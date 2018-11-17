أول غينية تُناقش "الدكتوراه الإسلامية" بالمغرب‎

هسبريس من الرباط

ناقشت الباحثة الغينية آمنة جالو أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية العليا، برحاب مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط، جامعة القرويين، في موضوع: "شرح العمل الفاسي، تأليف: محمد ابن أبي القاسم السجلماسي: تقديم وتحقيق الجزء الأول"، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الحميد عشاق.

وتكونت لجنة المناقشة المشرفة على أطروحة الطالبة الباحثة من ثلة من الأساتذة المنتسبين إلى الجامعة المغربية، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتورعبد الحميد عشاق، المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي بمؤسسة دار الحديث الحسنية، مشرفا، والأستاذ الدكتور إدريس الفاسي الفهري، أﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟشرﻳﻌﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺮوﻳين بفاس، عضوا، والدكتور الناجي لمين، أستاذ الفقه وأصوله بمؤسسة دار الحديث الحسنية، عضوا، والدكتور أحمد بن الأمين العمراني، أستاذ الفقه وأصوله بمؤسسة دار الحديث الحسنية، عضوا.

وتتعلق الأطروحة بخدمة كتابين من ذخائر التراث المغربي؛ الأول: كتاب "العمل الفاسي" لأبي زيد عبد الرحمن الفاسي، الذي نظم فيه ما تقرّر به العمل بمدينة فاس في عصره وقبله، والذي بُني على العرف وتبعته؛ ونظمه في سبعة عشر وأربعمائة بيت من بحر الرجز، ملخصا فيه سلسلة من الصيغ القضائية؛ والثاني: كتاب "شرح العمل الفاسي" لمحمد بن أبي القاسم السجلماسي الشهير بالرباطي.

وفي كلمته في المناسبة، أثنى الأستاذ المشرف عبد الحميد عشاق على عمل الباحثة، وأكّد أنها "لم تأل جهدا في خدمة الكتاب" المحقّق، كما "لم تأل جهدا في جمع وقراءة مخطوطاته".

وبعد الاستماع إلى مداخلة الطالبة الباحثة آمنة جالو وكذا مداخلات أعضاء اللجنة المناقشة للأطروحة، قررت منح الطالبة الباحثة درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية العليا بتقدير مشرف جدا، مع التوصية بالطبع؛ وبذلك تكون أول غينية تُناقش الدكتوراه في الدراسات الإسلامية في المغرب.