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الرئيسية | مجتمع | ابن عم الملك يعزي الأميرة سلمى في وفاة جدتها

ابن عم الملك يعزي الأميرة سلمى في وفاة جدتها

ابن عم الملك يعزي الأميرة سلمى في وفاة جدتها
هسبريس من الرباط
الأحد 18 نونبر 2018 - 11:30

توفيت أول أمس الجمعة فاطمة عبدلاوي معن جدة الأميرة سلمى بناني، والتي كانت بمثابة والدتها حيث تكفلت بتربيتها مُنذ أن كانت طفلة صغيرة.

واطلع الرأي العام المغربي على خبر وفاة جدة الأميرة، التي توفيت في بيتها في الحي الشعبي القبيبات بالرباط، من خلال تعزية الأمير مولاي هشام العلوي.

وكتب ابن عم الملك محمد السادس معزيا الأميرة سلمى: "إلى الأميرة للا سلمى.. بحزن كبير تلقيت خبر وفاة جدتكم فاطمة عبدلاوي معن".

وأردف الأمير في تعزية كتبها في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "بهذه المناسبة الأليمة أتقدم لكم بتعازي الحارة، وأطلب من الله عزّ وجّل أن يتغمد الفقيدة برحمته ورضوانه، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - فؤاد الأحد 18 نونبر 2018 - 11:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ، تعازينا للأميرة للا سلمى ولكل افراد عائلة المرحومة ، تغمدها الله برحمته الواسعة وانا لله وانا إليه راجعون
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56
2 - زكرياء المغربي الأحد 18 نونبر 2018 - 11:46
رحمة الله عليها وأسكنها فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون
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43
3 - مصطفى الأحد 18 نونبر 2018 - 11:50
رحم الله الفقيدة. انا لله وأنا إليه راجعون...........)))))
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4 - مغربي الأحد 18 نونبر 2018 - 11:57
إن لله وإنا إليه راجعون...........
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5
5 - البيضاوي الأحد 18 نونبر 2018 - 11:57
نسأل الله أن يرحمها و يجعل مثواها الجنة و يرزق أهلها و ذويها الصبر و الإحتساب و إنا لله و إنا إليه راجعون
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6
6 - said الأحد 18 نونبر 2018 - 12:03
انا لله وان اليه راجعون .عضم الله اجركم في جدتكم واسكناها فسيح جنانه وتعازينا الى اسرتها بالصبر
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4
7 - رقية الأحد 18 نونبر 2018 - 12:04
رحم الله الفقيدة إنا لله وإنا إليه راجعون وارحم جميع الموتى المسلمين يارحم الراحمين
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5
8 - مواطن الأحد 18 نونبر 2018 - 12:05
رحم الله الفقيدة ان لله و ان اليه لا راجعون
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