب الإقليمي والمركز 139 عالميا، ثم جامعة الملك سعود السعودية أيضا، التي جاءت ضمن الفئة ما بين 150 و200، تلتها جامعة أبوظفي الإماراتية في الفئة ما بين 200 و250، متبوعة بجنوب إفريقيا بثلاث جامعات، هي جامعة كيب تاون وجامعة ستيلينبوش وجامعة ويتواترسراند، في الفئة ما بين 200 و250، وجامعة قطر ضمن الفئة ما بين 200 و250، ثم في الأخير جامعة الدار البيضاء الدولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
أنا أستاذ جامعي وأحمل الأساتذة المسؤولية على مستوى التعليم
الاساتذة لايقومون بواجبهم الا قلة قليلة جدا
لدينا الإمكانيات المادية في الجامعات طبعا هناك عراقيل من المسؤولين الإداريين لكن عقلية الاساتذة هي السبب الرئيسي
المستوى العلمي لأغلبية الاساتذة لايرقى الا لن يكون طالب دكتورا او مهندس في أوروبا
هذا هو الواقع
انا درست في اوروبا وأعرف الفرق
أغلبية الاساتذة ام توصيفهم بمقاييس غريبة
دون المستوى
وحد المقارنة باش الوحد اشوف هو انى الباك المغربي مع الباك الألماني هو المستوى ديل الاعدادي يعنى المستوى ديل التعليم هبط بزاف في المغرب .
بدون النظر لهدوك لجيبن الباك غير بنقل والاغش .
يعني كفاش هدو اقدم شي حاجة لهد البلاد لا على المستوى السياسي و لا اقتصادي. و ربما وحد الأشكال لمازال معرفنوش بزاف ديل هو انى وخى كينن بزاف ديل الناس شدين الاجازة في شي مادة رغم هد ف المستوى ديلهم لا يغول لهم اجاد مكان الشغل و دليل هو بزاف ديل شريكات غربي تريد الاستثمار في المغرب ولكن لا تجيد يد عاملا مؤهلا .
هناك أقسام لا يتعدى عدد الطلبة بها 10( هم أصلاً أبناء الأغنياء ) بطبيعة الحال عند تخرجهم سيوظفون مما يجعل نسبة التوظيف عالية بهده المؤسسة تصل إلى 99%
هده الجامعات ستزيد الطين بلة سيصبح تلاميد الحاصلين على معدل 10 ف البكالوريا هم أصحاب الوظائف والقرارات في هدا البلد السعيد