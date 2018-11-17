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بين طنجة والبيضاء طيلة 3 أيّام .. المغاربة يركبون "البُراق" بالمجان

بين طنجة والبيضاء طيلة 3 أيّام .. المغاربة يركبون "البُراق" بالمجان
هسبريس ـ يوسف لخضر (صورة: منير امحيمدات)
السبت 17 نونبر 2018 - 23:00

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أن خدمات القطار فائق السرعة "البُراق" ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري بتخصيص ثلاثة أيام مجانية للمغاربة بهدف تمكينهم من اكتشاف هذا القطار الجديد.

وحسب ما جاء في بلاغ رسمي للمكتب فإن المجانية ستكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 نونبر الجاري، على التوالي، فيما سيتم الشروع في توفير التذاكر ابتداءً من 23 نونبر عبر إعلانات جديدة لـONCF في غضون الأيام المقبلة.

قطار "البراق" يربط الدار البيضاء بطنجة عبر محطتي الرباط أكدال والقنيطرة، ويسير بسرعة تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة ما بين القنيطرة وطنجة، وهو ما يقلص زمن الرحلة بشكل كبير.

واستكمالاً لأوراش السكك الحديدية في المغرب أشرف الملك محمد السادس، اليوم السبت، على إعطاء انطلاقة مشاريع تثليث محور الدار البيضاء-القنيطرة، والتثنية الكلية لخط الدار البيضاء-مراكش.

كما تواصل التحديث، أيضا، بإحداث محطات خط القطار فائق السرعة بهندسة معمارية جديدة في كل من "الرباط أكدال" وطنجة والقنيطرة و"الدار البيضاء المسافرين".

ومن أبرز مزايا القطار فائق السرعة، الذي أطلق عليه الملك محمد السادس اسم "البراق"، أنه يربط الدار البيضاء وطنجة في وقت زمني يزيد قليلاً عن ساعتين بدلاً مما يقرب خمس ساعات على مستوى الخط السككي التقليدي.

كما أن الأسعار المقترحة للرحلات كانت أبرز مفاجأة في هذا الصدد، حيث سيتم اعتماد شبكة أسعار تذاكر متغيرة، وستكون كلفة الرحلة بين طنجة والدار البيضاء، في الدرجة الثانية، متراوحة بين 149 درهماً خارج أوقات الذروة و224 درهما خلالها.

أما بخصوص سعر التذكرة بين طنجة والرباط فسيتراوح بين 115 درهما و172 درهما، وبين طنجة والقنيطرة سيتأرجح بين 93 درهما و139 درهماً.

وبخصوص الدرجة الأولى، سيكون سعر تذكرة طنجة- الدار البيضاء بين 243 درهماً و364 درهماً، بينما رحلة طنجة- الرباط سيكون سعرها بين 187 درهماً و281 درهمًا، و"طنجة- القنيطرة" بين 162 درهماً و244 درهماً.

وسيستفيد الأطفال أقل من 4 سنوات من مجانية التنقل على كامل خط القطار فائق السرعة، بينما ستصل تذكرة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و15 سنة إلى 50 درهماً في الدرجة الثانية و80 درهماً بالدرجة الأولى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - lمسلم مغربي السبت 17 نونبر 2018 - 23:08
هل هذا القطار الفائق السرعة سيسير على نفس السكك التي تسير عليها القطارات القديمة ام هناك سكك جديدة خاصة بالقطار الجديد ؟؟؟ افودونا جزاكم الله خيرا لانها اذا كانت تسير على نفس السكك القديمة فهذا امر خطير جدا بحكم السرعة التي تسير بها
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-39
2 - رأي السبت 17 نونبر 2018 - 23:10
أراك للزحام وهذه مناسبة ل " أولاد علي " باش يدورو الحركة .
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45
3 - المغرب المغربي السبت 17 نونبر 2018 - 23:10
كيف ما كان الحال هاد القطار زوين فوجهو ماشي بحال القطار العادي والله الى الشوفة فوجهو كتخلع
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39
4 - lamborghini السبت 17 نونبر 2018 - 23:14
حاليا ماكاين حتا تعليق على الموضوع.
المغاربة كينتاقدو كولشي، نشوف آش غيقولو على هاد الموضوع هههه يقدر يقولو بغيناه فابور ديما ههه المهم ترقبوا التعاليق.
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55
5 - زكرياء المغربي السبت 17 نونبر 2018 - 23:16
مبادرة جيدة اللهم بارك للمغاربة لما فيه الخير والبشر الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ورعاه
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28
6 - لكديري السبت 17 نونبر 2018 - 23:17
هذه TGV من مخلفات فرنسا. ضننت أننا نحصل عن قطارات جديدة لكن حصلنا عن قطارات عفا عنها الزمن في فرنسا.
ثانيا: ثمن هذه القطارات هي ثمن 12 قطارا. لو استثمرنا فيها كان لنا فيها الخير الكثير
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-76
7 - karim السبت 17 نونبر 2018 - 23:17
ثلاثة أيام بالمجان،سنرى صفوفا طويلة من المسافرين والراغبين فقط بالركوب فيTGV ربما الالاف ،حاجة فابور عزيزة على الناس.
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37
8 - جواد البرنوصي السبت 17 نونبر 2018 - 23:20
هههه غيكون الزحااام بزاااف ، حاجة فابووور
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24
9 - mellouk السبت 17 نونبر 2018 - 23:24
بالنسبة للرحلات المجانية ألاسبوع المقبل وتفادي أي مشاكل ناتجة عن الاكتضاض وخاصة أن صحاب فايور كثار وموجودين بكثرة المرجو وضع تذاكر مجانية مقابل نسخ من البطاقة الوطنية بمحطات القطار قصد التسجيل مع تمكين كل راكب من تذكرة مجانية تحمل اسمه وتاريخ وساعة الرحلة ذهابا وإيابا
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12
10 - ت.ع السبت 17 نونبر 2018 - 23:27
باغيين يجربو فينا أقصى سرعة لي ركب يشهد
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19
11 - Ahmed astaoui السبت 17 نونبر 2018 - 23:32
امسلم مغربي
يا اخي له سكة خاصة بين طنجة و القنيطرة ،لذا فاقت السرعة اثناء التجارب 348، و المقاطع الاخرى ستنجز مستقبلا..
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11
12 - لا أنصحكم بالمجانية السبت 17 نونبر 2018 - 23:32
المغاربة لا يصلح لهم المجاني لأنهم كالمشتاق ألى ذاق سترى كل من هب ودب يركب القطار حتى يصبح حمام شعبي والزحام و الأوساخ

سترى وجوه لم تركب القطار في حياتها من الطبقة المعدومة والهيماج لاتربية ولا أخلاق ولا تصرفات كلام نابي سب وشتم وتدافع وشجار والروائح الكريهة والعرق

أنتظرو بعد التلاتة أيام قطار مر من تسونامي كاين لي ماعندو مايدار هو ولادو ومرتو هاديك هي تسافيرة ديال حياتو لي غايفكر بيها ولادو غايبقا غادي جاي فيه

يجب على المكلفين في كل المحطات أن ينتقون من يركب فيه كل من هو نقي محترم يركب و الهيماج لا فالمخربون والمستغلون المعدومين ما أكترهم
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19
13 - مسافر بالقطار السبت 17 نونبر 2018 - 23:33
هل سيكون لا مراقبة لا نظافة لا صيانة... و نحن نعرف ان المواطن المغربي من صفاته التخريب خصوصا الممتلكات العمومية.. يكسر اي شيء قابل للكسر. و الحافلات نمودجا.. في كل المملكة. و القطارات هي كذالك عرضة للضياع امام قلة المراقبة و العقوبات الزجرية كغرامات.... و تحسيس المواطن ان هذا ملكه... ..المراحض... والازرار و الكراسي..... و سينقلب اسم البراق الى طران الكاطريام...... نأمل المراقبة و الحزم و الصيانة والا ستشوه السمعة... لاننا. ننتظر. metro في المدن الكبرى
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14
14 - كفيفة السبت 17 نونبر 2018 - 23:33
وماذا عن ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أليس من حقنا الاستفادة من مجانية النقل عبر القطارات العادية فقط؟ لسنا بحاجة ألى TGV لأن لنا أولويات أهم بكثير من البراق
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17
15 - ضد الضد السبت 17 نونبر 2018 - 23:33
هيهيهيه... اخص اركبو فيه في هاذ ثلاثة ايام غير اللي عندو الرميد... و من بعد ثلاثة ايام أخرى بنصف الثمن..
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3
16 - سائق السبت 17 نونبر 2018 - 23:35
صراحة هاد الايام التلاتة لو خصصوها للطلبة و الجنود و بعض دور الايتام و الخيريات يكون افضل لانه نحن شعب لا نعرف قيمة المجانية و العروض الخاصة .المهم مجراها و مرساها و الله يكمل كلشي بخير و على خير .
ملحوظة..: اناشد المكتب ان يشرح لنا شرح مفصل عن اوقات الدروة و الغير دروة يكون شرح مفصل دون نجيمات و صور غير تعاقدية يعني بالمختصر المفيد دون تدليس و مكر.و شكرا
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10
17 - مستغرب السبت 17 نونبر 2018 - 23:45
التفاتة طيبة يجب الاشادة بها أتمنى من مستعملي هذا الخط المحافظة والابتعاد عن تخريب مرافق القطار ( راه خايدينو غير كريدي ومزال ما بدينا الطريطات ) هيا وطني مزيدا من الأخبار المفرحة انشاء الله الانتقال الى سرعة ال tgv في كل المجالات
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2
18 - ملاحظ السبت 17 نونبر 2018 - 23:45
أراك الفوض. فيما كاين شي شمكار غايتطلع فابور ويكريسي. لا انصح بالمجانية. يا ريت كان بأثمان رمزية. اما المجانية تعني التدمير
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4
19 - Mohamed السبت 17 نونبر 2018 - 23:48
مادا عن القنيطرة الرباط ليوجد التمن
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0
20 - جام مغربي السبت 17 نونبر 2018 - 23:50
مبادرة رائعة لتعريف المغاربة على هذه التكنولوجيا
و ايضا اكمال الاسبوع بثمن رمزي
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