24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فرنسا تُساندُ المغرب في مكافحة التطرف الديني وتدفق المهاجرين (5.00)

  2. بعد 129 عاما .. الاستغناء عن خدمات الكيلوغرام (5.00)

  3. أول غينية تُناقش "الدكتوراه الإسلامية" بالمغرب‎ (5.00)

  4. القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب (5.00)

  5. خبراء يناقشون آليات الاختلاف والتنوع بكلية تطوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | موظفو الجماعات يحتجون طلبا للرفع من الأجور

موظفو الجماعات يحتجون طلبا للرفع من الأجور

موظفو الجماعات يحتجون طلبا للرفع من الأجور
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 17 نونبر 2018 - 10:40

طالبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزارة الداخلية بالرفع من الأجور بما يضمن العيش الكريم واللائق للموظفات والموظفين، منددة باستمرار "الحملة العدوانية" ضد مكاسب وحقوق الشغيلة الجماعية.

وتعتزم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية خوض إضراب وطني يوم 29 نونبر الجاري، من أجل المطالبة بحذف السلم السابع من الترقية، وإجراء امتحانات الترقية بالكفاءة المهنية كل أربع سنوات، ثم الترقية بالأقدمية كل ست سنوات، والرفع من الكوطا الخاصة بهما.

ودعت الجامعة الوطنية، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إلى التراجع الفوري عن القرار "الجائر" للاقتطاع من الأجر للموظفين والموظفات المضربين، واحترام الحق في الإضراب.

"نطالب شركات التدبير المفوض باحترام قانون الشغل، والاستجابة لمطالب العمال في مدن الدار البيضاء وطنجة وتاوريرت وغيرها، فضلا عن تجديد الرفض للمراسيم والقوانين التراجعية، مثل منشور وزير الداخلية الخاص بالتعويض عن المسؤولية ومرسوم حركية الموظفين"، يردف البيان ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - hassan live السبت 17 نونبر 2018 - 11:13
هاهوما التيجفيات ديال المعقول بدأوا في الظهور... الجماعات المحلية، مرضى الدياليز ،العاطلين.... حبذا لو خصصت لهم الحكومة ميزانية تيجيفي أخرى لكان الوضع احسن. اتمنى من شي مومن في الحكومة أن يرى هذه الأمنية في المنام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - issam السبت 17 نونبر 2018 - 11:14
منهضروا على زيادا تتبدل هاد الحكومة الملعونة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.