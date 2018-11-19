24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دراسة ترصد فوائد جديدة لزيت السمك و"فيتامين د" (5.00)

  2. عامل تنغير يوزع حافلات مدرسية على جماعات (5.00)

  3. القصيدة السوسية.. حينما يتلاقح اللسان العربي بنظيره الأمازيغي (5.00)

  4. ذكريات مغاربة مع الاستعمار (5.00)

  5. "محاربو الصحراء" يضمنون مكانا في "كان 2019" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "فقدان البصر" لتوأم يؤزم وضع أسرة بتونفيت

"فقدان البصر" لتوأم يؤزم وضع أسرة بتونفيت

"فقدان البصر" لتوأم يؤزم وضع أسرة بتونفيت
ياسين أوشن
الاثنين 19 نونبر 2018 - 09:45

تعاني أسرة تتحدر من الجماعة الترابية تونفيت إقليم ميدلت، من فقدان توأم لبصرهما منذ ولادتهما، وهو الوضع الذي عمق من معاناة أسرة لا حول لها ولا قوة أمام قلة ذات اليد.

وحسب فيديو منتشر على نطاق واسع بالفايسبوك، فإن الأسرة تضاعفت محنتها منذ ميلاد التوأم وهما فاقدان للبصر، أحدهما يسمى موسى والثاني عيسى، وهو الوضع الذي جعل الأسرة تكابد لتربيتهما رغم فقرها.

وحسب الفيديو ذاته الذي لاقى تعاطفا كبيرا في منصات التواصل الاجتماعي، فإن التوأم يبلغان من العمر خمس سنوات، ولم يزورا أي طبيب لتشخيص وضعهما الصحي ومعرفة أسباب عماهما، اعتبارا للحالة الاجتماعية لأبويهما.

وتضيف فاطمة قائلة: "أقرانهما الآن في المدرسة لتعلم القراءة والكتابة، لكن بفعل فقدانهما البصر، ظلا إلى جانبي دون حراك بفعل العمى، لأن والدهما مجرد مياوم ولا يستطيع توفير مال الفحوصات والسكانير"، تقول الأم المكلومة وهي تضم طفليها.

وتطلب الأم من المحسنين والمسؤولين، التدخل على أمل إجراء عملية جراحية لطفليها، طمعا في استرجاع بصريهما أسوة ببقية الأطفال، وللتخفيف من حدة الألم الذي يتجرعونه بفعل الوضع المزري الذي وجدت الأسرة نفسها فيه.

رقم هاتف الأسرة للتواصل قصد تقديم يد العون والمساعدة 0624876111

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.