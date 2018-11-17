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الرئيسية | مجتمع | طعن في قانونية "الساعة الإضافية" يصل إلى محكمة النقض بالعاصمة

طعن في قانونية "الساعة الإضافية" يصل إلى محكمة النقض بالعاصمة

طعن في قانونية "الساعة الإضافية" يصل إلى محكمة النقض بالعاصمة
هسبريس - يوسف لخضر (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
السبت 17 نونبر 2018 - 13:00

بعد أن خَفت صوت الشارع الرافض لتطبيق توقيت "غرينيتش+1" على طول السنة بالمملكة، وصلت المعركة القانونية إلى محكمة النقض في العاصمة الرباط، عن طريق محام يسعى إلى الطعن في مرسوم الساعة القانونية وإيقاف تنفيذه.

صاحب المبادرة هو المحامي الحسين الراجي، المنتمي لهيئة مراكش ومقبول للترافع لدى محكمة النقض، وقد تقدم بمقال لدى محكمة النقض في الرباط ضد رئيس الحكومة والوكالة القضائية للمملكة من أجل إيقاف تنفيذ المرسوم المتعلق بالساعة القانونية.

كما تقدم المحامي نفسه رئيس نقابة المحامين بالمغرب بمقال آخر يرمي إلى الطعن في المرسوم الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني قبل أسابيع، ودخل حيز التنفيذ بسرعة كبيرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما أثار نقاشاً كبيراً في البلاد.

وينص المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 15 صفر 1440 الموافق لـ25 أكتوبر 2018، المعني بالطعن، على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية)، الذي احتفظت من خلاله الحكومة بالتوقيت الصيفي الذي كان معمولاً به بمقتضى المرسوم السابق عدد 2.12.126، والذي كان سينتهي العمل به بتاريخ 28 أكتوبر 2018.

وأسس المحامي طلبه، المودع لدى الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض، بكون المرسوم شابته عيوب، من بينها أساساً "التجاوز في استعمال السلطة، لعدم انعقاد الاختصاص للحكومة لإصدار المرسوم المطعون فيه بالنص الصريح للفقرة الثانية من المرسوم الملكي عدد 455.67، الصادر بتاريخ 23 صفر 1387 الموافق 2 يونيو 1967، فضلا عن انحراف السلطة التنفيذية عن الدور والمهمة المنوطة بها لتفعيل حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين".

غياب السند القانوني

يعتبر ملف الطعن لإيقاف تنفيذ المرسوم، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هناك "غياباً للسند القانوني وخرقاً للمبادئ الدستورية"، مضيفا أن "تنفيذ المرسوم المذكور تترتب عنه انعكاسات سلبية تمس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، والأمن الصحي والروحي لعموم المواطنات والمواطنين، والتي تمثل حالة استعجال قصوى يستوجب درؤها إلى حين البت في الطعن المثار في المرسوم المذكور".

أما ملف الطعن في المرسوم، فقد اعتبره متسماً بـ"الشطط في استعمال السلطة وتجاوزها لصدوره عن جهة لا تنعقد لها الولاية لإصدار المقررات التنظيمية لتغيير التوقيت المعمول به المحدد بالتراب الوطني بواسطة مرسوم ملكي، فضلًا عن أن هذا المرسوم قد انحرف بالسلطة التنفيذية عن دورها ومهمتها في حماية الحقوق والحريات، وتحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

وليوضح عدم اختصاص الوزارة التي أصدرت المرسوم، يقول ملف الطعن "إن الجهة المصدرة لهذا المرسوم اعتمدت في تأسيسه على المرسوم الملكي عدد 455.67 الصادر بتاريخ 23 صفر 1387 الموافق لـــ 02 يونيو 1967، الذي نصت فقرته الثانية من فصله الأول على وجوب تغيير التوقيت بنفس المرسوم الملكي المحدد للتوقيت القانوني للمملكة، وهو ما يغل يد الحكومة عن إصدار أي مرسوم لتغيير التوقيت القانوني".

ويؤكد المحامي أن "إضافة ستين (60) دقيقة إلى التوقيت القانوني، وبمقتضى الفقرة الثانية من المرسوم الملكي، يجب أن تتم بموجب مرسوم ملكي وليس بمرسوم حكومي، استناداً لوجوب صدور القوانين عن الجهة المختصة، وتكريسا لمبدأ تراتبية القوانين".

مراعاة المصلحة العامة

الطعن اعتمد أيضاً على معطى مراعاة المصلحة العامة باعتبارها أصل التشريع ومناطه وغايته، ويقول: "يتطلب من جميع الشرائح الاجتماعية، أطفالا متمدرسين وآباء وأمهات وعمالاً وموظفين ومرتفقين وغيرهم، الاستيقاظ تحت جنح الظلام والتوجه إلى العمل وولوج المدارس ومقرات العمل قبل الشروق، وكل هذا يؤدي إلى الرفع من استهلاك الطاقة بجميع أنواعها".

كما يعتبر المحامي الحسين الراجي أن "المرسوم المطعون فيه يفتقر لشرط المعيارية الذي يجب أن يسود التشريع؛ وذلك لعدم أخذه بعين الاعتبار عوامل الاستقرار والملاءمة والمرونة، كخصائص تميز المعيار القانوني عن الأدوات التقنية القانونية الأخرى، فضلاً عن انتفاء شرط الولوج إلى المرافق العامة، خاصة بالنسبة للمرتفقين البعيدين عن هاته المرافق".

أكثر من هذا، فالطعن يعتبر أن المرسوم "فيه خرق للمبادئ الدستورية التي تنص على حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتمنع المس بأمنه الاجتماعي والاقتصادي وأمنه الصحي والروحي، وذلك وفق ما نص عليه الدستور في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - حسين عمري السبت 17 نونبر 2018 - 13:06
الغريب في امر الساعة انها ضدا على المغاربة وضدا على رغبتهم وارادتهم تم تنزبلها. وكأن الذين انزلوها قوة استعمارية تستعرض عضلاتها وليس ابناء هذا الوطن...الساعة نموذج وصورة بسيطة لسلوك الحاكمين..
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47
2 - ريتاج ريتاج السبت 17 نونبر 2018 - 13:08
على الله المحكمة تنصف الحق والله يجازي المحامي لي فكر في الشعب ومعانته
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43
3 - ابن المغرب السبت 17 نونبر 2018 - 13:10
الأخ المحامي نسي ان فرنسا هي من تقرر وليس الحكومة المغربية. كان عليه أن يرفع دعوة قضائية في باريس ضد فرنسا. فلسنا سوى مستعمرة لفرنسا
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14
4 - مغربية السبت 17 نونبر 2018 - 13:11
اللهم انصره على الساعة ويحيدوها راها قلبتنا رأسا على عقب
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26
5 - المنصوري السبت 17 نونبر 2018 - 13:11
بالتوفيق للاستاذ ونتمنى ان يكون القضاء منصفا لعموم المغاربة ضد من احتقروه وبسطوا سطوتهم عليه ويتبت لنا القضاء قوة القانون
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23
6 - هشام خريبكة السبت 17 نونبر 2018 - 13:12
نرجو له النجاح ونرجو من باقي المحامين والقانونيين ان يقدمو له المساعدة ومن هدا المنبر نرجو من صاحب الجلالة التدخل لوقف هته المهزلة والتلاعب بالمواطن وان اقتدى الحال تغيير دستوري لجعل المؤسية الملمية تتمتع بكل الصلاحيات لاننا هرمنا من قرارات البيحيدي الجاءرة عاش الملك
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14
7 - امازيغي و افتخر السبت 17 نونبر 2018 - 13:13
لا اظن ان الساعة ستتغير حتى و لو ربح المحامون القضية فمن ينفدها حتى واحد الساعة ركبات علينا الله يحد الباس غير في الساعة
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8 - Peace السبت 17 نونبر 2018 - 13:14
je suis tout à fait d'accord avec vous Monsieur le maître Avocat. Bravo Monsieur!
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7
9 - بلادي قمر السبت 17 نونبر 2018 - 13:14
المغريب هذا السلام عليكم......
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10 - مغربي حر السبت 17 نونبر 2018 - 13:15
يجب الاعتراف ان بين الحكومة والذكاء سنين ضوئية، حيث ظهر ذلك جليا من خلال عدد من القضايا، على الرغم ان هناك العديد من الأصوات تدفع بمسألة ان الحكومة محكومة، لكن اطلاقا لا يمكن الاختباء وراء هذه الخزعبلة، لأن الحزب الذي يقودها أكد في مناسبات عدة ان قرارته نابعة من قواعده وبالتالي فلا هي حكومة ولا هي محكومة!!!
عودة للذكاء الحكومي، فلو حكمت المحكمة ببطلان هذه الساعة فعليها الاسراع في تنفيذ الحكم وعدم اطالة القضية لتظهر أولا احترامها للقضاء ولتعترف انها فعلا اخطأت وأنها مستعدة لإصلاح أخطائها التي كثرت!!
موضوع الساعة على الرغم انه ليس بحجم المواضيع الاجتماعية والاقتصادية الملقاة على عاتق الحكومة الا انه يمس راحة المواطن، فالمواطن حتى وان لم يجد ما يأكله فلن يغضب بحجم ان تقلق راحته والا تترك النوم يراود جفونه....
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11 - رشيد السبت 17 نونبر 2018 - 13:16
كل المغاربة يعرفون من هي الجهة التي "فرضت" الساعة الإضافية، لكن و بما أن الجهة المقصودة لا تريد الظهور بمظهر يسيء لصورتها عند الشعب و حتى لا يشير إليها المغاربة بأصبع الاتهام، تقرر أن تتم إظافة الساعة عبر "مرسوم حكومي" و هو إجراء غير دستوري. باش ديك الساعة لي بغا يحتج، يحتج على الحكومة و ربما يجيب الله التيسير و تكون سبب للتخلص منهم..! أستحضر هنا قول وليام شكسبير : السياسيون مثل الحفاظات (لي كوش) يجب تغييرهم من وقت لآخر و لنفس السبب !
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12 - Yassine السبت 17 نونبر 2018 - 13:20
M raji je vous remerci énormément pour cette initiative et je suis optimiste . votre dossier est fort et tu vas etre la fierté de tout les marocains
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13 - سعيد السبت 17 نونبر 2018 - 13:21
التاريخ يعيد نفسه بالامس أدخل الاستعمار بدعوى الحماية واليوم أدخل من باب الساعة لحمايةالقتصاد وهذه بداية للاسوئ القادم.
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14 - كازاوي السبت 17 نونبر 2018 - 13:24
واهم من يظن أن فرنسا هي من تحكمنا.
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15 - Mouhammed السبت 17 نونبر 2018 - 13:24
يجدر بالحكومة ان تراعي السلم الاجتماعي للبلاد والعباد كفي تهورا
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16 - مواطن السبت 17 نونبر 2018 - 13:25
نحن ننتظر نهاية ما رس لمعرفة هذه التجربة الفريدة من نوعها الذي كان المغرب السباقة لها ضدا في المغاربة ورغبتهم.
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17 - حسن السبت 17 نونبر 2018 - 13:26
اللهم انصر عبدك الضعيف على من طغى عليه ..وانشاء الله إلى تحدفت الساعة العصيبة مرحبا لقراء هسبريس الوليمة عندي
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18 - omar السبت 17 نونبر 2018 - 13:27
وازيد من عندي أنه قد تم المس بالشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك وذالك بسطوة هذا الحزب على السلطة من خلال الدين والمس بأمن الوطن والمواطنين من خلال سن هذا التوقيت الخطير على أمن المواطنين
لقد بدأت أشعر أنني غريب عن هذا الوطن
هل يعقل أن اعيش في الدار البيضاء بتوقيت باريس
ألا يفكر المسؤولون في المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المواطنون رجالا ونساء عندما يخرجون للعمل في الخامسة والنصف صباحا التي هي في الحقيقة الرابعة والنصف صباحا ؟
الحل السهل هو أن يغير العثماني توقيت مصنع رونو ويكفي البلاد شر تغيير الساعة القانونية
نرجو الله العلي القدير أن يوفق هذا المحامي ويرفع عنا هذا الحيف والجور
حسبنا الله ونعم الوكيل
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