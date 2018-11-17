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كُتّاب وآراء
بين طنجة والبيضاء طيلة 3 أيّام .. المغاربة يركبون "البُراق" بالمجان
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أن خدمات القطار فائق السرعة "البُراق" ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري بتخصيص ثلاثة أيام مجانية للمغاربة بهدف تمكينهم من اكتشاف هذا القطار الجديد.
وحسب ما جاء في بلاغ رسمي للمكتب فإن المجانية ستكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 نونبر الجاري، على التوالي، فيما سيتم الشروع في توفير التذاكر ابتداءً من 23 نونبر عبر إعلانات جديدة لـONCF في غضون الأيام المقبلة.
قطار "البراق" يربط الدار البيضاء بطنجة عبر محطتي الرباط أكدال والقنيطرة، ويسير بسرعة تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة ما بين القنيطرة وطنجة، وهو ما يقلص زمن الرحلة بشكل كبير.
واستكمالاً لأوراش السكك الحديدية في المغرب أشرف الملك محمد السادس، اليوم السبت، على إعطاء انطلاقة مشاريع تثليث محور الدار البيضاء-القنيطرة، والتثنية الكلية لخط الدار البيضاء-مراكش.
كما تواصل التحديث، أيضا، بإحداث محطات خط القطار فائق السرعة بهندسة معمارية جديدة في كل من "الرباط أكدال" وطنجة والقنيطرة و"الدار البيضاء المسافرين".
ومن أبرز مزايا القطار فائق السرعة، الذي أطلق عليه الملك محمد السادس اسم "البراق"، أنه يربط الدار البيضاء وطنجة في وقت زمني يزيد قليلاً عن ساعتين بدلاً مما يقرب خمس ساعات على مستوى الخط السككي التقليدي.
كما أن الأسعار المقترحة للرحلات كانت أبرز مفاجأة في هذا الصدد، حيث سيتم اعتماد شبكة أسعار تذاكر متغيرة، وستكون كلفة الرحلة بين طنجة والدار البيضاء، في الدرجة الثانية، متراوحة بين 149 درهماً خارج أوقات الذروة و224 درهما خلالها.
أما بخصوص سعر التذكرة بين طنجة والرباط فسيتراوح بين 115 درهما و172 درهما، وبين طنجة والقنيطرة سيتأرجح بين 93 درهما و139 درهماً.
وبخصوص الدرجة الأولى، سيكون سعر تذكرة طنجة- الدار البيضاء بين 243 درهماً و364 درهماً، بينما رحلة طنجة- الرباط سيكون سعرها بين 187 درهماً و281 درهمًا، و"طنجة- القنيطرة" بين 162 درهماً و244 درهماً.
وسيستفيد الأطفال أقل من 4 سنوات من مجانية التنقل على كامل خط القطار فائق السرعة، بينما ستصل تذكرة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و15 سنة إلى 50 درهماً في الدرجة الثانية و80 درهماً بالدرجة الأولى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
المغاربة كينتاقدو كولشي، نشوف آش غيقولو على هاد الموضوع هههه يقدر يقولو بغيناه فابور ديما ههه المهم ترقبوا التعاليق.
ثانيا: ثمن هذه القطارات هي ثمن 12 قطارا. لو استثمرنا فيها كان لنا فيها الخير الكثير
يا اخي له سكة خاصة بين طنجة و القنيطرة ،لذا فاقت السرعة اثناء التجارب 348، و المقاطع الاخرى ستنجز مستقبلا..
سترى وجوه لم تركب القطار في حياتها من الطبقة المعدومة والهيماج لاتربية ولا أخلاق ولا تصرفات كلام نابي سب وشتم وتدافع وشجار والروائح الكريهة والعرق
أنتظرو بعد التلاتة أيام قطار مر من تسونامي كاين لي ماعندو مايدار هو ولادو ومرتو هاديك هي تسافيرة ديال حياتو لي غايفكر بيها ولادو غايبقا غادي جاي فيه
يجب على المكلفين في كل المحطات أن ينتقون من يركب فيه كل من هو نقي محترم يركب و الهيماج لا فالمخربون والمستغلون المعدومين ما أكترهم
ملحوظة..: اناشد المكتب ان يشرح لنا شرح مفصل عن اوقات الدروة و الغير دروة يكون شرح مفصل دون نجيمات و صور غير تعاقدية يعني بالمختصر المفيد دون تدليس و مكر.و شكرا
و ايضا اكمال الاسبوع بثمن رمزي