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كُتّاب وآراء
والدة حامل للثلاثي الصبغي تشكو جمعية للأطفال
وجدت أم الطفل محمد أمين نفسها في حيرة من أمرها وهي تتعرض رفقة ابنها الحامل للثلاثي الصبغي 21 بمدينة المحمدية للمنع من ولوج مقر "جمعية آباء وأصدقاء أطفال الثلاثي الصبغي 21"، ما أثار امتعاضها.
وحسب ما روته الأم في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، فإنها فوجئت بمنعها وابنها من الولوج إلى المدرسة التي تتخذها "جمعية آباء وأصدقاء أطفال الثلاثي الصبغي 21" مقرا لها لاحتضان التلاميذ، مشيرة إلى أنها تعرضت للدفع رفقة ابنها المصاب بالمرض المذكور.
وعبرت الأم عن امتعاضها من تصرف المسؤولين بالجمعية المذكورة معها ومع ابنها، قائلة: "كان الأجدر بهم، إن كان لهم خلاف معي ولم يتقبلوا آرائي، أن يتعاملوا بنوع من الرأفة والإنسانية مع ابني المصاب، لا أن يتم نهره ودفعي أمامه".
وأشارت المتحدثة نفسها إلى أنها حاولت الاستفسار لمعرفة سبب رفض الجمعية التي يتم تمويلها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وقطاعات أخرى استقبال ابنها، بيد أنها لم تتمكن من ذلك، لافتة إلى أن انتقاداتها لطريقة تدبير الجمعية وخلافها مع مكتبها المسير حول بعض النقط "قد تكون وراء الانتقام منها ومن ابنها المصاب".
وتدخلت عمالة المحمدية في القضية، حسب ما أكدته الأم بعد نقلها تفاصيل ما جرى لابنها من طرف مسيري الجمعية إلى السلطات المحلية، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء أعضاء الجمعية من أجل وضع حل لهذا الوضع، لاسيما أن أسرا أخرى اشتكت من طريقة التعامل مع أبنائها.
واعتبرت والدة الطفل حامل الثلاثي الصبغي 21 أن ابنها البالغ من العمر 11 سنة، والمنخرط في الجمعية منذ سنة 2010، من حقه وباقي الأطفال الاستفادة من مختلف الأنشطة، وأن تتم معاملتهم معاملة جيدة، بعيدا عن أي خلاف قد ينشب بين الأعضاء وأولياء أمور هؤلاء الأطفال.