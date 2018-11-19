هيئة المتصرفين المغاربة تواجه "تهميش الحكومة" بمسيرات وطنية

هسبريس - مصطفى شاكري

أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن تصعيد خطواته النضالية تجاه الحكومة الحالية، عبر دعوته إلى خوض إضراب وطني عن العمل يومي 4 و5 دجنبر المقبل، موازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، وأمام الولايات والعمالات بمختلف ربوع المملكة.

وقال الاتحاد الوطني للمتصرفين بالمغرب إن "البرنامج الجديد يأتي بعد تقييم المكتب التنفيذي للمحطات النضالية السابقة، والمعلومات المتتالية عن النسبة المشرفة للمشاركة في الإضراب، الذي نُظم يوم 14 نونبر الماضي، فضلا عن الانخراط المكثف للمتصرفات والمتصرفين في تفعيل البرنامج النضالي المرحلي للاتحاد (شهري أكتوبر-دجنبر)، إلى جانب النية المبيّتة للحكومة للمراهنة على عامل الوقت، قصد استنزاف القدرة النضالية لهيئة المتصرفين وتراجعها ميدانيا".

وأضافت هيئة المتصرفين، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن "الإضراب الوطني، الذي نظم يومي 14 و15 نونبر الجاري، بلغت نسبة المشاركة فيه ما يناهز سبعين في المائة"، مؤكدين صمودهم واستمرارهم في الاحتجاجات الميدانية "إلى حين رد الاعتبار لهيئة المتصرفين وتسوية وضعيتهم بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف".

وعبرت هيئة المتصرفين، التي اختارت التصعيد، عن استيائها من "لجوء بعض القطاعات إلى التعتيم على أرقام المشاركين في الإضرابات، أو التصريح بأرقام مشكوك في صحتها، بالنظر إلى ما نتوفر عليه من معطيات ميدانية عن نسبة المشاركة"، معتبرة أن "الاقتطاع من أجور المضربين إجراء جبان، في ظل إغلاق الحكومة كل منافذ الحوار وعجزها عن حل الملفات العالقة".

وكانت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قد قالت، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الاتحاد لا يطالب بالزيادة في الأجور أو الحصول على الامتيازات، بل بالمساواة فقط داخل الإدارة، رغم أن المغرب صادق على العديد من المعاهدات الدولية في هذا المجال".

وأضافت بنعدي "الغريب في الأمر أن كلا من رئيس الحكومة والوزير الوصي يعترفان بالحيف الذي يطال هذه الفئة، بسبب وزارة المالية التي تدعي بأن كلفة تسوية الملف باهظة، وهي المقاربة التي لم تستعملها في وجه باقي الفئات"، مشيرة إلى أنه "لا توجد سياسة عمومية فيما يخص تدبير الموارد البشرية داخل الإدارة".

ودعت الهيئة ذاتها إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 19 و20 دجنبر المقبل، مشيرة إلى أنه ستكون هناك مسيرة وطنية خلال اليوم الأول من الإضراب على الساعة الثانية بعد الزوال، انطلاقا من ساحة البريد بشارع محمد الخامس في اتجاه وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام ليلي بعد تنفيذ المسيرة الوطنية الثامنة ليلة الأربعاء.

وطالبت الهيئة ذاتها كافة المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية إلى الانخراط في الإضراب الوطني ليوم 29 نونبر الجاري، الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.