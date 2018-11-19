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الرئيسية | مجتمع | حركة قادمون وقادرون تناقش التعليم بزاوية الشيخ

حركة قادمون وقادرون تناقش التعليم بزاوية الشيخ

حركة قادمون وقادرون تناقش التعليم بزاوية الشيخ
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 نونبر 2018 - 03:40

نظمت حركة قادمون وقادرون- زاوية الشيخ المستقبل، بتنسيق مع الهيئة الاستشارية لجهة بني ملال خنيفرة، مائدة مستديرة حول "واقع المدرسة العمومية لجهة بني ملال خنيفرة زاوية الشيخ".

عائشة العلوي، رئيسة الهيئات الاستشارية لحركة قادمون وقادرون- مغرب المستقبل عضوة الهيئة التأسيسية الوطنية، قدمت عرضا لامست فيه معنى العدالة المجالية ومكانتها في الدستور المغربي، ومفهوم المساواة وما تضمنه من كرامة وحقوق من دون تمييز، وضمان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، وعلاقتهما بواقع حال التعليم بجهة بني ملال خنيفرة.

وقد نشط هذه المائدة المستديرة عبد الرحيم نجمي، بحضور الرئيس الناطق الرسمي المريزق المصطفى، والمنتدب الترابي الجهوي هشام حسنابي، وعبد المجيد العباسي رئيس الحركة بزاوية الشيخ، وثلة من رجال التعليم وفيدرالية آباء التلاميذ والطلبة وفاعلين.

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