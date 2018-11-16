العثماني يرد على شتم تلاميذ أمّه: نتفهم الاحتجاجات رغم الانزلاقات

هسبريس من الرباط

في أول تفاعل له مع الاحتجاجات التي خاضها التلاميذ ضد الساعة الإضافية وعرفت بعص الانزلاقات، ضمنها شتم أمه، عبر رئيس الحكومة عن تفهمه للغضب التلاميذي.

وقال العثماني خلال افتتاح المجلس الحكومي اليوم الجمعة: "أتفهم جميع الاحتجاجات العفوية، رغم وجود بعض الانزلاقات الهامشية والجزئية"، مشددا على "ضرورة يقظة المجتمع بأكمله للرقي بمستوى تعاملنا وخطابنا حتى يكون سلميا وحضاريا ووطنيا مستقبليا".

وفي المقابل، أشاد رئيس الحكومة بالتلاميذ والأطر التربوية والأساتذة وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ الذين أبانوا عن نضج ويقظة خلال التظاهرات والاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن في الآونة الأخيرة بسبب تغيير التوقيت المدرسي، مقدما التحية لكل من بذل مجهودات وساهم في إعادة الأمور إلى نصابها.

وبعدما أبرز العثماني أن "المهم هو التطلع إلى مستقبل أفضل"، اعتبر أن "المسؤولية يتحملها الجميع، بدءا من الأسرة والإعلام والمدرسة والمجتمع والسلطات الحكومية، لأن إصلاح حاضرنا ومستقبلنا لا يتم إلا بتعاون الجميع ورفع مستوى التعامل الإيجابي والأخلاقي والوطني بيننا كمغاربة".

ودعا العثماني إلى "حوار وطني ينخرط فيه المجتمع المدني ورجال التعليم والمثقفون والإعلام حول كيفية معالجة بعض الاختلالات"، مضيفا: "على الأحزاب السياسية أيضا أن تتحمل مسؤوليتها في تأطير المواطنين والتواصل والتفاعل معهم، وأن تكون مستقلة قادرة على العمل وعلى إقناع المواطنين".

من جهة ثانية، أشاد رئيس الحكومة بمشروع خط القطار فائق السرعة، الذي قام الملك بتدشينه أمس رفقة الرئيس الفرنسي، معتبرا إياه "إنجازا مغربيا مهما، وقبله رأينا إنجازات أخرى التي لا بد من التعرف عليها".

وأشار العثماني إلى أن ما أنجز "لا يمنع من أننا نواجه تحديات وإخفاقات، لكن تحدونا الإرادة القوية لمواجهتها وإيجاد حلول لها بطرق مناسبة وإنجاح الأوراش الإصلاحية التي تم إطلاقها"، معتبرا أن هذه "الصعوبات لا يجب أن تحجب عنا ما نقوم به جميعا كمغاربة لصالح الوطن، وليس فقط من طرف الدولة والحكومة".