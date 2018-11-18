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حقوقيون يناشدون التدخل لعلاج نزيل بسجن مراكش

حقوقيون يناشدون التدخل لعلاج نزيل بسجن مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 19 نونبر 2018 - 00:21

ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كلا من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط ومدير السجن المدني بالأوداية ضواحي مراكش من أجل التسريع بإجراء عملية جراحية للسجين عنو محمد أمين، النزيل بالمؤسسة السجنية الأخيرة، والحامل لرقم الاعتقال 4266.

وطالب فرع AMDH بمراكش بالتدخل العاجل لتمكين هذا المعتقل من حقه في الصحة والعلاج، تفاديا لتفاقم وضعه الصحي، والاحتفاظ به داخل المركب السجني الأوداية مراعاة لحالته الصحية وعامل سن الأم وقربه من عائلته.

وأوضحت رسالة توصلت بها هسبريس أن هذه الهيئة الحقوقية توصلت بطلب مؤازرة من فاطمة الكساس، أم السجين المذكور، الحاملة للبطاقة الوطنية رقمE30700، تلتمس فيها إجراء عملية جراحية مستعجلة لابنها، نظرا لشدة الألم الذي يعانيه إثر تعرضه لحادث داخل المركب السجني الأوداية؛ وهو ما تسبب له في إصابة بليغة على مستوى الركبة بالرجل اليمنى.

وأكد التنظيم الحقوقي عينه على ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين، كالحق في العلاج استجابة لقواعد الأمم المتحدة، والقانون الوطني المتعلق بمعاملة السجناء.

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