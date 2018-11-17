24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:58
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أحمد الدغرني: الأمازيغية اخترقت القصر .. والزفزافي "مهدي منتظر"
- الهامش والتهميش وحرق العلم الوطني
- اعتصام أساتذة الزنزانة 9
- غوارديولا يزور "قادة انفصاليين" فى قلب السجن
- الإمارات تراهن على إنشاء فريق رواد فضاء وطني
فرنسا تُساندُ المغرب في مكافحة التطرف الديني وتدفق المهاجرين (5.00)
- أسعار تذاكر القطار الفائق السرعة "البراق" .. من 79 إلى 364 درهماً - (127)
- الخليع: أسعار تذاكر "قطار البُراق" توافق القدرة الشرائية للمغاربة - (94)
- المنتخب المغربي يسجل فوزا تاريخيا على الكاميرون بهدفين لزيّاش - (81)
- العثماني يرد على شتم تلاميذ أمّه: نتفهم الاحتجاجات رغم الانزلاقات - (66)
- لاعبو المنتخب يصلّون بـ"الحسن الثاني" .. والخطيب يدعو لهم بالفوز - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
موظفو الجماعات يحتجون طلبا للرفع من الأجور
طالبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزارة الداخلية بالرفع من الأجور بما يضمن العيش الكريم واللائق للموظفات والموظفين، منددة باستمرار "الحملة العدوانية" ضد مكاسب وحقوق الشغيلة الجماعية.
وتعتزم الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية خوض إضراب وطني يوم 29 نونبر الجاري، من أجل المطالبة بحذف السلم السابع من الترقية، وإجراء امتحانات الترقية بالكفاءة المهنية كل أربع سنوات، ثم الترقية بالأقدمية كل ست سنوات، والرفع من الكوطا الخاصة بهما.
ودعت الجامعة الوطنية، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إلى التراجع الفوري عن القرار "الجائر" للاقتطاع من الأجر للموظفين والموظفات المضربين، واحترام الحق في الإضراب.
"نطالب شركات التدبير المفوض باحترام قانون الشغل، والاستجابة لمطالب العمال في مدن الدار البيضاء وطنجة وتاوريرت وغيرها، فضلا عن تجديد الرفض للمراسيم والقوانين التراجعية، مثل منشور وزير الداخلية الخاص بالتعويض عن المسؤولية ومرسوم حركية الموظفين"، يردف البيان ذاته.