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الرئيسية | مجتمع | رئيس الحكومة يتوجه إلى الزيادة في الأجور دون محاورة النقابات

رئيس الحكومة يتوجه إلى الزيادة في الأجور دون محاورة النقابات

رئيس الحكومة يتوجه إلى الزيادة في الأجور دون محاورة النقابات
هسبريس- محمد بلقاسم
السبت 17 نونبر 2018 - 14:00

بدأ صبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ينفذ في مواجهة المركزيات النقابية التي أعلن بعضها مقاطعة جولات الحوار الاجتماعي رغم الدعوات التي وجهها الملك محمد السادس إلى كافة الفرقاء لإنجاح هذه العملية.

وكان الملك محمد السادس قد طالب "باستحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام"، مشددا على ضرورة "ضمان تنافسية المقاولة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".

مصدر حكومي استغرب ما وصفه بـ"التعنت النقابي في مواجهة الحكومة التي ما زالت يدها ممدودة"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي تقدِّم فيه عرضا متكاملا، تركز المركزيات على الدخل في القطاع العام دون استحضار لباقي تفاصيل العرض".

وتقترح الحكومة زيادة في الأجور بـ 400 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية، وهي الزيادة التي ترفضها النقابات، معتبرة إياها لا ترقى إلى مطالب الشغيلة المغربية التي لم تبرم أي اتفاق مع الحكومة منذ 2011، بعد فشل رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، في إقناع المركزيات بقبول ما عرضه عليها.

ولتجنب فشله في إبرام اتفاق مع المركزيات النقابية، كشف المصدر الحكومي ذاته أن رئيس الحكومة اقترح على النقابات "إعفاء الموظفين من اقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد خلال يناير المقبل"، مشيرا إلى أن "الحكومة متمسكة بعرضها الحالي الذي لا يمكن أن تتجاوزه بسبب ما تعتبره ارهاقا لكاهلها المالي".

وفي هذا الصدد، يرى المصدر نفسه أن "النقابات في حال رفض العرض الحكومي ستسمر في معاكسة مصالح الموظفين والقطاع الخاص"، كاشفا أن "الحكومة ستتجه إلى تطبيق ما يتضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة من جهة واحدة دون انتظار للنقابات".

وأعلنت الحكومة في وقت سابق أنها استجابت لمطالب النقابات التي اقترحت تحمل الحكومة للشطر الرابع من الاقتطاعات برسم المساهمة في تقاعد الموظفين، مشيرة إلى أنها وافقت على طلب بعض المركزيات النقابية برفع الزيادة في الأجور إلى 400 درهم، بدل 300 درهم التي سبق أن اقترحتها الحكومة قبل فاتح ماي الماضي.

ويتضمن العرض الحكومي الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387 ألفا و626 موظفا بالإدارة العمومية، ويكلف ميزانية قدرها 981 مليون درهم.

كما يهم هذا الإجراء 68 ألفا و210 موظفين بالجماعات الترابية، بتكلفة قدرها 142 مليون درهم، و129 ألف مستخدم بالمؤسسات العمومية، بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - سليمان السبت 17 نونبر 2018 - 14:10
واخا تزيديو لينا 2000 درهم ! ايبقى الفرق بينا وبينكم مسافة كبييييرة، غير نسكتو و نحتسب لله
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112
2 - موظف السبت 17 نونبر 2018 - 14:11
السيد رئيس الحكومة ننتظر تنفيذ هذه الزيادة فالنقابيين يفكرون في مصالحهم الخاصة اقسم بالله
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-60
3 - مغربي السبت 17 نونبر 2018 - 14:11
والله العظيم لا نريد زيادة و لاهم يحزنون، العدالة و التنمية يعتبرونها صدقة جارية تغطي حجم اختلاساتهم المالية و تواطؤهم مع أثرياء البلد لإصدار مختلف القوانين لصالحهم ، نرفض الزيادة سواء حاورتم أم لم تحاوروا ، نريد الإطاحة بكم للابد ومحاكمتكم وارجاع الاموال المنهوبة
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109
4 - MOHAYID السبت 17 نونبر 2018 - 14:13
لو كانت هذه نقابات بالمعنى الصحيح لسطرت برنامجا تصعيديا الآن بل في عهد الحكومة السابقة لكن هذه نفايات تلهث وراء مصالحها الخاصة منذ تأسيسها إبحثوا لكم ياموظفين عن شيء آخر غير النفايات عفوا أشباه النقابات
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76
5 - مول الحكمة السبت 17 نونبر 2018 - 14:13
على النقابات ان تتحمل مسؤولياتها اتجاه الطبقة الشغيلة بكل اطيافها وفئاتها لان البيديجيين متعنتون ويريدون اخضاع النقابات ولي ذراعها وضرب وحدتها ان لم يكن شق صفها...فالسيد العثماني ابان انه لا يخدم الا مصلحة الباطرونا والراسمالية المتوحشة وكانه لم يكن يوما من الطبقة الدنيا ....فعلا من خالط قوما اصبح منهم .
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41
6 - almustapha السبت 17 نونبر 2018 - 14:16
الحق احق ان يتبع.في نظري مقترح الحكومة هدا هادف و بناء.الله اسخر
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-61
7 - اقتصادي السبت 17 نونبر 2018 - 14:18
في الحقيقة فهدا عين العقل في حد داته ففي ضل اقتصاد منكمش علئ نفسه وفي ازمة غير مسبوقة وفي ضل وضع متسم ببطالة شاملة للكل فمادا سننتظر اكثر من هدا .
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-50
8 - مغربي السبت 17 نونبر 2018 - 14:21
رئيس الحكومه يقترح إعفاء الموظفين من اقتطاع شهر يناير الخاص بcmr أي هراء هذا ؟ أقترح عليه اعفاءنا من الضرائب الجاءرة واستخلاص ما بذمة الفاسدين الناهبين لثروة البلاد. حسبنا اللة فيمن يستغل طيبة هذا الشعب العظيم
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49
9 - adam السبت 17 نونبر 2018 - 14:22
تفعيل المقترح الحكومي خطوة ايجابية لتقليص الضرر عن الفءاة المعنية وردع النقابات المقاطعة للحوار فهده المقاطعة يدفع ثمنها الموظفون والشغيلة المتضررة
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-24
10 - رشيد السبت 17 نونبر 2018 - 14:22
صراحة واخا أنا لست في موقع من يقرر .. و لكن شخصيا قابل على ديك 400 درهم يا ربي غير يزيدوها لينا ! 400 غادي نسد بيها بزاف ديال "الثقوب" في ميزانيتي.. يلا قدرت نخلص بيها غير الماء و الضوء راه حاجة مزيانة نحمد الله عليها... لكن الواقع أنهم غير كايضحكوا علينا و دايرين مسرحية باسلة تتقاسم فيها الحكومة و النقابات و الباطرونا الأدوار الرئيسية... و حنا المتفرجين !!! غييير كانتفرجوا و كانعيشوا مع الأحداث و الشخوص... يا ربي يتسالا هاد الفيلم... أو كيما قالت ديك البنت "يا ربي نكون عا كانحلم" ..
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-29
11 - مواطن عابر السبت 17 نونبر 2018 - 14:23
النقابات فرصتها الاخيرة للتصالح مع الشغيلة..التباث لا نريد زياداتكم.. خليوها عندكم دعيناكم لله سبحانه وتعالئ
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18
12 - abouama السبت 17 نونبر 2018 - 14:26
هذا هو حال اصحاب اللحي.،يتخدون القرارات دون الرجوع إلى الاتفاق او استشارة الطرف الاخر. همهم الوحيد هو لي الذراع وارغام الاخر لقبول الامر الواقع حتى ولو كان فيه قمع. منذ تولي حكومة المحكومة اصحاب اللحي سنة 2011 ونحن نعاني من غطرستهم وحماقتهم كالصبيان بين الزقاق. اصحاب اللحي لاثقة فيهم بعدما خانوا العهد مع الشعب الذي صوت لهم واوصلهم الى مراكز القرار. ولكن سياتي يوم الحساب عند الذي لايظلم عنده احد. اياكم واصحاب اللحي في جميع المجالات. اين هو مريدهم الذي يتغنى بالعظمة؟ واستقوى على المستضعفين من هذا الشعب الطيب.
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12
13 - عبدالله السبت 17 نونبر 2018 - 14:26
ربما رئيس الحكومة يريد تقزيم دور النقابات ويظهر نفسه انه يفكر في الشعب اكثر من النقابات لكن شخصيا اقول للسيد رئيس الحكومة ان يصدر قرارات بشراكة مع النقابات والا سيجد نفسه وجها لوجه مع الشعب واذا غضب عليه الشعب لن يستطيع مواجهته ، هل سيحاور 3ملايين شخص ؟ تفكير غير منطقي وتصرف اقل مايقال عنه انه ارعن فليقم بحل نقابة حزبه ليتخذه الاخرون قدوة ويحلوا طميع النقابات
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5
14 - rachjd السبت 17 نونبر 2018 - 14:29
القمع والديكتاتورية هي هادي هاد الحكومة وﻻت كتفرض علينا أي حاجة صحة وبزز من بعد الساعة اﻻضافية المشؤؤمة تريد فرض زيادة أو باﻻحرى صدقة 3 دراهم في اليوم على 3 سنوات رغم رفض النقابات والموظفين لها حقا إن لم تستحيي فافعل ما شئت
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10
15 - معاد السبت 17 نونبر 2018 - 14:29
شكرا لسيد العتماني على هده البادرة الطيبة
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-24
16 - متابع السبت 17 نونبر 2018 - 14:30
أكبر أرهاق لميزانية المال العام هو الاسراااف الغير المعقول من طرف الوزاراء و خذام الدولة
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13
17 - jas007 السبت 17 نونبر 2018 - 14:33
الحكومة تزيد ني الموضفين الغير منتمين للنقابات مثلي. والي منتقب يعترض كما يشاء. اكبر لعنة على الموضفين هم النقابات كايفكرو غير في مصاليحهم.
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-6
18 - شاهد على العصر السبت 17 نونبر 2018 - 14:36
سجل يا تاريخ أن حكومة العدالة والتنمية في ولايتين متتاليتين الأولى برئاسة بنكران والثانية للطبيب النفسي ،أنها أكبر عدو ومحارب للموظفين ، ونسجل بأسف شديد هذا الهجوم الشرس ،ونطلب من العلي القدير أن يلطف في ماجرت به المقادير
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5
19 - الطاطاوي السبت 17 نونبر 2018 - 14:37
اغلب الموظفين تجاوزوا السلم 10 الراية 5 ادن لن يستفيدوا.
والبعض الآخر سيستفيد لمدة معينة بمجرد وصوله الى الرتبة 5 ستنتهي تلك الزيادة.
ادن الحكومة قامت باجراء مؤقت.

اما من يظن أنه استفاد فلا تفرحوا بالزيادة لانه زيادة بالتقسيط على مدى 3 أعوام. ان طبقت.

فقط محاولة اربح الوقت.
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3
20 - ندوى السبت 17 نونبر 2018 - 14:38
شحال نوي إزيد لموظفي القطاع الخاص لي كيشدو 2000dh لشهر ،لي خدمين بدبلومات التكوين المهني في مستشفيات السويسي الرباط التقنيين متخصصين ولى هدو كيستغلو فيهم حيت معندهم لي ادافع عليهم ،حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
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2
21 - ملاحظ عابر سبيل السبت 17 نونبر 2018 - 14:39
لماذا تتذرع الحكومة بالضائقة المالية و التكاليف و التحملات و المغرب بخير ما دام انه انجز مشروع القطار السريع بتكلفة ضخمة تحملت منه ميزانية الدولة الكثير و ستتحمل الباقي ما دام انه قروض؟
لماذا تمول الدولة مشروعا ستستفيد منه قلة من المغاربة و هو القطار السريع و سيتحمل تكاليفة الباقي من المغاربة؟
لماذا لم تطبق الحكومة ما تبقى من اتفاق ابريل 2011؟
لماذا لا تنقص الحكومة من مصاريف تسيير الوزارات و القطاعات الحكومية و المصالح الخارجية خاصة مصاريف سيارات الخدمة حتى توفر النفقات الاجتماعية للشعب المغربي؟
لماذا لا تعمد الحكومة الى اصلاح البرلمان بالنقص من عدد اعضاء الغرفتين و جعل العمل النيابي تطوعيا غير مؤدى عنه؟
لماذا لا يتم تقليص حجم الحكومة نفسها و ادماج الوزارات المتقاربة؟
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3
22 - said السبت 17 نونبر 2018 - 14:39
يجب أن تكون هذه الزيادة شاملة لجميع الفئات السلم العاشر وحتى السلم الحادي عشر الكل يعاني في صمت حسبنا الله ونعم الوكيل
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4
23 - حمادي السبت 17 نونبر 2018 - 14:43
للناس لمقراوش مزيان راه الزيادة 130 درهم في العام على 3 سنوات يعني 400 درهم في 3 سنوات يعني من هنا لتما تلقى ثمن الزيت و السكر و البوطة ضوبل هههه...و كيفما كتعرفوا راه النقابات مساهمة في تفقير الفقير و إغناء الغني....نصيحة ديالي لي لقى فين يغبر راسوا من هاد البلاد غير يزيد....
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2
24 - عبد الحميد السبت 17 نونبر 2018 - 14:44
نعم لا للتشاور مع النفايات فهي لا تبحث الا عن مصالح قياداتها و الحصول على امتيازات لصالحهم طبق الإتفاق يا سيدي بدون الرجوع اليهم فهم لم يضيفو شيئ لنا نحن الطبقة المهرودة يريدون زيادة شاملة حتى لكبار الموضفين لماذا ؟؟؟؟ نعم لتطبيق الزيادة من طرف واحد
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-3
25 - Abdou السبت 17 نونبر 2018 - 14:45
نحن لا نريد صدقة من احد .اما الزيادة للجميع او لا شيء ولا تفرضوا علينا عرضكم المخجل نحن جميعنا موظفون والكل يعاني. التقشف والاكراهات فقط على الموظف .ارجعوا لنا ضراءبنافقط واقتطاعاتنا التي اخذتوها منا ظلما وعدوانا لملا صناديق التقاعد
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1
26 - جبلي ابن الجبل السبت 17 نونبر 2018 - 14:45
"الحكومة متمسكة بعرضها الحالي الذي لا يمكن أن تتجاوزه بسبب ما تعتبره ارهاقا لكاهلها المالي".؟؟؟؟.
عندكم يا الحكومة باش تشريو السيارات الكهربائية الباهضة الثمن و ما عندكمش ما تزيدو للموظف البسيط أجرته بالكاد 2900 درهم بيك يا وليدي بيك ... ديك 400 درهم مقسمة على 3 سنوات غي جمعوها و خوذوها أما حنا وكلنا عليك الله... الله ياخوذ فيكم الحق و الله يفرجنا فيكم و فاولادكم
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1
27 - مدوخ من الري__ش السبت 17 نونبر 2018 - 14:46
لا حكومة_ لا احزاب _لا نقابات _لا شعب ...............................!!?النتيجة :00000000000000000000000000000000000000000000000_دولة الحق والقانون !السي العثماني ينفذ ما يأمر به فقط بلا زيادة بلا نقصان !!! ما تريدون اكثر من ذالك?الاحزاب يحفر بعضها للبعض!! النقابات حدث ولا حرج اقل ما يمكن ان يقال في حقها _كون الخوخ اداوي كون دوى راسو_ الشعب خاري !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لا تعليم لا صحة لا صناعة لا صيد بحري لا طاقة لا معادن لا اعلام شيئان مهمان بهذا الوطن :الامن +القضاء=السجون .
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0
28 - المكلخ السبت 17 نونبر 2018 - 14:47
لدي مقترح ربما لن يقبل به الكنير ولكن يبقى راي يستفيد هده السنة الموظفون دووالدخل القليل اي الدين دكرتهم الحكومة ويتم الاتفاق على الزيادة للموظفين الاخرين السنة المقبلة مع عدم نسيان المتقاعدين والقطاع الخاص....
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-1
29 - Ahmed السبت 17 نونبر 2018 - 14:47
أحزاب ونقابات وجمعيات ورئيس مجلس ورئيس جماعة وقائد ومقدم والنائب والنائب الثاني والثاني والسابع والخ كلها خسارة إستنزاف وخسارة أموال بدون شي عدد الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والخ أكبر بكثر حتى من عدد المستشفيات والمرافق التعليمية والجامعات والخ ،، ضياع وتخطيط وتوجه فاشل ، أين التجارة والصناعة والصناعة التحويلية والمواني والصادرات والقطاعات العامة تم بيعها اش من حكومة هذه البلدان الاخرى تستحوذ ع قطاعاتها وتستثمر هنا وهناك داخل وخارج وتعزز وتقوي مداخيل مواردها لكل تلبي متطلبات وخلق مشاريع واستدامة أقتصادها وتفكر لسنواتها القادمة اما هذه الحكومة تبيع ماتبقى من القطاعات وبعدها تعتمد ع جيوب المواطنيين من فرض ضرائب وتحويلات والاقتراض والمساعدات لكي تحصل ع مواردها اي اقتصاد هذا ، لماذا تبيعوا قطاعات الدولة ولماذا تبيعوا القطاع البحري تحت مسمى الاتفاق البحري لماذا لاتتطوره وتنتجوا بإنفسكم لماذا كل شي في المغرب يباع لمن هب ودب ولماذا الاستثمارات الخارجية للمغرب لاشخاص وليست للدولة ولماذا لا تخلقوا صندوق سيادي استثماري عن هذا
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0
30 - الغيور السبت 17 نونبر 2018 - 14:47
إنها مسرحية شد الحبل بين النقابات و الحكومة و سيد رئيس الحكومة الذي نفد صبره ماهو بي فاعل شيء إنما يشكو ضعفه لله اما حقوق الطبقة العاملة فى هية عند الله تعالى لا ننتظر منهم شيء إنما هو برنامج مسطر لي تكملة ما بدأه بن كيران و بعد التعنت و المخاض السياسي و الاقتصادي سوف يظهر المخلص و سوف نسفق له و نهتف و ينتهي المسلسل
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0
31 - عزيز السبت 17 نونبر 2018 - 14:48
400 درهم على ثلاث سنوات غير زيدوها فروسكوم. تاتقتاطعو بالعرارم وبغيتو تزيدو بالفرانك.
السياسي المغربي فقد كل آدميته، ولم يعد تهمه إلا مصلحته الشخصية. ولكم فحزب الاغلبية خير مثال.
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32 - مغربي حر السبت 17 نونبر 2018 - 14:48
برلمانيون يتقاضون 4 ملايين ووزراء 7 ملايين ورؤساء الشركات الكبرى بين 5 و 26 مليون للشهر، والموظفين قطرو ليهم الماء حتى اموتو .....الحل ساهل...خفضو رواتب المدراء والبرلمانيين وكبار العسكريين وووو...الخ وزيدو للدراوش خاصة عمال الانعاش والنظافة والمعلمين والاطباء والقضاة....وبعد ذلك ستجدون انكم درتو العدالة فالأجر...اما تزيدو للموظف 100 درهم سنويا و البرلماني تعطيواه كارط مفتوح فيه الأكل والتنقل وكل شئ ....راكم غاديين فالخسران احمادي
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33 - مراد الصلاحي السبت 17 نونبر 2018 - 14:52
احسن حاجة نريد وهي نقصو من رواتبكم و رواتب البرلمانيين النعاسة ونقصو ساعة وهاديك 400 زيدها فيك
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34 - Toufik السبت 17 نونبر 2018 - 14:52
هذا القرار إن اتخذ انفراديا فهو تهميش للكفاءات العليا و تقزيم لدورها و تكريس التمييز و الإقصاء و الفرق في الأجور ضروري لأنه فرق في الكفاءات و التحجج بتقليص الفوارق بين السلالم لدرجة جعل الموظفين ينامون و لايجتهدون للرقي في السلالم و الأجور هو تصور غير علمي. الفرق في الأجور يكون موضوعي و يتناسب و المفاءات و المهام المطلوبة واش درستو هادشي مزيان.
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35 - Tkamal14 السبت 17 نونبر 2018 - 14:53
ماذا القطاع الخاص تم تجاهله مع العلم ان هذه الطبقة لا تتلقى حتى الحد الأدنى من الأجور
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36 - سناء السبت 17 نونبر 2018 - 14:53
زوينة هادي، حيدولينا ديك 600 درهم لي زادوها بزز في كل عام كقتاطعوا ودابا قاليك غيزيدو 400 درهم على ثلاث سنين. يعني غير غيرجعولينا 400 على دفعات ويحافظوا على 200 في خطرة. دارولنا قالب البنوك الربوية الله ياخد فيهم الحق واحد واحد
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37 - حسبنا الله السبت 17 نونبر 2018 - 14:53
الله ياخد فيكم الحق لا الحكومة ولا النقابات هم الاثنين يخدمون مصالحهم الخاصة و الطبقة الشغيلة لها الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم كلكم
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38 - samidone السبت 17 نونبر 2018 - 14:54
هزيلة وانتقائية
أين القطاع الخاص
أما النقابات فالرفض من أجل الرفض فقط
لو قبلنا هذه الزيادة منذ أربع سنوات لكان أفضل من له ثلاث أبناء سيستفيد من مبلغ 400 درهم على الآقل ضاعت لطول هذه المدة ونطالب بالمزيد كل فترة
النقابات ترفض والحكومة تطبق دون اتخاذ أي شكل نضالي لاأفهم
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39 - Ali السبت 17 نونبر 2018 - 14:55
تحمل الشطر الرابع من الإقتطاع!!!!!.
ياله من تغليط!!
كان أولى أن يقال الإكتفاء بسرقة ثلاثة أشطر من جيوب الضعفاء والتهديد بالرابع وهو أقلها وأضعفها..
أتساءل عن التناسب بين المداخيل التي تأتي من الفرائض التي تفرض بين الحين والآخر أين مداخيل الخوصصة؟ أين مداخيل الضرائب؟ لماذا رفضتم استرجاع 17 مليار من النهب الطاقي في المحروقات؟ لماذا هذه القروض تثقل المغاربة؟ أين ضريبة قطار البوراق؟ هل دخلت لخزينة الدولة؟ أليس من مال الشعب؟ أليس يحتل أرض مغربية؟ ألا يوءدي للخزينة شيئا؟
مقابل التخمة التي تتمخمخون فيها تعرضون على المساكين 4 ريال مقسمة على السنين .
حسبنا الله فيكم
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40 - Salam السبت 17 نونبر 2018 - 15:01
عندما تكون زيادة في مواد استهلاكية ستكون زيادة في اجور معادلة محسومة
لازلة مقتنع ان دور الذي اتي بالعثماني من اجله لم ينتهي وهو ابادة حزبه و القضاء عليه لذلك فهناك اجراءات اسوء و اسوء
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