"فقدان البصر" لتوأم يؤزم وضع أسرة بتونفيت

ياسين أوشن

تعاني أسرة تتحدر من الجماعة الترابية تونفيت إقليم ميدلت، من فقدان توأم لبصرهما منذ ولادتهما، وهو الوضع الذي عمق من معاناة أسرة لا حول لها ولا قوة أمام قلة ذات اليد.

وحسب فيديو منتشر على نطاق واسع بالفايسبوك، فإن الأسرة تضاعفت محنتها منذ ميلاد التوأم وهما فاقدان للبصر، أحدهما يسمى موسى والثاني عيسى، وهو الوضع الذي جعل الأسرة تكابد لتربيتهما رغم فقرها.

وحسب الفيديو ذاته الذي لاقى تعاطفا كبيرا في منصات التواصل الاجتماعي، فإن التوأم يبلغان من العمر خمس سنوات، ولم يزورا أي طبيب لتشخيص وضعهما الصحي ومعرفة أسباب عماهما، اعتبارا للحالة الاجتماعية لأبويهما.

وتضيف فاطمة قائلة: "أقرانهما الآن في المدرسة لتعلم القراءة والكتابة، لكن بفعل فقدانهما البصر، ظلا إلى جانبي دون حراك بفعل العمى، لأن والدهما مجرد مياوم ولا يستطيع توفير مال الفحوصات والسكانير"، تقول الأم المكلومة وهي تضم طفليها.

وتطلب الأم من المحسنين والمسؤولين، التدخل على أمل إجراء عملية جراحية لطفليها، طمعا في استرجاع بصريهما أسوة ببقية الأطفال، وللتخفيف من حدة الألم الذي يتجرعونه بفعل الوضع المزري الذي وجدت الأسرة نفسها فيه.

رقم هاتف الأسرة للتواصل قصد تقديم يد العون والمساعدة 0624876111