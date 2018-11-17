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كُتّاب وآراء
رئيس الحكومة يتوجه إلى الزيادة في الأجور دون محاورة النقابات
بدأ صبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ينفذ في مواجهة المركزيات النقابية التي أعلن بعضها مقاطعة جولات الحوار الاجتماعي رغم الدعوات التي وجهها الملك محمد السادس إلى كافة الفرقاء لإنجاح هذه العملية.
وكان الملك محمد السادس قد طالب "باستحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام"، مشددا على ضرورة "ضمان تنافسية المقاولة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".
مصدر حكومي استغرب ما وصفه بـ"التعنت النقابي في مواجهة الحكومة التي ما زالت يدها ممدودة"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي تقدِّم فيه عرضا متكاملا، تركز المركزيات على الدخل في القطاع العام دون استحضار لباقي تفاصيل العرض".
وتقترح الحكومة زيادة في الأجور بـ 400 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية، وهي الزيادة التي ترفضها النقابات، معتبرة إياها لا ترقى إلى مطالب الشغيلة المغربية التي لم تبرم أي اتفاق مع الحكومة منذ 2011، بعد فشل رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، في إقناع المركزيات بقبول ما عرضه عليها.
ولتجنب فشله في إبرام اتفاق مع المركزيات النقابية، كشف المصدر الحكومي ذاته أن رئيس الحكومة اقترح على النقابات "إعفاء الموظفين من اقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد خلال يناير المقبل"، مشيرا إلى أن "الحكومة متمسكة بعرضها الحالي الذي لا يمكن أن تتجاوزه بسبب ما تعتبره ارهاقا لكاهلها المالي".
وفي هذا الصدد، يرى المصدر نفسه أن "النقابات في حال رفض العرض الحكومي ستسمر في معاكسة مصالح الموظفين والقطاع الخاص"، كاشفا أن "الحكومة ستتجه إلى تطبيق ما يتضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة من جهة واحدة دون انتظار للنقابات".
وأعلنت الحكومة في وقت سابق أنها استجابت لمطالب النقابات التي اقترحت تحمل الحكومة للشطر الرابع من الاقتطاعات برسم المساهمة في تقاعد الموظفين، مشيرة إلى أنها وافقت على طلب بعض المركزيات النقابية برفع الزيادة في الأجور إلى 400 درهم، بدل 300 درهم التي سبق أن اقترحتها الحكومة قبل فاتح ماي الماضي.
ويتضمن العرض الحكومي الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387 ألفا و626 موظفا بالإدارة العمومية، ويكلف ميزانية قدرها 981 مليون درهم.
كما يهم هذا الإجراء 68 ألفا و210 موظفين بالجماعات الترابية، بتكلفة قدرها 142 مليون درهم، و129 ألف مستخدم بالمؤسسات العمومية، بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
والبعض الآخر سيستفيد لمدة معينة بمجرد وصوله الى الرتبة 5 ستنتهي تلك الزيادة.
ادن الحكومة قامت باجراء مؤقت.
اما من يظن أنه استفاد فلا تفرحوا بالزيادة لانه زيادة بالتقسيط على مدى 3 أعوام. ان طبقت.
فقط محاولة اربح الوقت.
لماذا تمول الدولة مشروعا ستستفيد منه قلة من المغاربة و هو القطار السريع و سيتحمل تكاليفة الباقي من المغاربة؟
لماذا لم تطبق الحكومة ما تبقى من اتفاق ابريل 2011؟
لماذا لا تنقص الحكومة من مصاريف تسيير الوزارات و القطاعات الحكومية و المصالح الخارجية خاصة مصاريف سيارات الخدمة حتى توفر النفقات الاجتماعية للشعب المغربي؟
لماذا لا تعمد الحكومة الى اصلاح البرلمان بالنقص من عدد اعضاء الغرفتين و جعل العمل النيابي تطوعيا غير مؤدى عنه؟
لماذا لا يتم تقليص حجم الحكومة نفسها و ادماج الوزارات المتقاربة؟
عندكم يا الحكومة باش تشريو السيارات الكهربائية الباهضة الثمن و ما عندكمش ما تزيدو للموظف البسيط أجرته بالكاد 2900 درهم بيك يا وليدي بيك ... ديك 400 درهم مقسمة على 3 سنوات غي جمعوها و خوذوها أما حنا وكلنا عليك الله... الله ياخوذ فيكم الحق و الله يفرجنا فيكم و فاولادكم
السياسي المغربي فقد كل آدميته، ولم يعد تهمه إلا مصلحته الشخصية. ولكم فحزب الاغلبية خير مثال.
أين القطاع الخاص
أما النقابات فالرفض من أجل الرفض فقط
لو قبلنا هذه الزيادة منذ أربع سنوات لكان أفضل من له ثلاث أبناء سيستفيد من مبلغ 400 درهم على الآقل ضاعت لطول هذه المدة ونطالب بالمزيد كل فترة
النقابات ترفض والحكومة تطبق دون اتخاذ أي شكل نضالي لاأفهم
ياله من تغليط!!
كان أولى أن يقال الإكتفاء بسرقة ثلاثة أشطر من جيوب الضعفاء والتهديد بالرابع وهو أقلها وأضعفها..
أتساءل عن التناسب بين المداخيل التي تأتي من الفرائض التي تفرض بين الحين والآخر أين مداخيل الخوصصة؟ أين مداخيل الضرائب؟ لماذا رفضتم استرجاع 17 مليار من النهب الطاقي في المحروقات؟ لماذا هذه القروض تثقل المغاربة؟ أين ضريبة قطار البوراق؟ هل دخلت لخزينة الدولة؟ أليس من مال الشعب؟ أليس يحتل أرض مغربية؟ ألا يوءدي للخزينة شيئا؟
مقابل التخمة التي تتمخمخون فيها تعرضون على المساكين 4 ريال مقسمة على السنين .
حسبنا الله فيكم
لازلة مقتنع ان دور الذي اتي بالعثماني من اجله لم ينتهي وهو ابادة حزبه و القضاء عليه لذلك فهناك اجراءات اسوء و اسوء