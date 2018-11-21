"راميد" .. برنامج للمساعدة الطبية "خرج من خيمة الصحة مائلا"

هسبريس - محمد الراجي

استقبل الملك محمد السادس، يوم 7 نونبر الجاري في القصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الصحة. مَدعاة الاستقبال هي تقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج المساعدة الطبية (راميد)، والمراجعة العميقة للمنظومة الصحية الوطنية، حسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.

استقبال الملك لرئيس الحكومة ووزير الصحة كان شبْهَ إعلان رسمي عن فشل نظام المساعدة الطبية (راميد). بلاغ الديوان الملكي قال بشكل صريح إن هذا النظام "عرف عددا من الصعوبات والاختلالات الوظيفية التي تحدُّ من فعاليته وقدرته على الاستجابة لحاجيات الفئات المستهدفة، ولا سيَما منها الأكثر عوَزا وهشاشة".

"مِن الخيْمة خرج مائلا"

بدأت المرحلة التجريبية لنظام المساعدة الطبية (راميد) من جهة تادلة-أزيلال يوم 6 نونبر 2008، ويوم 13 مارس 2012 جرى تعميمه على كافة جهات المملكة، وكان الهدف الأساسي منه هو توفير الخدمات والرعاية الصحية للفئات الهشة والمعوزة وذات الدخل المحدود؛ لكن بعد ستّ سنوات من التعميم تبيّن أنه فشل في تحقيق الهدف الذي أُحدث لأجْله.

يرى حمزة بنبراهيم، المسؤول الإعلامي بالنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنّ غياب جهة للربط بين المؤسسات المكلفة بتدبير نظام المساعدة الطبية كان واحدا من أبرز الأسباب التي أدّت إلى فشله من البداية، وإن كان الإشراف عليه موكولا إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM؛ لكنها لم يُوفّر لها الغطاء القانوني للقيام بهذه المهمة.

وزير الصحة اعترف، في حوار سابق مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بأن غياب هيئة مستقلة لتدبير نظام التغطية الصحية "راميد" يُعدّ من بين أسباب الاختلالات التي يعرفها هذا النظام، واعدا بأنّ وزارته ستخلق هيئة مستقلة لحلّ إشكال تداخُل عمل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.

ضُعف الحَكامة يُعد بدوره من بين الأسباب الرئيسية لفشل نظام "راميد"، كما أقرّ بذلك وزير الصحة. ومن مظاهر غياب الحَكامة في هذا النظام أيضا "وجود أشخاص يتمتعون بالتغطية الصحية ومع ذلك يستفيدون من نظام المساعدة الطبية الخاص بالمواطنين المنتمي إلى الطبقة الهشة والمعوزة"، يقول حمزة إبراهيمي في تصريح لهسبريس.

يُقدّر عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية، حسب آخر أرقام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بحوالي 11,8 مليون مستفيد؛ بينما كان يُتوقع أن يصل عدد المستفيدين، عند انطلاق العمل بالنظام، إلى 8,5 ملايين مستفيد.

يُعلق حمزة إبراهيمي على هذا الرقم قائلا: "هذا معناه أن حوالي أربعة ملايين شخص غير مُدرجين في هذا النظام، وهذا في حدّ ذاته فضيحة ويُسائل نجاعة "راميد"".

"راميد" بعيون مجلس جطو

اختلالات نظام المساعدة الطبية (راميد) لا ترصدها النقابات المشتغلة في قطاع الصحة، بل تُؤكدها المؤسسات الرسمية، ومنها المجلس الأعلى للحسابات، الذي سجّل في تقريره السنوي الأخير مجموعة من الاختلالات التي تشوب هذا النظام، منها غياب نظام للقيادة والحكامة، وتداخل اختصاصات وزارة الصحة والوطنية للتأمين الصحي، وكذا التأخر في إعداد البطائق المحدد أجل إعدادها في شهري.

وفي هذا الإطار، ثمّة إشكال يسائل ثقة المواطنين في نظام المساعدة الطبية. وزير الصحة طَرح هذا الإشكال في المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بإشارته إلى أنّ عدد المنخرطين في نظام "راميد" الذين جددوا بطائق الانخراط لم تتعدّ 46 في المائة؛ لكنه عاد ليستبعد، في حواره مع هسبريس، إرجاع هذا الأمر إلى غياب الثقة، قائلا إن هناك أسبابا أخرى، من بينها تحوّل المستفيدين إلى أنظمة تغطية صحية أخرى.

من بين الملاحظات التي سجّلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات تركّز الخدمات في المراكز الاستشفائية الجامعية، وعدم توفّر المؤسسات الصحية العمومية على الموارد والمُعدّات والمستلزمات الطبية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات نظام المساعدة الطبية، فضلا عن غياب مَرجعية ملائمة لاحتساب كُلفة العلاجات.

الاختلالات المتعلقة بالجانب المالي في تدبير نظام المساعدة الطبية (راميد) تبرُز بجلاء في عدم وفاء الجماعات الترابية بأداء مساهمتها في تمويل النظام، إذ لم يتعدّ حجم المساهمات التي حوّلتها لفائدة الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية لوزارة الصحة إلى متم سنة 2017، ما مجموعه 505 ملايين درهم، وهو مبلغ لا يمثل سوى 30 في المائة من المساهمات المتوقعة، حسب الأرقام التي قدمها وزير الصحة أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالبرلمان.

وتصل الكلفة المالية السنوية لنظام المساعدة الطبية (راميد) إلى 52 مليار درهم، حسب دراسة أنجزتها وزارة الصحة سنة 2013، ويبلغ متوسط الكلفة السنوية لكل مستفيد من النظام 617 درهما.

منظومة صحية عاجزة

"المنظومة الصحية في المغرب تعاني اختلالات كبيرة وغير قادرة على تلبية المتطلبات الأساسية للمرضى، بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، علاوة على قلّة المستشفيات والمراكز الصحية"، يقول حمزة إبراهيمي، مضيفا: "وزير الصحة السابق سوّق خطابا فحواه أن المنظومة الصحية الوطني بخير، وحفّز المواطنين على العلاج في المؤسسات الصحية العمومية، لكن الواقع عكس ذلك تماما".

ويرى الفاعل النقابي أنّ على وزير الصحة أن يراجع السياسة المتّبعة في تدبير هذا القطاع، وجعْل الحكامة أسّا لأي قرار تتخذه الوزارة، مشيرا في هذا الإطار إلى أنّ مشروع "المروحية الطبية" الذي جاء به وزير الصحة السابق لم يكن موفّقا، "فكيف يُعقل أن نعمل بمروحيات طبية تكلف الواحدة منها خزينة الوزارة 46 ألف درهم يوميا، وكثير من المستشفيات لا تتوفر حتى على دواء "بيتادين؟"، يتساءل المتحدث.

واعتبر المتحدث ذاته أن كل "الإجراءات الشكلية" التي تتخذها وزارة الصحة، من قبيل إحداث بوابة إلكترونية لأخذ المواعيد الطبية، لا يمكن أن تفضي إلى أي نتيجة، طالما لم يتمّ توفير الأساسيات أولا، وعلى رأسها البنية التحتية، والتجهيزات الطبية للمستشفيات، والأدوية، والموارد البشرية من أطقم طبية وتمريضية".

وأضاف: "لقد وضع الملك الأصبع على مكامن الخلل في نظام المساعدة الطبية في خطاب عيد العرش وخطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وعلى وزارة الصحة أن تقوم بتقييم منطقي للاختلالات التي يعرفها هذا النظام، وتضع، بعد ذلك، سياسة واضحة لتجاوزها وتنزيلها على أرض الواقع بدل الاكتفاء بإعلان النوايا".