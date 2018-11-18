ابن عم الملك يعزي الأميرة سلمى في وفاة جدتها

هسبريس من الرباط

توفيت أول أمس الجمعة فاطمة عبدلاوي معن جدة الأميرة سلمى بناني، والتي كانت بمثابة والدتها حيث تكفلت بتربيتها مُنذ أن كانت طفلة صغيرة.

واطلع الرأي العام المغربي على خبر وفاة جدة الأميرة، التي توفيت في بيتها في الحي الشعبي القبيبات بالرباط، من خلال تعزية الأمير مولاي هشام العلوي.

وكتب ابن عم الملك محمد السادس معزيا الأميرة سلمى: "إلى الأميرة للا سلمى.. بحزن كبير تلقيت خبر وفاة جدتكم فاطمة عبدلاوي معن".

وأردف الأمير في تعزية كتبها في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "بهذه المناسبة الأليمة أتقدم لكم بتعازي الحارة، وأطلب من الله عزّ وجّل أن يتغمد الفقيدة برحمته ورضوانه، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".