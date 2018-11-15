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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون يحتجون على "غطرسة الدولة" بلباس الأسود أمام البرلمان

حقوقيون يحتجون على "غطرسة الدولة" بلباس الأسود أمام البرلمان

حقوقيون يحتجون على "غطرسة الدولة" بلباس الأسود أمام البرلمان
هسبريس – نورالدين إكجان (صور: منير امحميدات)
الخميس 15 نونبر 2018 - 23:00

بكمامات ولباس أسود اللون عادت العديد من الوجوه الحقوقية المعروفة إلى رفع شارة النصر أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، مساء الخميس، احتجاجا على "الواقع الحقوقي المر، المتسم بغطرسة الدولة في التعاطي مع المطالب الشعبية المتمثلة في تحسين ظروف العيش، والحد من الفوارق الاجتماعية الفظيعة التي يعيشها المواطنون، وما يرافق ذلك من إصرار المسؤولين عن البلاد والعباد على تشديد الخناق على عموم مكونات الحركة الحقوقية المغربية".

الوقفة التي دعا إليها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، نظمت رغم البرد القارس، وأوضحت أن "الدولة تسعى إلى الحيلولة دون اضطلاع الحركة الحقوقية بأدوارها في فضح الفساد والاستبداد، الذي يديم واقع التهميش والتجهيل وسد كل الآفاق لتطور البلاد، وهو ما يؤكده الفشل الواضح للسياسات العمومية في مجالات الشغل والسكن والتعليم والصحة والقضاء والثقافة والرياضة وغيرها".

ورددت الوقفة، التي رفعت شعار الثورة التونسية، "إذا الشعب يوما أراد الحياة/ فلا بد أن يستجيب القدر". ونددت بـ"اللجوء المستمر إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية في الريف وزاكورة وجرادة وتندرارة وأوطاط الحاج وبني ملال وغيرها من المدن والقرى، والزج بخيرة شباب هذا الوطن خلف القضبان، والحكم بقرون من السنوات عليهم، والمنع والتضييق والقمع المستمر لكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وفي هذا الصدد، قال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن "وقفة الغضب اليوم تأتي من أجل إدانة تعاطي الدولة المغربية مع الحركة الحقوقية، ومع مختلف مكونات المجتمع"، مسجلا وقوع تراجع كبير في مجال الحقوق والحريات، و"هذا الأمر يعصف بجميع الشهداء والسجون والمنافي، حيث قدم العديدون تضحيات من أجل الديمقراطية"، يوضح بنعبد السلام، مضيفا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوقفة تطالب برفع الدولة يدها عن الجمعيات الحقوقية والحريات، وأن تحترم حقوق الإنسان، بعيدا عن الادعاء". وأشار إلى أن "سلوك الدولة يبقى مدانا في علاقته بالحركة الحقوقية".

من جهته، قال عادل أداسكو، عن الحركة الأمازيغية بالرباط، في تصريح لهسبريس، إن "وقفة اليوم توجه رسالة مباشرة إلى الدولة، التي تنتهك حقوق الإنسان الثقافية، وخير مثال على ذلك هو اللغة الأمازيغية، التي تمارس عليها ضغوطا من أجل ألا تخرج إلى الوجود"، مضيفا أن "معتقلي حراك الريف يحكم عليهم بشكل غير طبيعي، كما أن سكان سوس يتعرضون للاختطاف من طرف الرعاة الرحل، والسلطات لم تتحرك إلى حدود اللحظة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - أبو سعد الخميس 15 نونبر 2018 - 23:19
On prend toujours les mêmes et on recommence. on peut les appeler les manifestants professionnels de tous les jours
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2 - Adilusa الخميس 15 نونبر 2018 - 23:20
أكبر سرطان ينخر في جسد الدولة هم هؤلاء الحقوقيون.
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3 - عبد الكريم بوشيخي الخميس 15 نونبر 2018 - 23:23
هده الجمعيات تدافع عن كرامة المواطن لااقل ولا اكثر
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4 - حقوقي الخميس 15 نونبر 2018 - 23:24
ما كاين لحقوق الانسان و لا الحيوان هاد الحركات وجمعيات حقوق الانسان عرفوهم المغاربة غير مضيعة الوقت وتيتلفوهم عن حقوقهم .
تيقوموا بهاد الخرجات باش ابينوا للرأي العام راه احنا خدامين وتناضلوا من اجل حقوق الانسان
ودخلوا للديوركم راه البرد هادا للتصابو بالزكام
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2
5 - بن البصير الخميس 15 نونبر 2018 - 23:27
والله الى الناس مراض الكل بغا اتخلص على الغوات الدوران في الازقة اشمن حقوقيون الله اعفوا عليكم الاسترزاقيين ناس تالفين اصبح الشعب المغربي يريد فقط الغوات والصداع هدا يدل انه لايملك شيء الا الغوات في الشوارع شوهة والله الشعب انتخب والصوت اخرج اغوت اشمن الدمقراطية هده
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6 - حقوقي جامعي الخميس 15 نونبر 2018 - 23:30
العالم كله يعلم ان حقوق الانسان بالفهم الليبرالي تتناسب مع المخزن اللدي تساعده اسياد قرارته على المرور من بقايا الاقطاع الى المجتمع الراسمالي بمرونة ...ولهدا يستدعي على اليسار والتقدميين ان يعملو بعكس الفهم الليبرالي لحقوق الانسان و الالتزام بقضايا الشعب بالنضال على المستوى الاقتصادي لاقتلاع الحقوق الاقتصادية من براتين الراسمال المحلي الكبرادوري والدولي المستثمر بالنغرب
وشكرا هسبريس بنشر تعليقي ولو لن يناسب العبيد العاملون ب la solde .ولا احد اصدقائي الجامعيين اللدين لازالو يظافعون عن اقتصاد السوق الحر الغارق بدماء العمال .
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