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كُتّاب وآراء
العثماني يرد على شتم تلاميذ أمّه: نتفهم الاحتجاجات رغم الانزلاقات
في أول تفاعل له مع الاحتجاجات التي خاضها التلاميذ ضد الساعة الإضافية وعرفت بعص الانزلاقات، ضمنها شتم أمه، عبر رئيس الحكومة عن تفهمه للغضب التلاميذي.
وقال العثماني خلال افتتاح المجلس الحكومي اليوم الجمعة: "أتفهم جميع الاحتجاجات العفوية، رغم وجود بعض الانزلاقات الهامشية والجزئية"، مشددا على "ضرورة يقظة المجتمع بأكمله للرقي بمستوى تعاملنا وخطابنا حتى يكون سلميا وحضاريا ووطنيا مستقبليا".
وفي المقابل، أشاد رئيس الحكومة بالتلاميذ والأطر التربوية والأساتذة وجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ الذين أبانوا عن نضج ويقظة خلال التظاهرات والاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن في الآونة الأخيرة بسبب تغيير التوقيت المدرسي، مقدما التحية لكل من بذل مجهودات وساهم في إعادة الأمور إلى نصابها.
وبعدما أبرز العثماني أن "المهم هو التطلع إلى مستقبل أفضل"، اعتبر أن "المسؤولية يتحملها الجميع، بدءا من الأسرة والإعلام والمدرسة والمجتمع والسلطات الحكومية، لأن إصلاح حاضرنا ومستقبلنا لا يتم إلا بتعاون الجميع ورفع مستوى التعامل الإيجابي والأخلاقي والوطني بيننا كمغاربة".
ودعا العثماني إلى "حوار وطني ينخرط فيه المجتمع المدني ورجال التعليم والمثقفون والإعلام حول كيفية معالجة بعض الاختلالات"، مضيفا: "على الأحزاب السياسية أيضا أن تتحمل مسؤوليتها في تأطير المواطنين والتواصل والتفاعل معهم، وأن تكون مستقلة قادرة على العمل وعلى إقناع المواطنين".
من جهة ثانية، أشاد رئيس الحكومة بمشروع خط القطار فائق السرعة، الذي قام الملك بتدشينه أمس رفقة الرئيس الفرنسي، معتبرا إياه "إنجازا مغربيا مهما، وقبله رأينا إنجازات أخرى التي لا بد من التعرف عليها".
وأشار العثماني إلى أن ما أنجز "لا يمنع من أننا نواجه تحديات وإخفاقات، لكن تحدونا الإرادة القوية لمواجهتها وإيجاد حلول لها بطرق مناسبة وإنجاح الأوراش الإصلاحية التي تم إطلاقها"، معتبرا أن هذه "الصعوبات لا يجب أن تحجب عنا ما نقوم به جميعا كمغاربة لصالح الوطن، وليس فقط من طرف الدولة والحكومة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
ولم يقصدوا سب لا اسي العثماني و لا والدته .
بمعنى أكثر وضوحا .
المقصود هو مكانة السيد العثماني كمسؤول و ليس كشخص .
مثلا
عندما يغضب أحد على شرطي المرور
فهو غاضب على البدلة الرسمية للشرطي و ليس الشرطي نفسه .
كدلك السيد الوزير ...
مع فائق تحياتي للسيد العثماني كشخص .
سيدي الحوار مع المجتمع يكون قبل الشروع في تطبيق القرار السياسي أما بعد تطبيقه فلا يعد حوارا وإنما يعد لملمة للمشكلة التي أثارها القرار، وأنتم لا تتحاورون حتى مع المعارضة فبالأحرى مع أفراد الشعب المغلوب على أمره وخير ذلك ما جاء في قانون المالية 2019 حول الضريبة المفروضة على الوعد بالبيع، السيد مازال ما اشرى يخلص ضريبة على الوعد بالبيع هل هذا معقول هل سنُخلّص على النية؟ التي قال الرسول (ص) عنها: (إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.)
و بكل اختصار الحاجة الخايبة تعطيوه الامر يقولها و الحاجة الزوينة تخليو .... هو ليقولها .. و شكرا
!!عقد و سكيزوفرينيا و خلل نفسي و اخلاقي رهيب اولم يدمر اله قرى باكملها بقلة عددهم و بؤس جرمهم مقارنة معنا و فيهم رسل حراك امة نصها مقرقب لا حل سوى الاندثار و ينبت بشر خر شعب ممفهومش !!!
bref: il est à cote de la plaque
فالسخط العارم الدي تحظى به من طرف جميع المغاربة لن يزول الا بازالة الساعة المشؤومة. لا نعاس مقاد لا مكلة بالخطر لا صلاة فالوقت لا عبادة لالالا.....انها الكارثة صافي