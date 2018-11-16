لقاء اليهود المغاربة بمراكش يعتز بقيادة الملك

هسبريس - وائل بورشاشن

رفع لقاء "اليهود المغاربة: من أجل مَغْرَبَة مُتقاسَمة" برقية إلى الملك محمد السادس بمناسبة اختتام أشغاله التي نظّمها مجلس الجالية المغربية بالخارج بشراكة مع مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب، بمدينة مراكش، تحت الرعاية الملكية.

وعبّرت رسالة "خُدَّامُ الأعتاب الشريفة المشاركين في اللقاء" عن أسمى آيات الامتنان، وخالص عبارات الشكر على الرعاية الملكية، مضيفة أن المغاربة اليهودَ يعتزون بقيادة الملك الرّشيدة، ويعاهدون الله ويعاهدونه على السير وراءه بكل تفانٍ وحزم وعزم، ويُباركون كلَّ ما يضعه من خطط من أجل بناء هذه الأمة ووحدتها وتنميتها، ويعتبرون أنفسهم جنودا مجندةً وسفراءَ مخلصين لخدمة الأهداف الكبرى والقضايا الوطنية التي يسعى إلى تحقيقها، ويفتخرون بما حقّقه للأمة المغربية، من ضمان لأمنها واستقرارها، وما رسمه من سبل لتنميتها والرّقيّ بها.

ووضّحت البرقية أن اللقاء، الذي نُظّم في أيام 14 و15 و16 من شهر نونبر الجاري، توخّى تحسيسَ الشخصيات المدعوّةَ بالتحدّيات التي يواجهها المغرب، ومدى الحاجة إلى تجديد ارتباط القيادات اليهودية المغربية بالمملكة، وأن مداخلاته نبّهت إلى أهمية تعبئة الجالية اليهودية المغربية بالخارج من أجل تمثيل أفضل للمغرب باعتباره أرضا للتسامح والعيش المشترك.

وذكرت الرسالة أن جلسات اللقاء اجتهدت في توسيع نطاق التفكير في جملة من الأسئلة المرتبطة بالسّبل الكفيلة للمحافظة على مكون أساسي لهوية مغاربة العالم؛ وهو مواطنتهم المغربية على اختلاف مكوّناتهم الدينية والثقافية.

وورد في المصدر نفسه أن التفكير في الحفاظ على هوية مغاربة العالم تمّ عبر تقديم إجابات عن أسئلة من قبيل: ماذا يعني أن يكون المرء مغربيا في القرن الواحد والعشرين عندما يعيش بعيدا عن أصوله وعن الأرض التي وُلد بها؟ وكيف يتم الحفاظ على خصوصية المغاربة في بلدان الاستقبال؟ وكيف يمكن للجاليات المغربية بالخارج أن تقوم بدور صلة الوصل وقوة الاقتراح من أجل تمتين الروابط بين البلد الأصلي وأرض الاستقبال؟ وما هي كيفية المحافظة على الاستثناء المغربي والارتقاء به إلى مستويات عليا؟.

وجاء في الرسالة التي رفعت إلى ملك البلاد أن المشاركين في اللقاء نبّهوا إلى الدور المركزي الذي يمكن أن يقوم به المغاربة، مسلمين ويهودا، في الوعي بتاريخهم المشترك، وإيجاد آليات تضمن نقله إلى الأجيال القادمة، وجعله رافعة للعمل المشترك، وتعزيز المواطنة التي شكّلت الاستثناءَ المغربي، وأسهمت في بناء العيش المشترك والهوية الواحدة والمتنوعة المكرَّسة دستوريا، والتي من بين روافدها المكوّن العبري.

ورأت الرسالة في احتضان المملكة لقاءَ "اليهود المغاربة: من أجل مغربة متقاسمة" دلالاتٍ عميقةً؛ تتعلق بحضور المغرب عبر العصور كأرض للعيش المشترك بين مختلف الديانات والثقافات التي كوّنت نسيجه الاجتماعي والثقافي.

ونوّه المشاركون، حسب البرقية نفسها، بالخطوات النوعية التي يقوم بها ملك البلاد في إطار الاهتمام بالمواطنين المغاربة اليهود وثقافتهم وتراثهم، والتي تتجلى في الدستور المغربي الذي أكّدت ديباجته على وحدة البلد وغناه بروافده الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وفي ترميم البيع والمقابر اليهودية، والحرية الكاملة والأمن اللذين تنعم بهما الجالية اليهودية في ممارسة شعائرها الدينية، وفي وجود متحف يهودي مغربي بالمملكة، ودعم الملك محمد السادس لمشروع علاء الدين ضد العنصرية ومعاداة السامية وإنكار المحرقة.