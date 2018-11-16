24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زيارة "بابا الفاتيكان" إلى المملكة تبهج الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب (5.00)

  2. أستاذة تحوّل قاعة دراسية إلى لوحة فنية بمكناس (5.00)

  3. شقير يرصد نجاح الدولة في التوقيت الديني وفشل "الزمن الدنيوي" (5.00)

  4. حلو الحياة ومرها (5.00)

  5. أخنوش يتتبع "برنامج جرادة" لإرساء بدائل فلاحيّة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تقرير عالمي: جامعة مغربية وحيدة توفر وظائف لحاملي الشهادات

تقرير عالمي: جامعة مغربية وحيدة توفر وظائف لحاملي الشهادات

تقرير عالمي: جامعة مغربية وحيدة توفر وظائف لحاملي الشهادات
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الجمعة 16 نونبر 2018 - 07:00

بعد المراتب المخجلة التي سجلها المغرب في ترتيب الجامعات العالمية الخاص بالحقول المعرفية لسنة 2019، كشفت المؤسسة الدولية المتخصصة في ترتيب الجامعات "تايمز هاير إديوكيشن" عن أفضل المؤسسات التعليمية في توظيف الخريجين وحاملي الشهادات.

ولم تستطع أي جامعة مغربية عمومية دخول قائمة التصنيف العالمي الذي يغطي 250 مؤسسة تعليمية في 41 بلداً من مختلف مناطق العالم، في حين استطاعت جامعة الدار البيضاء الدولية (واحدة من أبرز مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب) أن تحصل على رتبة متأخرة وتحل ضمن فئة ما بين 200 و250.

ويعكس التصنيف "Times Higher Education"، وهو أرفع تقرير عالمي يقيس الأداء العلمي والأكاديمي لمؤسسات ومعاهد التعليم العالي، افتقار المملكة المغربية إلى جامعات عليا لها القدرة على تأهيل طلبتها للنجاح في أسواق العمل.

وقالت المؤسسة البحثية العالمية، في تقرير توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، إن التصنيف السنوي الجديد، الذي تم إنجازه بتعاون مع شركة عالمية رائدة في عالم الموارد البشرية، يقدم أفضل 150 مؤسسة تعليمية من حيث التوظيف في العالم؛ وذلك انطلاقا من مسح عالمي شمل أزيد من 7000 مستجوب من مديري التوظيف ومدراء الشركات العالمية الكبرى.

وتصدرت جامعة هارفرد الأمريكية قائمة التصنيف كأفضل جامعة يمكن لطلبتها أن يلجوا سوق الشغل بكل سهولة، تلتها جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في حين حلت جامعة كامبردج البريطانية في المرتبة الرابعة دولياً؛ وهو ما يعكس حفاظ الجامعات الأنجلوساكسونية منذ عشرات السنين على ريادة أفضل جامعات العالم.

في المقابل، سجلت الجامعات الألمانية صعودا لافتا منذ عام 2011؛ إذ تزايد عددها في هذا التصنيف بأكثر من الضعف وبلغ 13 جامعة ضمن أفضل 150 مؤسسة تعليمية، وهو ما مكنها من التفوق على فرنسا.

على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حلت جامعة الملك عبد العزيز السعودية في صدارة الترتيب الإقليمي والمركز 139 عالميا، ثم جامعة الملك سعود السعودية أيضا، التي جاءت ضمن الفئة ما بين 150 و200، تلتها جامعة أبوظفي الإماراتية في الفئة ما بين 200 و250، متبوعة بجنوب إفريقيا بثلاث جامعات، هي جامعة كيب تاون وجامعة ستيلينبوش وجامعة ويتواترسراند، في الفئة ما بين 200 و250، وجامعة قطر ضمن الفئة ما بين 200 و250، ثم في الأخير جامعة الدار البيضاء الدولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - العقلاني الجمعة 16 نونبر 2018 - 07:24
جامعة الدار البيضاء الدولية ليست عمومية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
2 - طارق الجمعة 16 نونبر 2018 - 07:36
صراحة ليست بمافجئة
أنا أستاذ جامعي وأحمل الأساتذة المسؤولية على مستوى التعليم
الاساتذة لايقومون بواجبهم الا قلة قليلة جدا
لدينا الإمكانيات المادية في الجامعات طبعا هناك عراقيل من المسؤولين الإداريين لكن عقلية الاساتذة هي السبب الرئيسي
المستوى العلمي لأغلبية الاساتذة لايرقى الا لن يكون طالب دكتورا او مهندس في أوروبا
هذا هو الواقع
انا درست في اوروبا وأعرف الفرق
أغلبية الاساتذة ام توصيفهم بمقاييس غريبة
دون المستوى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
3 - Murad الجمعة 16 نونبر 2018 - 07:38
مادخلنونا حتا نقراو فالجامعة باقي عاد يوفرو لينا الوظيفة. هادي 3 سنوات ونا كنحاول ندخل نقرا فجامعة القاضي عياض مراكش وبدون نجاح، مع العلم اني عمري ما درست في أي جامعة. حاصل على بكالوريا 2013 و ومتفوق في اللغة الإنجليزية بمعدل 18 نقطة و معنديش حتى الحق نقرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
4 - مجلوق فنيويورك الجمعة 16 نونبر 2018 - 07:47
المغرب كلو Brooklyn فنيويورك كبار منو ؤباغين تكادو الجامعات ديال امريكا مع الجامعات المغريبية,,,وهنا فامريكا تقرا غير عام فمدرسة تكوين المهني كتخرج الغد كتخدم,,برا على الجامعات الكبيرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - yassine benfkir الجمعة 16 نونبر 2018 - 08:05
هذه حقيقة. ليس للمخزن النية الصالحة لصلاح مشكل التعليم في المملكة. هناك كتيرين من الحاصلين على الباك والمستوى ضعيف جدا. والمشكل الاكبار هو أن التلميذ عندما يحصل على الباك. لايراى في الجامعة سوا مضيعة للوقت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - سياسة العكر على الخنونة! الجمعة 16 نونبر 2018 - 08:08
شيدوا أعلى ناطحة سحاب في افريقيا، و استعملوا القطار فائق السرعة (180 كم/س) !! و نظموا المهرجانات الضخمة، و ابنوا المركبات التجارية العملاقة ! لكن في آخر المطاف، التعليم هو من يصنف الدول بين الرائدة، و الغارقة في التخلف!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
7 - Remy الجمعة 16 نونبر 2018 - 08:29
Le problème de mauvais classement du maroc n’est pas seulement la responsabilité de l’etat mais les profs non plus ne font aucun effort pour créer des liens dans des projets avec les universités du monde, tous ce qui compte au maroc c’est le niveau de salaire sans ijtihad
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
8 - manesp الجمعة 16 نونبر 2018 - 08:34
government has to recognize its failure in all sector espcefically education and healty niether a healty system nor its education system have a success .both of them are giving a dirty pic about moroccan country
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - Aziz الجمعة 16 نونبر 2018 - 08:48
هدشي لتنقول دابا واخا الوحد أشد دكتورة من شي جاميعا ت مغربي تيبقى المستوى ديل ضعيف و ميقدرش اسير عمل الشغل لان تكوين ديلو ضعيف.
وحد المقارنة باش الوحد اشوف هو انى الباك المغربي مع الباك الألماني هو المستوى ديل الاعدادي يعنى المستوى ديل التعليم هبط بزاف في المغرب .
بدون النظر لهدوك لجيبن الباك غير بنقل والاغش .
يعني كفاش هدو اقدم شي حاجة لهد البلاد لا على المستوى السياسي و لا اقتصادي. و ربما وحد الأشكال لمازال معرفنوش بزاف ديل هو انى وخى كينن بزاف ديل الناس شدين الاجازة في شي مادة رغم هد ف المستوى ديلهم لا يغول لهم اجاد مكان الشغل و دليل هو بزاف ديل شريكات غربي تريد الاستثمار في المغرب ولكن لا تجيد يد عاملا مؤهلا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
10 - Zig.italy الجمعة 16 نونبر 2018 - 08:54
وهل مواد مقرر البغريرة يؤهلنا من ظمن الاخرين فسياسة التكليخ منهجة والشعب ادرك ذالك بدئا من الطفل الى ما فوق . . .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - مغربي الجمعة 16 نونبر 2018 - 08:59
اختصاص "الجامعات و المدارس الخاصة" بالمغرب هو امتصاص دم المغاربة والنتيجة ها هي: دبلومات بدون مؤهلات لفرص الشغل. نطلب من الساهرين على هاته الجامعات و المدارس الخاصة إغلاقها لانها بدون فائدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
12 - احمد الجمعة 16 نونبر 2018 - 09:01
صار تذيل المغرب في أغلب المجالات شيئ طبيعي جداً الا احتلاله مكانة متقدمة في مجال الفساد في شتى أنواعه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
13 - بوشيخي عبد الله ولد حميدو الجمعة 16 نونبر 2018 - 09:07
المغرب ديما متذيل في الصحة والتعليم وفي التنمية البشرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
14 - مواطن2 الجمعة 16 نونبر 2018 - 09:15
على كل حال ..دائما في آخرالترتيب....حتى في الجامعات الخاصة...التساؤل والسؤال الذي يطرح...هل تقرأ هاته الاحصائيات من طرف من يهمهم الامر....؟ حتى التعقيب على هذا النوع من الدراسات لا يتم ....علما بان وصولها اليهم لابد ان يتم ....وقد سبق هاته الدراسات مئات الدراسات والاحصائيات والظاهر ان الامور لا تتغير....قد يقبل المرء الترتيب في آخرة اللائحة بالنسبة للمؤسسات العمومية التي ثبت تعثرها..لكن الامر غير مقبول بالنسبة لمؤسسات دولية ..لا يلجها الا الاثرياء من القوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - portarieu الجمعة 16 نونبر 2018 - 09:32
ن لاحط ان جل الجامعات العربية حتى في دول البترول لاتوفر شغلا لان جل المناصب تتوارثها العاءلات الموجودة في مراكز القرار كما ان تحفيز العلمي نادر رغم الامكانات المادية الهائلة حيث ان ما يخصص لميزانيات السيارات الفارهة للمسؤولين والاحزاب لايخصص للبحث العلمي ولان هذا الاخير يعني الادمغة المتنورة فالمسؤول العربي فطن الى ان التعليم الجيد سبب كل المشاكل فاحسن الطرق عدم تشجيعه انشري عزيزتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
16 - بنت البلاد الجمعة 16 نونبر 2018 - 09:36
جامعة الدار البيضاء الدولية ! أنا عمري ما سمعت بها. وملي هي في آخر الصفوف علاش جابدينها لنا دائما المغرب ضمن الأواخر يا للعجب !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
17 - Said الجمعة 16 نونبر 2018 - 09:36
و ماذا تتوقعون مثلا ان نحتل الرتبة الأولى مع هذه الحكومة التي تلهي شبابنا بالقشور أصلا المغرب هذا هو هدفه و ما خطط له قد ادركه لأن المتعلمين كيجيبو غير صداع الراس لهاد الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
18 - ملاحظة الجمعة 16 نونبر 2018 - 09:41
في رأيي أن المشكل يكمن في البرامج و المواد المدرسة في الجامعات المغربية و طريقة التدريس التي تعتمد على النظري اكثر من التطبيقي فلو كانت هناك تداريب (stages ) مستمرة في الشركات و تكون شرطا اساسيا في تخرج الطالب مع احدات نظام تنقيط صارم على هده التداريب و إلزام الشركات بقبول عدد معين من المتدربين لربما ستكون النتيجة أفضل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
19 - حقيقة الجمعة 16 نونبر 2018 - 10:01
كنت افتخر و اطمح لولوج الجامعات المغربية لكنني اكتشفت حقائق مدمرة جدا لطالبي العلم و البحث العلمي بكلية الاداب و العلوم الانسانية سلك الماستر سنة 2012 لا مكان للطلبة الحقيقيين فقط هناك و هناك لفلان و فلان الى متى و كيف سنبقى على هذا الحال حسبنا الله و نعم الوكيل في مجموعة من الاساتذة المشرفين و المنسقين و حتى بعض المسؤولين انا شخصيا لن اسامحهم و لن يسامحهم الوطن بصفة عامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - ملاكم الجمعة 16 نونبر 2018 - 10:07
تحية نضالية لصاحب التعليق الثالث..اشد على يدك بحرارة. اتمنى ان تراسل الوزير في هذا الشأن..ولكن قبل كل شيء..اذهب لمكتب العميد..ثم مكتب الرئيس..ثم العمالة..اذا لم يتفهموا..راسل الوزير..اذا وصل شهر اكتوبر..عليك بالنضال يا اخي..مانطة..5 لتر ماء و علبة سكر و نم هناك..الى ان يتحقق المطلب او الموت..راه عندنا مسؤولين كانونيين..مشكل صغير..خاص الأمم المتحدة تجيب ليه الخبار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - nour الجمعة 16 نونبر 2018 - 10:11
التقرير يعتمد على نسبة التوظيف لخريجي الجامعات منطقي أن تحتل جامعة الدار البيضاء الدولية (هي جامعة خاصة وليس عمومية) مراتب أولى ليس بسبب مستواها العلمي وانما بسبب عدد خريجي الجامعة الضعيف جداً
هناك أقسام لا يتعدى عدد الطلبة بها 10( هم أصلاً أبناء الأغنياء ) بطبيعة الحال عند تخرجهم سيوظفون مما يجعل نسبة التوظيف عالية بهده المؤسسة تصل إلى 99%
هده الجامعات ستزيد الطين بلة سيصبح تلاميد الحاصلين على معدل 10 ف البكالوريا هم أصحاب الوظائف والقرارات في هدا البلد السعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
22 - غيور الجمعة 16 نونبر 2018 - 10:30
الجامعة المغربية المؤهلة لتوفير فرص الشغل للخريجين هي جامعة "بك صاحبي" اما البحث العلمي فالله ارحم عبد الله شقرون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
23 - سعيد الجمعة 16 نونبر 2018 - 10:35
المشكل في منظومتنا التربوية التي تعتمد الشحن وتفرض على التلميذ دراسة مواد متجاوزة أكل عليها الظهر وشرب. كيف يعقل أن يدرس تليمذ في الثانية بكالوريا علوم فيزيائية مثلا مجموعة من المواد الادبية التي لن تنفعه في شيئ وتحرمه بالمقابل من تكنولوجيا المعلوميات و الاشغال التطبيقية في المواد العلمية وتفرض عليه اللغة الفرنسية المتجاوزة عالميا وتحرمه من تكوين في انشاء مقاولة والاعتماد على الذات والابداع والابتكار ولكن هيهات هيهات فهذامن شأنه أن يغضب ماما فرنسا ونحن لا نريد أن نخدش مشاعرها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - العلم نور الجمعة 16 نونبر 2018 - 10:37
مشكل عدم قدرة الجامعات المغربية علي تخريج طلبة اكفاء يثمتل في سوء تدبير للإمكانيات المتاحة وبسبب الفساد المستشري في الجامعات من المحسوبية والزبونية وعدم وجود رؤية لتطوير الجامعات وملائمتها لسوق الشغل هذا الأخير حيث يصعب أن تجد شغل يكافئ ماتعلمه المتخرج دون اغفال عدم مسايرة الجامعات المغربية للتطورات والتقنيات الجديدة في التعليم والبحث العلمي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - ilyess الجمعة 16 نونبر 2018 - 10:47
كن يديرو الترتيب بالعكس يجي المغرب الاول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 25 | عرض: 1 - 25

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.