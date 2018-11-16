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الرئيسية | مجتمع | العثماني يرد على شتم تلاميذ أمّه: نتفهم الاحتجاجات رغم الانزلاقات

العثماني يرد على شتم تلاميذ أمّه: نتفهم الاحتجاجات رغم الانزلاقات

العثماني يرد على شتم تلاميذ أمّه: نتفهم الاحتجاجات رغم الانزلاقات
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:05

في أول تفاعل له مع الاحتجاجات التي خاضها التلاميذ ضد الساعة الإضافية وعرفت بعص الانزلاقات، ضمنها شتم أمه، عبر رئيس الحكومة عن تفهمه للغضب التلاميذي.

وقال العثماني خلال افتتاح المجلس الحكومي اليوم الجمعة: "أتفهم جميع الاحتجاجات العفوية، رغم وجود بعض الانزلاقات الهامشية والجزئية"، مشددا على "ضرورة يقظة المجتمع بأكمله للرقي بمستوى تعاملنا وخطابنا حتى يكون سلميا وحضاريا ووطنيا مستقبليا".

وفي المقابل، أشاد رئيس الحكومة بالتلاميذ والأطر التربوية والأساتذة وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ الذين أبانوا عن نضج ويقظة خلال التظاهرات والاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن في الآونة الأخيرة بسبب تغيير التوقيت المدرسي، مقدما التحية لكل من بذل مجهودات وساهم في إعادة الأمور إلى نصابها.

وبعدما أبرز العثماني أن "المهم هو التطلع إلى مستقبل أفضل"، اعتبر أن "المسؤولية يتحملها الجميع، بدءا من الأسرة والإعلام والمدرسة والمجتمع والسلطات الحكومية، لأن إصلاح حاضرنا ومستقبلنا لا يتم إلا بتعاون الجميع ورفع مستوى التعامل الإيجابي والأخلاقي والوطني بيننا كمغاربة".

ودعا العثماني إلى "حوار وطني ينخرط فيه المجتمع المدني ورجال التعليم والمثقفون والإعلام حول كيفية معالجة بعض الاختلالات"، مضيفا: "على الأحزاب السياسية أيضا أن تتحمل مسؤوليتها في تأطير المواطنين والتواصل والتفاعل معهم، وأن تكون مستقلة قادرة على العمل وعلى إقناع المواطنين".

من جهة ثانية، أشاد رئيس الحكومة بمشروع خط القطار فائق السرعة، الذي قام الملك بتدشينه أمس رفقة الرئيس الفرنسي، معتبرا إياه "إنجازا مغربيا مهما، وقبله رأينا إنجازات أخرى التي لا بد من التعرف عليها".

وأشار العثماني إلى أن ما أنجز "لا يمنع من أننا نواجه تحديات وإخفاقات، لكن تحدونا الإرادة القوية لمواجهتها وإيجاد حلول لها بطرق مناسبة وإنجاح الأوراش الإصلاحية التي تم إطلاقها"، معتبرا أن هذه "الصعوبات لا يجب أن تحجب عنا ما نقوم به جميعا كمغاربة لصالح الوطن، وليس فقط من طرف الدولة والحكومة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - casoui الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:12
و ردوا لينا الساعة البيولوجية الله يهديكم
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72
2 - رشيد الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:12
لو كنت مكانه لقدمت استقالتي... ما معنى أن تكون رئيس حكومة بكل تلك الصلاحيات و لكن لا تعمل إلا بالتعليمات و توجيهات "حكومة الظل" ؟؟
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82
3 - أدربال الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:15
التلاميد لايعرفون أم السيد العثماني .
ولم يقصدوا سب لا اسي العثماني و لا والدته .
بمعنى أكثر وضوحا .
المقصود هو مكانة السيد العثماني كمسؤول و ليس كشخص .
مثلا
عندما يغضب أحد على شرطي المرور
فهو غاضب على البدلة الرسمية للشرطي و ليس الشرطي نفسه .

كدلك السيد الوزير ...

مع فائق تحياتي للسيد العثماني كشخص .
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55
4 - زكرياء المغربي الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:15
مهما يقع لا نشتم الناس الأخرين ذاك الشتم ناتج عن عدم التربية والأخلاق
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24
5 - Fassi الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:17
جاء في المقال أن العثماني دعا إلى "حوار وطني ينخرط فيه المجتمع المدني ورجال التعليم والمثقفون والإعلام حول كيفية معالجة بعض الاختلالات"، مضيفا: "على الأحزاب السياسية أيضا أن تتحمل مسؤوليتها في تأطير المواطنين والتواصل والتفاعل معهم، وأن تكون مستقلة قادرة على العمل وعلى إقناع المواطنين".
سيدي الحوار مع المجتمع يكون قبل الشروع في تطبيق القرار السياسي أما بعد تطبيقه فلا يعد حوارا وإنما يعد لملمة للمشكلة التي أثارها القرار، وأنتم لا تتحاورون حتى مع المعارضة فبالأحرى مع أفراد الشعب المغلوب على أمره وخير ذلك ما جاء في قانون المالية 2019 حول الضريبة المفروضة على الوعد بالبيع، السيد مازال ما اشرى يخلص ضريبة على الوعد بالبيع هل هذا معقول هل سنُخلّص على النية؟ التي قال الرسول (ص) عنها: (إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.)
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34
6 - مواطن الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:17
مزال ناس مبغاتش تفهم بأن هادا سيد راه غير بيدق و ينفد فقط ما يقولون له
و بكل اختصار الحاجة الخايبة تعطيوه الامر يقولها و الحاجة الزوينة تخليو .... هو ليقولها .. و شكرا
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39
7 - تايه الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:17
وابااااااااااااااااااااااااااااااااز.ومع ذلك لا تملك حنكة الربان فقد فقدت بوصلتك و انت الان تخبط خبط عشواء
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28
8 - المصاب جلل الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:20
العثماني أنت لا تتفهم حجم معاناة المواطنين مع قراراتك الفاشلة ( أو قرارات من يفرضها عليك من وراء ستار! ). أنت في الواجهة و الشعب يحاسبك انت لأنك أنت من تصرف القرارات٠ قرار الزيادة في الساعة في عز فصل الشتاء قرار كارثي و زلة عظيمة لن يغفرها لك و لحزبك الشعب المغربي ما دمت لا تستطيع مصارحة الشعب عن دوافع هذا القرار. نحن نعاني سيادة رئيس الحكومة و الشعب ساخط سخطا لا تعلم حجمه. حكومتك منفصلة عن هموم الشعب و لا تمثله. إذا لم تستحي فأصنع ما اريد
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25
9 - حسن الري__________ش الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:21
بما انك يا السي العثماني تشيد بهؤلاء التلاميذ اذا انت تعترف ضمنيا بانك المسؤول الاول على هذه المشاكل ;اذا انت من ارتكب خطأ فادحا بإتخاذك قرارا منفردا وبسبب تعنثك خرجت الامور على السيطرة;انا شخصيا ضد السب والشتم لاي شخص او لوالديه لان هذا من قلة الاخلاق والتربية;المغاربة انتخبوك لتخدم مصالحهم وهم يرفضون التوقيت الصيفي اذا ما عليك الا ان تمتثل لطلبهم وتلغي هذا التخرميز...........والله الى دوختونا على والو!!!!!!!!!!
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18
10 - مواطن الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:22
رغم كرهي الشديد للحزب الذءاب الملتحية فانه يجب الابتعاد عن السلوكات المشينة في التعبير عن رفض اي قرار جائر منطرف الحكومة الفاشلة .
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12
11 - ليلو الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:23
جيل تافه قليل الادب و العقول الشارفة مختبئة و راء الفيس و الحواسيب تبارك الحل هو الابادة لنا لا اعرف ماذا نرجو من شعب مورس عيه التجهيل و الترهيب و الكبت و الحكرة و الدعششة منذ سنين شعب يشتكي من حكومة فاسدة و هو يسرق يشتكي من تماطل الادارة و هو في عمله يفعل نفس الشيئ بالنسبة للاخرين يشتكي من اعلام كاذب و هو بدوره ينشر الاكاذيب في الشبكات الاجتماعية يشتكي المواطن من كل ما يمارس عليه و هو يمارس نفس الشيئ يوميا على اخيه المواطن يشتكي من بوليس الرشوة و هو اول من يحاول ان يرشيه حين يرتكب مخالفة عمدا و نحمل المسؤولية للشرطي

!!عقد و سكيزوفرينيا و خلل نفسي و اخلاقي رهيب اولم يدمر اله قرى باكملها بقلة عددهم و بؤس جرمهم مقارنة معنا و فيهم رسل حراك امة نصها مقرقب لا حل سوى الاندثار و ينبت بشر خر شعب ممفهومش !!!
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17
12 - aziz الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:23
عليك ان تفهم ان الشعب كبيرهم وصغيرهم نساءهم ورجالهم لم يعودوايتحملون رؤيك و اوراشك الهيامية الكاذبة اللتي زادتنا فقرا واذلالا .فارحل (عزيزا) قبل ان ترحل بدون وجه.
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16
13 - ما فيك نفس ما فيك مرؤة الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:24
لو كانم فيك النفس لو كان قدمتي استقال ديالك ...أنت مجرد بيدق بيد المخزن والمغاربة كلهم يعرفون ذلك ...رئيس الحكومة الذي دوره ينحصر في تطبيق ما يملى عليه من الفوق أحسن له أن يتحول لساعي البريد ...نتفهم الاحتجاجات ومن بعد ؟ لا شئ ...أسي العثماني المغاربة معنهم ما يديرو بالشفوى ديالك ... والقرارات التي تغير البلاد هي القرارات الجريئة التي تقوم الاعوجاج وتقف في وجه الفساد والمفسدين ...دورك الان هو التغطية على الفساد وفي تقوية جبهة الفساد هم يركبون عليك وأنت تنظر كالأبله او الأطرش في الزفة ...ما لم يكن في المتصور أن حزب العدالة والتنمية أصبح أكفس من أي حزب إداري مقيت ...لا مشروع ...لا شخصية ...لا حضور ...لا قوة في اتخاد القرارات ...لا هم يحزنون ...العثماني ارحل غير مأسوف عليك
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14 - Sahara marocain الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:25
بعض المدن!!! الحصول حكومة تعمل على محاربة المواطنين!!
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12
15 - بيلوط الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:25
هاد السيد متحطش بلاصة بنكيران هير هكاك حيت هاد السيد بزاف على بارد الدم ولا بارد النفس شي حاجة عمرني شفتها اي حاجة كيعطيها تفسير كيف بغا هوا . كون انا كتعاير لي مي كون سمحت فالسياسة وفجد مها ومشي خدمة فحاجة خرى . ولاكين هاد باردين نفس وخا يتبهدلو مكيحطوس السوارت . حب الكرسي يخخخ. امتى هير تجي الإنتخابات نصيفطوهوم لمزبلة التاريخ
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17
16 - Marocaine الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:27
رئيس الحكومة يتعامل مع الشعب كأنه مريض نفسيا. الشعب يقول كلام و هو يعقب و يتكلم على اشياء جميلة كأننا في الف ليلة و ليلة.لا حول و لا قوة الا بالله.
bref: il est à cote de la plaque
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17 - Marocain الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:28
كيف بامكان المواطن التطلع الى مستقبل افضل ايها السيد الوزير، و انتم تتجاهلون بطريقة استهتارية بالمطالب التي ترفع اليكم. يجب عليكم ان تخجلوا من انفسكم، كونكم كنتم من المناضلين من اجل العيش الكريم، لكن المال و السلطة يقلبان الموازين، و يجعلان اعز الناس اذلهم. حسابكم عند ربكم، و اعلموا انكم ستحاسبون على كل امرئ تحت امرتكم: كلكم راع، و كلكم مسؤول عن رعيته، صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم
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7
18 - Seddam الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:29
و الله لو كانت لك ذرة واحدة من الشرف لقدمت استقالتك،و الله لا شخصيتك و لا كفاءتك تسمح لك بأن تكون رءيس حكومة، و إخفاقاتك و خرجاتك و تبريراتك و مواقفك أساءت لك و لحزبك و حتى لأبناءك،إنك بعيد كل البعد عما ينشده المغاربة و بعيد عن تطلعاتهم و أمانيهم و نظرتهم للمستقبل،لا أعرف لماذا 99٪ من المغاربة ضد الساعة المضافة في الصيف و يأتي العثماني و يبقي عليها في الشتاء واااااا الحماق هذا.
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4
19 - MED الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:30
الحمد الله انك تفهمت ادن عليك ان تقوم بالواجب وهو اجتماع استثناءيئ للحكومة لازالة الساعة الغير القانونية اصلا و الرجوع الى الساعة القانونية والبيولوجية
فالسخط العارم الدي تحظى به من طرف جميع المغاربة لن يزول الا بازالة الساعة المشؤومة. لا نعاس مقاد لا مكلة بالخطر لا صلاة فالوقت لا عبادة لالالا.....انها الكارثة صافي
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2
20 - الله اشافي الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:32
الكرامة اولا واخيرا مدرب فريق جزاءري شتمه الجمهور وشتم والدته قدم استقالته على الفور لانه يعرف نفسه انه كان يتفانى في خدمة الفريق وانه لايستحق ان تشتم والدته هذا فقط مثال للسد الوزير الذي انساه الجلوس الكرسي كل شيء
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6
21 - rachid الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:32
الشركات الفرنسية والمخزنية الكبرى هي من أرغمت العثماني على تغيير الساعة٠ أما هو مجرد كمبارس يقوم بتنفيذ الأوامر وأما الأمن الطاقي فهو أكبر كذبة لأن ثمن الغاز في السوق تراجع بشكل كبير زد على ذلم مشاريع الطاقة المتجددة وإكتشاف الغاز في شرق المغرب وجهة الغرب٠ الخلاصة فرنسا والمخزن صحاب الفعلة٠
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6
22 - Bennani Morsi Taoufik الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:36
معالي رءيس الحكومة لم يصل الى اذنه سوى ذلك الذي سب و الدته ، ابن كانت لذان لما كانت صرخات حراك الريف و ما لاقيته اهلها و اهل السجناء ، الم يسمع الى صراح مطالبين اجرادة ، الم يصغ لصيحات العوقين وهم يعاماون بالهروات و سقوط ضرير من اعلى البناية ، الم يسمع الى صيحات الاساتذة المتدربون و الاطباء و غيرها من صيحات المواطنين و المقاطعين ، ربما ذهب لطبيب الاذنين لكي يستمع فقط من سب والدته و الذي يعتبرمن قلة الادب و الاحترام و الوعي ، انه تعبير سيء يواخذ عليه و لايعتبر تعبيرا و طريقة للاحتجاج عن المطالب ،
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0
23 - مراد الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:37
السيد العثماني فإن إصلاح التعليم لا يمكن أن ينجح إلا ادا تجد الجميع لذلك لا مصلحة التلميذ هي مصلحة الاستاد ومصلحة الاستاد هي مصلحة التلميذ لكي يتعلم التلاميذ و يتفقون في دراستهم يجب على الاستاد أن يبدل مجهود كبير ولكي يبدل هدا الأخير مجهود يجب أن يعمل في جو ملائم و أن يكون مرتاح معنويا أكثر ما يكون مرتاح ماديا فلذلك يجب توفير للأيتام وسائل الراحة المعنوية و ذلك من خلال ملاءمة توقيت عمله مع اضعف حاجياتهم وهي توقيت العمل المناسب خاصة التعليم الابتدائي هو الذي يعاني أكثر لأن توقيت العمل لاستخدام الابتدائي يجعله يقضي كل يومه في المدرسة لأن المدة التي تفصل بين الفترة الصباحية و المسائية ضيقة جدا لا تسمح له بمغادرة المدرسة و بالتالي في الفترة المسائية يكون متعب فى تعطي أي نتيجة . اطلب من الحكومة النظر في توقيت أساتذة التعليم الابتدائي لأنهم مروري كثيرا أصحاب الصيغة الثانية والتي سوف يترتب عنها نتاءج وخيمة على التلاميد
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24 - مصطفى الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:42
حشومة تسبو ليه الأم ديالو يا البراهش رغم انكم عارفين الشخص المسؤول عن تغيير الساعة فهو مجرد موظف ينفذ
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25 - البعمراني الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:43
ما لا افهمه في موضوع الساعة. لماذا لم يكن هناك اي تشاور. يوم الجمعة اجتماع الحكومة تقرر. الابقاء على الساعة. وفي الاخير الكل يتشدق بالديمقراطية. وأساس الديمقراطية هو التشاور
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26 - مرتن بري دو كيس الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:44
ودعا العثماني الى حوار اجتماعي ......مثل الحوار الذي دار بينكم وبين المغاربة على ابقاء المملكة على التوقيت الصيفي ...انسيت انه في ظرف 24 ساعة قمتم بتغيير عقل كل المغاربة ولم تمعنوهم لحظة تفكير اوتساءل...وتدعو اﻵن الى الحوار...مع من تريد ان تتحاور..مع شعب يئس من حكومتكم او مع حكومة ظﻻمية ﻻ تخدم المجتمع المغربي وﻻ المغرب برمته...حمادي خسرتي فهدي..
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0
27 - إلى رشيد الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:44
ورينا هاد ولد لمرا في أي حزب في المغرب ملي يولي رئيس الحكومة يقدر يخرج من تحت أوامر و حكم مضلة الضل !! بلا ما نبقاو نفخوا في العضلات بالهواء ! راه ساهل تْرَكَّل وتغوت وتوري العضلات في المعارضة في البرلمان ولكن ملي تولي في الحكومة و المسؤوليةتولي بحال الدجاجة ولا كان عندك رأي آخر وريني واحد منذ الإستقلال داز في الحكومة وكان سوبرمان اتخذ قرارات وقوانين ونفذها في الواقع بدون أوامر بالهاتف أتحداك
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28 - مغربي الجمعة 16 نونبر 2018 - 16:49
أمسيت أكثر يقينا بسقوط و تعري ما سمي زورا وبهتانا بالانتقال الديمقراطي الذي عمر طويلا بعد القرار القسري الإجباري اللاشعبي الأحادي الجانب المفروض قسرا والمرفوض رفضا شعبيا مطلقا و المتسبب في حراك احتجاجي شعبي عارم و غليان و احتقان غير مسبوق في الأوساط الشعبية و الشرائح الاجتماعية؛ و أن حزب الباجدة و حكومتهم و رئيسها و وزرائها مجرد بيادق و كراكيز و اراجوزات في يد طغمة خدام الدولة و دكاكين الريع السياسي الفاسدة....
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