النسّاخ يتهمون الحكومة بالإجهاز على المهنة

هسبريس – محمد لديب

يتخوّف النساخون العاملون بشكل حر في مختلف المحاكم الاجتماعية بالمغرب من الإجهاز على هذه المهنة من لدن الحكومة الحالية، التي يقولون إنها تواجه مصيرا مجهولا أمام إستراتيجية رقمنة العقود العدلية في المحاكم.

وقال عبد المومن البقالي، رئيس نقابة النساخ القضائيين بالمغرب، إن جميع المهنيين مستاؤون من إقصائهم من المقاربة التشاركية التي يجب أن تلتزم بها الحكومة في مسار إعدادها للقوانين المنظمة لعمل المهنيين الأحرار المرتبطين بمجال العدالة والمحاكم.

وقال البقالي، في تصريح لهسبريس، "إن النساخين المغاربة عازمون على إطلاق شرارة النضال نظرا لعدة اعتبارات؛ من ضمنها تماطل وزارة العدل في الاستجابة لمطالبنا الاستعجالية الموضوعة منذ سنة تقريبا، وعدم إشراكنا الحقيقي في الحوار المتعلق بتطوير مهنتنا القضائية".

وأضاف رئيس نقابة النساخ القضائيين بالمغرب، في تصريحه لهسبريس، أن "المهنيين قدموا، في شهر مارس الماضي، مشروعا لتطوير مهنة النساخة. وقد عبّرنا عن رفضنا لكل أشكال التهميش التي تمارس في حقنا كمهنيين، ويتجلى ذلك في عرض السيد وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع بالبرلمان بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بحذف مهنة قضائية منظمة بقانون من جدول المهن القضائية".

وزاد المتحدث: "لقد تم تغييبنا من مناقشة قانون 49.00 المتعلق بمهنة النساخة، مع العلم أن وزير العدل قد أكد أن القانون المنظم لخطة العدالة سيمر لدى لجنة العدل والتشريع بالبرلمان للمصادقة عليه خلال هذه الولاية التشريعية".

وأوضح البقالي أن "القانونين المذكورين لهما ارتباط وثيق بمهنة الناسخ، خصوصا ما يتعلق بتضمين الشهادات العدلية التي من اختصاص الناسخ بناء على قانون 49.00. لهذه الأسباب وغيرها، سنشرع ببرنامج نضالي بعيد الأمد، وسنطالب الحكومة المغربية بإدراجنا ضمن الحوار الاجتماعي للنقابات بعدما سدت في وجوهنا كل أبواب الحوار من طرف الوزارة الوصية".