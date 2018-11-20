حمضي: مغاربة يهجرون عيادات الأطباء لتجريب "دواء الأعشاب"

أيوب صدور

أصبح الطب البديل يحظى باهتمام متزايد من لدن المغاربة للعلاج من الأمراض والأزمات؛ غير أن الملاحظ هو غياب الرقابة على هذا الميدان، في حين يبقى الباحث عن العلاج لقمة سهلة وأحيانا أخرى ضحية وسط مجتمع لا يزال يؤمن بالخرافة وبالطرق البدائية للعلاج، مثل الكي و"التشراط" والتعزام أو تناول خلطات "طبيعية" وغيرها.

لا بديل عن الطب

الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، قال إن ظواهر كثيرة استفحلت في الآونة الأخيرة ويعمد ممتهنوها إلى ممارسة وسائل متعددة ومختلفة، عبر استعمال الأعشاب أو الحجامة النبوية أو جلسات الاستماع قصد العلاج النفسي بالإضافة إلى التداوي بالإبر الصينية أو "التعزام" وكذا الكي، مضيفا أنه من الصعب الجزم واعتبار هذه الممارسات "طبا بديلا".

وأكد الدكتور الطيب حمضي أن الطب علم قائم بذاته تؤطره أخلاق مهنية ومنظومة متكاملة تحكمها قواعد علمية دقيقة مثبتة بدراسة وتجارب داخل مختبرات وقسَم وسر مهني وغيرها من الضوابط التي تمنح الطبيب مسؤولية وصفة مراقب لصحة الفرد والمجتمع.

ويضيف رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب: "لا يمكن اعتبار أي شيء غير ما أشرنا إليه طبا بديلا"، لافتا إلى إمكانية اعتبارها "علاجا" وتداويا مع تسطير هذه المصطلحات حماية للمواطن الباحث عن العلاج وفق آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية ومعايير علمية أخرى تلقاها الطبيب داخل كليات الطب والصيدلة عن طريق الدراسات الموثقة والمضبوطة والعلنية التي جرى تداولها على هامش المؤتمرات الطبية.

وأشار الطبيب ذاته أن أي شخص يزاول مهام بيع الأعشاب أو القيام بالحجامة" داخل ما يسمى تجاوزا "عيادات" أو "مراكز علاج" ويتمادى في تشخيص علات وأمراض الغير يكون قد تجاوز مهامه وتطاول على مهنة منظمة بالقانون ويدخل في إطار "الشعوذة" بحكم افتقاره لأي تكوين علمي وأكاديمي يخولان له تشخيص الأمراض. وزاد: "بل إنه لا وجود لأي وسيلة من وسائل الطب البديل تتوفر على دراسة علمية تثبت نجاعتها وعلاجها للأمراض تبقى الخرافة سائدة فقط".

سوق رائجة

داخل شقق منزلية ومحلات تجارية، في عدد من المدن والقرى، وعلى المنصات الرقمية تقبل فئات مختلفة من المغاربة بداعي "العلاج السريع"، سواء بسبب "الجهل" أو أسباب أخرى، على طلب وسائل للعلاج الطبيعي؛ بحكم صعوبة الولوج إلى العلاج الطبي بالمستشفيات إلى جانب غلاء تكلفته بالمصحات الخاصة وغياب وتغطية صحية لعموم المواطنين إلى جانب استعصاء بعض الأمراض المزمنة (السرطان مثلا) على الطب العصري كلها عوامل، يؤكد حمضي، أنها تزج بالمرضى إلى أحضان العرافين في انتظار شفاء قد يأتي كما قد لا يبرز بالمرة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الطب في تطور مستمر، على الرغم من عدم إجابته على كل أمراض العصر، مستدلا بأمراض وأوبئة كانت تحصد أرواح بالملايين (التيفوييد ) قبل أن يتم القضاء عليها بصفة نهاية على عكس ما يسمى بـ"الطب البديل".

ووصف الدكتور نفسه هذا القطاع "بالسوق الرائجة "اللي فيها فلوس" والتي يتم استغلالها للمتاجرة بآلام الناس والمجاهرة بتضليلات مكذوبة لا أساس لها من الصحة ولا الواقعية"، منبها إلى أن عددا من المتاجرين الذين يبيعون وهم العلاج يلجؤون إلى ممارسات مشينة وغير قانونية، من قبيل "ممارسة السحر والشعوذة"، وعدم حفظ أسرار "المرضى وترويج "الخرافة" بحكم غياب الوعي الصحي وتفشي اليأس والإحباط لدى المرضى من طول حصص العلاج الطبي العصري.

ودافع الدكتور حمضي عن زملائه بخصوص ما آلت إليه الأوضاع العامة بالمغرب بسبب ظروف موضوعية مقترنة بغياب التجهيزات والمعدات واللوجستيك لمواكبة صحة المرضى وفشل السياسة الصحية وغياب التغطية الصحية الشاملة، معتبرا إياهم "ضحايا" القطاع على غرار المواطن ومع ذلك لا يمكن تقديمها على أساس أنها طب، يؤكد رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب.

ولحماية صحة المواطن، يضيف المتحدث، أن المسؤولية الملقاة على عاتق الطبيب تستوجب العمل بمجموعة من الالتزامات، مشيرا إلى لجوء بعض الأطباء إلى ممارسة بعض الأنشطة والطقوس التي ليست لها علاقة بالطب وهي أساليب لم يتم تدريسها بكليات الطب والصيدلة معتبرا الأمر إخلالا بالقوانين المنظمة للمهنة ويمس بسمو وقداسة الطب.

ودعا حمضي إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية وسياسة متكاملة على المستوى الإعلامي والتوعوي والتربوي لحماية صحة الفرد والمجتمع من هذه الممارسات التي قد تشكل خطرا على الصحة مع الضرب من حديد لكل مخالف ومتطفل على الميدان.