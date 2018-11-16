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كُتّاب وآراء
جمعية تستنكر القرارات "الجائرة" لمشفى ابن سينا
استنكرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية السياسات المتبعة والأساليب الممنهجة من طرف مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إزاء الملفات المتعلقة بفئة الممرضين وتقنيي الصحة، مبرزة أنها تقبل على اتخاذ قرارات "جائرة" و"خطيرة".
وقالت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية إن "هذه القرارات مجانبة للصواب ومزاجية، مثل إلغاء امتحانات الكفاءة المهنية لفئة الممرضين المجازين من الدولة، ضحايا المرسوم 2-17-535"، مضيفة أن "هذا القرار خلف فقدان ستة وعشرين منصبا ماليا، علما أن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش برمج نفس المباراة، حيث أعلن عن نتائجها واستفاد الفائزون من الترقية الداخلية".
وأوضحت الجمعية، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن "الاجتهاد الأحادي في القرارات يفضي إلى الخطأ، بحيث سجلنا خرقا سافرا في حق التنقيلات التي شملت فئة الممرضين وتقنيي الصحة، انتقاما لمبادئهم ومواقفهم التي تندد بالفوضى والتسيب".
وأردفت "إنها فقط بعض الإشارات للتذكير بنتائج ضعف الأداء الإداري، وغياب الحكامة الجيدة، إذ أقدمت المديرية في أول عملية انتخاب ممثلين عن فئة الممرضين وتقنيي الصحة بالمجلس الإداري، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية، على إصدار منشور يشير إلى أن لجنة معينة من طرف المدير العام هي من ستشرف على عملية الانتقاء والفرز".
وأبرزت جمعية علوم التمريض والتقنيات الصحية أن "انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء شابتها رزمة من التجاوزات، تأسست إثرها تنسيقية ضمت أربع هيئات نقابية، ووجهت آنذاك رسائل احتجاج للمدير، علاوة على أن المنشور المذكور لم يحدد طريقة وكيفية التصويت من جهة، والضوابط التي سيلتزم بها المرشحون كالحملات مثلا وتواريخ بدايتها ونهايتها من جهة ثانية، وإلى حدود الساعة لم يتم استدعاء المرشحين ولا نشر اللوائح، رغم نهاية التاريخ المحدد لوضع طلبات الترشيح، كما أنه لم يتم السماح لهم بالغياب لمدة زمنية للتواصل مع الأطر التمريضية".
ودعت الجمعية وزير الصحة إلى إيفاد لجنة للتتبع والسهر على مراحل إجراء عملية الانتخابات، وتعيين مراقب عن كل مرشح من أجل تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.